Wednesday, 13 September 2023 11:00 GMT

سباليتي يبدي ارتياحه بعد فوزه الأول مع الأزوري

9/13/2023 2:26:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أصر لوتشيانو سباليتي، مدرب المنتخب الإيطالي، على أن مشجعي "الأزوري" يجب أن يكونوا سعداء وألا يكونوا انتقائيين، بعد الفوز (2-1) على أوكرانيا، بالتصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024.
ونجح سباليتي في تحقيق فوزه الأول كمدرب لإيطاليا بعد توليه المهمة في آب (أغسطس) الماضي، خلفا لروبرتو مانشيني، حيث تعادل المدرب في المباراة الأولى أمام مقدونيا الشمالية (1-1).
وقال سباليتي، خلال تصريحاته لقناة "راي سبورت" الإيطالية: "يجب أن نكون سعداء هذا المساء، لا يمكن الضغط باستمرار، وألا نسمح بأي عرضيات، لقد سمحنا فقط ببعض المواقف الخطيرة".
وأضاف: "لعب الفريق كرة قدم جيدة وكان الأداء جيدا، دعونا لا نكون انتقائيين لأن هذا ليس عدلاً".
وتابع: "في الشوط الثاني، قدم منتخب أوكرانيا أداء جيدًا في الهجمات المرتدة، لأنه عندما تفقد الجودة أمام المنطقة، يبدأ المنافس في وضع لاعبيه الأطول في الهجوم، لأنه لا يهم بالنسبة لهم الخسارة 2-1 أو 3-1، كان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف".
وأتم: "الأيام الـ20 (منذ توليه المهمة) كانت مليئة بالضغوط، وكان هناك الكثير من الأمور للتفكير فيها، رغم أنني حظيت بدعم كبير من الاتحاد الإيطالي".
وانفعل سباليتي بشدة على أحد لاعبيه خلال المباراة، حيث ذكرت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، أن المدرب ظهر غاضبا بشدة من ويلفريد جنونتو، المهاجم الشاب لإيطاليا، بعد إحدى اللقطات التي لم تعجب المدرب خلال المباراة.
وأوضحت الصحيفة، أنه في الدقيقة 73، قام جنونتو بإعادة الكرة للخصم بعد توقف اللعب، وهو الأمر الذي أشعل غضب سباليتي، الذي قام بتوبيخه بقسوة.
وتابعت أن سباليتي صرخ في جنونتو من على مقاعد البدلاء، وقال له: "لا يجب أن تعيد الكرة له"، واستمر المدرب في التحديق بعينيه الغاضبتين تجاه المهاجم صاحب الـ19 عاما.
ورفع الأزوري رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الثاني بالمجموعة بالتساوي مع أوكرانيا ومقدونيا الشمالية بالمركزين الثالث والرابع على الترتيب.
ووضع دافيد فراتسي، نجم إنتر ميلان والمنتخب الإيطالي، بصمته في لقاء أوكرانيا، حيث تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 12 من بداية اللقاء بعدما أطلق تسديدة قوية بقدمه اليمنى إثر تمريرة زميله زاكايني.
وعاد فراتسي ليسجل الهدف الثاني له ولإيطاليا بالمباراة، في الدقيقة 30، بعد تسديدة زميله زانيولو التي اصطدمت بمدافع أوكرانيا لترتد للمهاجم الذي أسكنها شباك أوكرانيا.
وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن فراتسي لعب دورًا بارزًا في تسجيل 4 من آخر 5 أهداف بجميع المسابقات، حيث تمكن من تسجيل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.
إلى ذلك، واصلت جماهير ميلان، هجومها المعتاد في الفترة الأخيرة على جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان والمنتخب الإيطالي.
ويعاني دوناروما من صافرات استهجان في كل مرة يخوض فيها منتخب إيطاليا مباراة على ملعب سان سيرو (معقل ميلان)، وذلك منذ رحيله عن صفوف الروسونيري والانضمام إلى "بي إس جي".
وبحسب موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن الجماهير أطلقت صافرات استهجان ضد دوناروما، عند قراءة اسمه في تشكيل المباراة قبل انطلاقها بدقائق.
ولفت، إلى أنه تم تجاهل الهجوم على دوناروما خلال فترة الإحماء التي تسبق اللقاء بأكثر من نصف ساعة، لأن معظم المشجعين كانوا يتواجدون خارج الملعب، إلا أنهم هاجموه بعد أن تم ذكر اسمه في التشكيل.
ومن الجدير بالذكر، أن دوناروما غادر صفوف ميلان في صيف العام 2021 بعد نهاية عقده، ليرحل مجانا صوب باريس سان جيرمان، ما أغضب جماهير الروسونيري لعدم استفادة النادي ماديا منه. -(وكالات)



MENAFN13092023000072011014ID1107062416

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث