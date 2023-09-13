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انتخاب مجلس بلدي أطفال اربد في دورته الثانية والعشرون

9/13/2023 2:24:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أجرت جمعية حماية الأسرة والطفولة في إربد، الأربعاء،بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم انتخابات مجلس أطفال بلدية اربد في انتخابات مباشرة فاز بها الطالب صهيب علي غرايبة برئاسة المجلس.
وقال رئيس الجمعية كاظم الكفيري ان هذه الانتخابات تهدف إلى تفعيل الروح الديمقراطية في نفوس الأطفال وغرسها مبكرا كمنهج وسلوك حيث تم تشكيل لجنه للاشراف على الانتخابات من اولياء الامور ومعلمي ومعلمات مندوبين عن المدراس المشاركه .

وأضاف الكفيري انه شارك في هذه الانتخابات التي أقيمت في مدارس البشر الدولية ما يقارب 120‪ طالبا وطالبة من مختلف مدارس مدينة اربد، .

واشار الى أنه من اجل تفعيل أداء الأطفال ندعو المجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية والشعبية إلى دعم الأطفال واحترام أفكارهم واقتراحاتهم والتعاون معهم في تقديم المعلومة التي يحتاجونها حول واقع الطفل. وعرض الطلاب المرشحين لعضوية المجلس البلدي برامجهم الانتخابية والتي تطرقت معظمها إلى مشكلة المياه والبطالة في مدينة اربد، بالإضافة إلى مشكلات الطرق من أزمات خانقة وسوء تنظيم وأيضا العمل على إنشاء متنزهات وأماكن ترفيهية ومكتبات عامة، وتم استعراض برامج تختص بطلبة المدارس كإيجاد حلول لمشكلة التسيب المدرسي وعمالة الأطفال وضعف تحصيلهم العلمي. كما وجه بعض المرشحين انتقادات الى بلدية اربد الكبرى لعدم اهتمامها بانشاء جسور للمشاه امام المدارس الواقعه على شارع الثلاثين وعبر رئيس مجلس بلدية اطفال اربد المنتخب الطالب صهيب غرايبة عن امله ' أن يوفر المجلس للطلبه الفرص الملائمة للتعبير عن مشاكل الطلاب ودعم حقوق الطفل والتعريف بمشاكل الطلاب وبرصد احتياجاتيهم المختلفة مثل انشاء جسور للمشاه وعمل حدائق عامة ومراكز تهتم بالشباب والطفولة '.وان يكون عام 202‪3 عاما للطفوله في اربد .

وأضاف إن 'المجلس سيركز اهتمامه على الأسرة باعتبارها النواة في المجتمع ولدورها الكبير في رعاية الطفل وتوعيته وتهيئته للفترة المقبلة ويشتمل على زيارات ميدانية للمؤسسات ذات الصلة بقضايا الطفل لجمع المعلومات التي تساعدهم على وضع التصورات الصحيحة لعملهم في المستقبل'.

يشار إلى أن مجلس بلدية أطفال اربد تابع لجمعية حماية الأسرة والطفولة والذي مضى على تأسيسه 24 عاما وهي تجربة متقدمة في مجال إتاحة الفرصة أمام الأطفال للتعبير عن أنفسهم بهدف تعزيز السلوك الديمقراطي وتدريبهم على الحوار الهادف.



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