اختتام جولة التجارة الإلكترونية في عسير

اختتام جولة التجارة الإلكترونية في عسير
التاريخ
9/13/2023 2:22:57 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت جولة التجارة الإلكترونية في منطقة عسير، والتي نظمتها منشآت بالشراكة مع غرفة أبها ومجلس التجارة الإلكترونية على مدار يومين في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمحافظة خميس مشيط.
بهذه المناسبة أشار رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي أن غرفة أبها تحرص بالشراكة مع منشآت ومجلس التجارة الإلكترونية على تقديم الخدمات والبرامج النوعية للمستفيدين من رواد ورائدات الأعمال. وإطلاق المبادرات المتتالية لدعم تبني التجارة الإلكترونية في نشاطات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم ورش العمل والجلسات الإرشادية والاستشارية المالية والقانونية واللائحية وبالإضافة إلى إقامة المعسكرات التدريبية المختصة في التجارة الإلكترونية في منطقة عسير لتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى كافة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة.
مؤكداً على أن غرفة أبها تقوم بدورها الفاعل في دعم ريادة الأعمال وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عسير من خلال مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتخصص بالإضافة إلى اللجان النوعية التي ترعى رواد ورائدات الأعمال والمنشآت بتوفير طرق وأساليب الدعم والتدريب اللازمين لخوض تجربة ريادة الأعمال، ناهيك عن التعاون مع العديد من الجهات التي تعني بدعم المتعثرين من الشباب والشابات في محاولة إعادة وضع مشروعاتهم على المسار الصحيح مرة أخرى.
وشدد الحويزي على أن غرفة أبها تعمل بجهد دؤوب، على الاستفادة من التجارب العالمية، مثل توفير سبل الاستثمار الجريء وإفادة وتوجيه ورواد ورائدات الأعمال له فضلًا عن إتاحة فرص التمويل الجماعي، وكلها أمور لم تكن موجودة في المملكة قبل عشر سنوات على الأقل، بخلاف التعاون مع الجهات الريادية المحلية والعالمية؛ والهدف من ذلك كله هو دعم رواد الأعمال الشباب والشابات والدفع بهم قُدمًا.
من جانبه أوضح الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران أن الجولة قد تضمنت جلسات حوارية قدمها عدداً من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والمستشارين والخبراء، لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية والتوسع بها إلكترونياً.
وأضاف : قد شارك في الجولة 15 جهة من الممكنين في القطاعين الحكومي والخاص لتقديم : خدمات منوعة لرواد الأعمال بالإضافة إلى وجود 7 مستشارين لمهام التخطيط والاستراتيجية والعمليات والتشغيل والمبيعات والتسويق والإقراض والتمويل ، وقد بلغ عدد زوار فعاليات الجولة على مدار يومين أكثر من 1500 زائر من رواد ورائدات الأعمال للاستفادة من الفعاليات والبرامج ومنها : ورش عمل تدريبية منوعة وجلسات إرشادية واستشارية مع إتاحة الفرصة للعديد من الجهات لعرض منتجاتها وخدماتها ومشاركة خبراتها .
واختتم آل عقران تصريحه مشيراً إلى أنه قد تم إتاحة الفرصة لرواد ورائدات الأعمال بمنطقة عسير للتسجيل في جولة التجارة الإلكترونية التي تقدم خدماتها بشكل مجاني للمستفيدين, كما تم تقديم ورش تدريبية وجلسات عمل من أبرزها "الممكنات في منشآت للتجارة الإلكترونية"، و "التميز في الخدمات اللوجستية لتطوير التجارة الإلكترونية"، و"التسويق الرقمي"، و"تقنيات تطوير المنصات الإلكترونية"، وحلول الدفع في التجارة الإلكترونية".
MENAFN13092023000089011017ID1107062406
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.