زلزال جديد يضرب المغرب
التاريخ
9/13/2023 2:26:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأربعاء، أن شهود عيان أفادوا بحدوث زلزال جديد في منطقة الحوز المغربية بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر.
وأودى الزلزال، الذي بلغت قوته 7.2 درجة وضرب جبال الأطلس الكبير، مساء الجمعة، بحياة ما لا يقل عن 2901 شخص وأوقع 5530 مصابا وفقا لأحدث الأرقام الرسمية، مما يجعله أدمى زلزال يضرب المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.
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