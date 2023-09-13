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تراجع أسعار الذهب

9/13/2023 2:22:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تراجعت أسعار الذهب اليوم, عند أدنى مستوى في الأسبوعين الأخيرة مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية. وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.1 بالمئة ليسجل 1910.87 دولارات للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 1993.30 دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة لتسجل 22.92 دولارًا للأوقية. بينما نزل البلاتين 0.5 بالمئة ليبلغ 905.49 دولارات للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة ليصل إلى 1230.44 دولارًا للأوقية.

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