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اختتام جولة التجارة الإلكترونية في عسير

9/13/2023 2:22:57 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت جولة التجارة الإلكترونية في منطقة عسير، والتي نظمتها منشآت بالشراكة مع غرفة أبها ومجلس التجارة الإلكترونية على مدار يومين في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمحافظة خميس مشيط.
بهذه المناسبة أشار رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي أن غرفة أبها تحرص بالشراكة مع منشآت ومجلس التجارة الإلكترونية على تقديم الخدمات والبرامج النوعية للمستفيدين من رواد ورائدات الأعمال. وإطلاق المبادرات المتتالية لدعم تبني التجارة الإلكترونية في نشاطات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم ورش العمل والجلسات الإرشادية والاستشارية المالية والقانونية واللائحية وبالإضافة إلى إقامة المعسكرات التدريبية المختصة في التجارة الإلكترونية في منطقة عسير لتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى كافة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة.
مؤكداً على أن غرفة أبها تقوم بدورها الفاعل في دعم ريادة الأعمال وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عسير من خلال مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتخصص بالإضافة إلى اللجان النوعية التي ترعى رواد ورائدات الأعمال والمنشآت بتوفير طرق وأساليب الدعم والتدريب اللازمين لخوض تجربة ريادة الأعمال، ناهيك عن التعاون مع العديد من الجهات التي تعني بدعم المتعثرين من الشباب والشابات في محاولة إعادة وضع مشروعاتهم على المسار الصحيح مرة أخرى.
وشدد الحويزي على أن غرفة أبها تعمل بجهد دؤوب، على الاستفادة من التجارب العالمية، مثل توفير سبل الاستثمار الجريء وإفادة وتوجيه ورواد ورائدات الأعمال له فضلًا عن إتاحة فرص التمويل الجماعي، وكلها أمور لم تكن موجودة في المملكة قبل عشر سنوات على الأقل، بخلاف التعاون مع الجهات الريادية المحلية والعالمية؛ والهدف من ذلك كله هو دعم رواد الأعمال الشباب والشابات والدفع بهم قُدمًا.
من جانبه أوضح الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران أن الجولة قد تضمنت جلسات حوارية قدمها عدداً من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والمستشارين والخبراء، لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية والتوسع بها إلكترونياً.
وأضاف : قد شارك في الجولة 15 جهة من الممكنين في القطاعين الحكومي والخاص لتقديم : خدمات منوعة لرواد الأعمال بالإضافة إلى وجود 7 مستشارين لمهام التخطيط والاستراتيجية والعمليات والتشغيل والمبيعات والتسويق والإقراض والتمويل ، وقد بلغ عدد زوار فعاليات الجولة على مدار يومين أكثر من 1500 زائر من رواد ورائدات الأعمال للاستفادة من الفعاليات والبرامج ومنها : ورش عمل تدريبية منوعة وجلسات إرشادية واستشارية مع إتاحة الفرصة للعديد من الجهات لعرض منتجاتها وخدماتها ومشاركة خبراتها .
واختتم آل عقران تصريحه مشيراً إلى أنه قد تم إتاحة الفرصة لرواد ورائدات الأعمال بمنطقة عسير للتسجيل في جولة التجارة الإلكترونية التي تقدم خدماتها بشكل مجاني للمستفيدين, كما تم تقديم ورش تدريبية وجلسات عمل من أبرزها "الممكنات في منشآت للتجارة الإلكترونية"، و "التميز في الخدمات اللوجستية لتطوير التجارة الإلكترونية"، و"التسويق الرقمي"، و"تقنيات تطوير المنصات الإلكترونية"، وحلول الدفع في التجارة الإلكترونية".

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