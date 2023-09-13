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الظروف المالية تبعد الأندية الأردنية عن البطولة الآسيوية لكرة اليد

9/13/2023 2:26:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






عمان - تقف الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الأندية الأردنية سببا رئيسيا في غيابها عن بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد، والمقررة في الكويت خلال الفترة من 17 ولغاية 26 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والتي تحتاج إلى تكلفة مالية تصل إلى أكثر من 30 ألف دينار، الأمر الذي يزيد من معاناة اللعبة فنيا، حيث المشاركة في مثل هذه البطولات تسهم كثيرا في رفع المستوى الفني للاعبين، خصوصا وأن الفرق المشاركة تدفع بعدد كبير من اللاعبين المحترفين للدفاع عن ألوانها في البطولات الآسيوية، إضافة إلى مستواها المتقدم والذي يصل إلى العالمية عند بعض الفرق.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة اليد ومقره الرئيسي الكويت، أعلن عن الفرق المشاركة في هذه البطولة، التي تعتبر تأهيلية إلى بطولة السوبر جلوب (العالم)، والتي يقيمها الاتحاد الدولي للأندية الأبطال في القارات، حيث يشارك في البطولة أندية القادسية والكويت (الكويت)، والغرافة (قطر)، والشباب (لبنان)، والصلاح (فلسطين)، وسال وجولدن (الهند)، والجيش (العراق)، والنجمة (البحرين)، والشارقة (الإمارات)، والخليج (السعودية).
المشاركة الأخيرة التي ظهرت فيها الأندية الأردنية في البطولات الآسيوية، كانت في العام 2016 من خلال النادي الأهلي، الذي استفاد من إقامة البطولة في الأردن، وقبل ذلك كان فريق السلط يشارك في البطولة التي جرت في العام 2014 في قطر.
الاتحاد ومنذ سنوات طويلة يخصص دعما ماليا للفرق التي تشارك في البطولات الرسمية الخارجية، وهذا ما تحقق في العديد من الاستحقاقات، ولو طلبت الأندية المشاركة في البطولة المقبلة في الكويت لكان الاتحاد من السباقين في تقديم الدعم المالي، وغيره من اشكال الدعم الأخرى، لكن لم يتقدم أي ناد بطلب المشاركة في البطولة، لتسجل الأندية الأردنية غيابها عن هذا الاستحقاق عاما آخرا، وتراجعا جديدا يسهم في إحداث الضرر باللعبة بشكل عام.
واللافت في البطولة المقبلة التي تقام في الكويت، مشاركة بعض الأندية التي نتفوق عليها من الناحيتين الفنية والمالية، وهذا الأمر بحد ذاته رسالة يتوجب علينا الإسراع في قراءة محتواها، خصوصا وأن اللعبة بدأت تتطور بشكل متسارع في الكثير من الدول التي نتفوق عليها، ولعل مشاركاتها المتواصلة في البطولات تعزز من تطورها، بخلاف ما يجري عندنا بين الأندية التي انحصر عملها في المنافسة فقط من دون النظر إلى تطور مستواها من خلال المشاركة في البطولات سواء كانت الآسيوية أو العربية.



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