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بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا .. إطلاق برنامج تسريع ريادة الأعمال في الرياض

9/13/2023 2:22:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عن انطلاق برنامج تسريع ريادة الأعمال في منطقة الرياض، بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "‏MIT‏".
ويهدف البرنامج إلى تطوير إستراتيجية ريادة الأعمال الابتكارية في منطقة الرياض من خلال تحديد نقاط القوة والضعف الرئيسية في النظام البيئي، وبناء مبادرات محورية تسهم في تطوير بيئة ريادة الأعمال الابتكارية في المنطقة، التي ينعكس أثرها على نمو البيئة الريادية بما يحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، وذلك تحت إشراف خبراء من معهد MIT في تحفيز العمل الإقليمي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية من خلال التعاون مع الدول الأخرى المشاركة، في حين تمتد مراحل البرنامج الأربعة لعامين، تقوم من خلالها فرق العمل المشاركة بعقد ورش عمل متخصصة في عمليات التحليل والتنفيذ للمبادرات المتفق عليها.
وشهد البرنامج مشاركة العديد من المناطق حول المملكة في دوراته السابقة، منها منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والمنطقة الشرقية، التي أنتجت العديد من المبادرات التي أسهمت في تطوير النظام البيئي لريادة الأعمال في المناطق المشاركة.

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