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الصقور: أهدرنا فرصة الفوز بلقب المحترفات.. وأنتظر دعوة النشميات

9/13/2023 2:26:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- أكدت لاعبة فريق الأرثوذكسي لكرة القدم سبأ الصقور، أن المنافسة على لقب دوري المحترفات للموسم الحالي كانت مثيرة، موضحة بأن فريق الاتحاد نجا من فخ الثواني الأخيرة بالمباراة الماضية، حيث أهدر فريقها فرصا محققة للتسجيل كانت ستقرب البطولة منه.
وبينت الصقور في حديث خاص لـ"الغد"، أن الأرثوذكسي قدم مستوى مميزا خلال الموسم جعله من الفرق المرشحة على اللقب رغم ابتعاده عن الترشيحات في البداية، مشيرة إلى أن الروح الأسرية بين لاعبات الفريق وحسن إدارة المباريات من المدير الفني سالم القرا، كانت السبب الرئيسي بالنتائج الجيدة.
وأضافت: "أعتقد بأن دوري الموسم الحالي سيساهم بشكل كبير في تطوير مستوى الكرة النسوية بعد تراجعها مؤخرا على الصعيد القاري، وكنأ نأمل الحصول على اللقب دون أن نتوفق في ذلك، وأتمنى زيادة عدد الفرق بالموسم المقبل من أجل خوض أكبر عدد من المباريات التي تعمل على تحسن أداء اللاعبات فرديا وجماعيا".
ولفتت الصقور البالغة من العمر 23 عاما، إلى أن تدريس مدربها القرا لها في الجامعة مادة كرة القدم، كان السبب الرئيسي في تفضيلها عرض الأرثوذكسي مطلع الموسم الحالي على بقية العروض المقدمة لها، حيث نال مستواها إعجابه في المحاضرات العملية، وطلب منها الانضمام وقتها للفريق، لتقدم أفضل المستويات في مركز الظهير الأيمن بدلا من مركز الجناح التي كانت تلعب به سابقا، إلى جانب إبداعها وبروزها كأفضل لاعبة في هذا المركز بالبطولة بشكل عام.
وينتظر "نسور عبدون" مباراة أخيرة في بطولة الدوري أمام النصر غدا، علما بأن الفريق ضمن الوصافة والميداليات الفضية، بعد أن جمع 22 نقطة من 11 مباراة، محققا الفوز في6 مناسبات، والتعادل في 4 مباريات، مقابل الخسارة في مباراة وحيدة.
وتمنت الصقور بأن تتم زيادة عدد الدول المشاركة في كأس المملكتين الأردنية السعودية، بعد خوض فريقها بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية بالفترة الماضية، مشيرة إلى أن الاحتكاك مع فرق خارجية يزيد من قوة اللاعبات المحليات ويساهم في تطوير مستواهن بشكل أسرع.
واستطردت: "أنتظر تلقي دعوة من المنتخب الوطني للسيدات في التجمع المقبل، قدمت مستوى جيدا بحسب شهادة الغالبية من المتابعين في الناحيتين الدفاعية والهجومية، يمكنني من الالتحاق بالمنتخب الذي يعد إحدى أحلامي باللعب معه، وعملت بجد مع الفريق من أجل هذا الهدف أيضا إلى جانب الفوز بالألقاب".
وأكدت الصقور أن حلمها يتمثل في الاحتراف خارجيا، وتحديدا في الدوري السعودي كمحطة انطلاق لبطولات أكبر، في ظل سهولة عملية اللعب بالدول المجاورة حاليا أكثر من أوقات سابقة، دون أن تكشف عن مصيرها في الموسم المقبل، مع إمكانية استمرارها مع الأرثوذكسي لموسم آخر.
وبدأت الصقور مسيرتها الرياضية كلاعبة جمباز بعمر 4 سنوات، قبل أن تتعلق بكرة القدم في سن 14 عاما من خلال ممارستها اللعبة خلال فترات الراحة بتدريبات الجمباز، لتجد نفسها في الكرة أكثر من الجمباز والتايكواندو التي تمارسها أيضا، علما بأنها تندرج من عائلة رياضية بامتياز سواء بالأب أو بالأشقاء والشقيقات.
ومثلت خلال مواسم سابقة بدوري المحترفات فريقي عمان والأهلي، إذ نجحت بالحصول على لقب الدوري بالأعوام الثلاث الماضية، علما بأنها ستكون اللاعبة الوحيدة التي ستحصل على اللقب في 4 مناسبات متتالية لو نجح فريقها التتويج هذا الموسم، كما لعبت مع منتخبي الناشئات والشابات، ونجحت في الحصول على لقب بطولة غرب آسيا مع منتخب تحت 19 عاما، والظفر ببطولة الأندية النسوية الآسيوية مع عمان خلال العام 2021 في مدينة العقبة.



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