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زلزال جديد يضرب المغرب

9/13/2023 2:26:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأربعاء، أن شهود عيان أفادوا بحدوث زلزال جديد في منطقة الحوز المغربية بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر.


وأودى الزلزال، الذي بلغت قوته 7.2 درجة وضرب جبال الأطلس الكبير، مساء الجمعة، بحياة ما لا يقل عن 2901 شخص وأوقع 5530 مصابا وفقا لأحدث الأرقام الرسمية، مما يجعله أدمى زلزال يضرب المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.



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