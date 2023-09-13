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الطائرة الأردنية تحلق في أجواء الاستضافات بأمل الهبوط على مدرج الإنجازات

9/13/2023 2:26:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- تحلق "الطائرة الأردنية" في أجواء الاستضافات العربية والإقليمية، بأمل الهبوط على مدرج الإنجازات، وزجت الأندية والمنتخبات الوطنية، في المعترك التنافسي على مستوى الجنسين، ضمن خطة طموحة تهدف إلى توفير أكبر عدد من المباريات التنافسية، بهدف التطوير على أجنحة الحضور والإنجازات الوطنية.
خلفية عن المشهد
يستعد اتحاد الكرة الطائرة، إلى تقديم طلب رسمي باستضافة بطولة الأندية العربية، لتقام في عمان خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، مستشهدا بنجاحاته في استضافة بطولة غرب آسيا لمنتخبات السيدات في عمان خلال تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2022، وأتبعها باستضافة أندية غرب آسيا خلال آذار (مارس) الماضي، بمشاركة قطبي اللعبة شباب الحسين والوحدات، ولم تتوقف طموحات اتحاد الكرة الطائرة عند حد هذه الاستضافات، بل يراقب التطورات على استضافة البطولة العربية للمنتخبات المقررة في العراق خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، والذي يدور فيها الحديث عن اعتذار الجانب العراقي عن عدم الاستضافة.
ومن المتوقع، أن يتقدم اتحاد الكرة الطائرة بطلب استضافتها، خلال اجتماع الاتحاد العربي الذي يعقد يوم غد في مصر، في الوقت الذي يظهر فيه منتخب السيدات في البطولة العربية التي ستقام في الكويت خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ولا تقف الاستضافات عند حدود منتخبات الرجال والسيدات، والأندية الممتازة لمنافسات "الصالات والشاطئية"، بل تصل عند حدود الفئات العمرية، حيث يتحضر اتحاد الكرة الطائرة، لاستضافة بطولة غرب آسيا للشباب في العام المقبل.
إنجازات وفوائد فنية
يحسب لمنتخب السيدات، تحقيقه إنجازا غير مسبوق للطائرة الأردنية على مستوى الرجال والسيدات، حين خطف الميدالية الفضية في بطولة غرب آسيا، بعد أن حل ثانيا خلف المنتخب اللبناني البطل، في البطولة التي شهدت مشاركة 10 منتخبات، ودخلن أجواء الانجازات العربية لأول مرة تاريخ اللعبة، عندما حققن الميدالية البرونزية في الدورة العربية التي أقيمت بالجزائر، وكررن السيدات الظفر ببرونزية غرب آسيا للطائرة الشاطئية في قطر، والذي دخلت معه الطائرة الأردنية للسيدات والرجال إلى لائحة التصنيف الدولي للكرة الطائرة، في الوقت الذي ما يزال فيه منتخب الرجال يبحث عن موطئ قدم على منصات التتويج العربية والإقليمية.
وتقدم منتخب الناشئين خطوة على صعيد المشاركة الإقليمية، على خلاف مشاركاته السابقة، وحل بالمركز الخامس على سلم الترتيب، وكان بإمكانه الدخول إلى معترك الكبار، لولا الخسارة المفاجئة أمام المنتخب الكويتي، إلا أنه حظي باحترام وتقدير الأوساط العربية التي أكدت أنه منتخب "الأمل"
على صعيد الأندية، لفت الأنظار شباب الحسين في بطولة أندية غرب آسيا في عمان، وإن وقف في المركز السادس على سلم الترتيب العام للبطولة التي شاركت فيها أقوى الفرق العربية لمنطقة غرب آسيا، إلا أنه استحق الاحترام ولفت الأنظار وحاز على الإعجاب القاري، عندما اقترب من حدود دور الأربعة، الذي ودعه بعد الخسارة أمام الكويت الكويتي 2-3، وقدم مباراة كبيرة أمام الريان القطري بطل البطولة.
الموقف الرسمي
ورد نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات على استفسارات "الغد" بهذا الخصوص، قائلا: "وجدنا الاستضافات أقصر الطرق لتحقيق التطوير المنشود، من خلال توفير أجواء احتكاكية تنافسية عالية المستوى، على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية، ونجحنا في استضافة العديد من البطولات في عمان، والتي خرجنا منها بالفوائد الفنية المرجوة، وحققنا إنجازات غير مسبوقة إقليمية وعربية على صعيد السيدات، والتي اعتبرناها مهمة في استفزاز منتخبات الرجال على صعيد الأندية والمنتخبات لفرض حضور الطائرة الأردنية في المحافل العربية والقارية".
وأضاف: "لدينا خطة واضحة لها برامجها، في استضافة البطولات كما ذكرت، ولها أهدافها التطويرية ونتمنى أن نزينها بالإنجازات، وقيمنا المشاركات السابقة، وإن كانت منجزة وسريعة على صعيد السيدات، إلا أنها جيدة إلى حد ما بالنسبة لمنتخب الرجال، ونترك العمل حاليا للمدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي، الذي اطلعت على خططه ونهج عمله ما يدعونا إلى التفاؤل في السنوات المقبلة، من دون أن نغفل ما جنته المنتخبات الوطنية، من خبرة المدير الفني السابق الأرجنتيني ماتياس دي فولفيو، وكلنا ثقة بالفريق الوطني المعاون، ونغلف تحضيرات منتخباتنا الوطنية الـ 5"، بالاهتمام والدعم لنقطف ثمار خططنا خلال فترة وجيزة على المستويين العربي والإقليمي".



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