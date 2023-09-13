تراجع أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهب
التاريخ
9/13/2023 2:22:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تراجعت أسعار الذهب اليوم, عند أدنى مستوى في الأسبوعين الأخيرة مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية. وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.1 بالمئة ليسجل 1910.87 دولارات للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 1993.30 دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة لتسجل 22.92 دولارًا للأوقية. بينما نزل البلاتين 0.5 بالمئة ليبلغ 905.49 دولارات للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة ليصل إلى 1230.44 دولارًا للأوقية.
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