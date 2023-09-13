بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا .. إطلاق برنامج تسريع ريادة الأعمال في الرياض
التاريخ
9/13/2023 2:22:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عن انطلاق برنامج تسريع ريادة الأعمال في منطقة الرياض، بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "MIT".
ويهدف البرنامج إلى تطوير إستراتيجية ريادة الأعمال الابتكارية في منطقة الرياض من خلال تحديد نقاط القوة والضعف الرئيسية في النظام البيئي، وبناء مبادرات محورية تسهم في تطوير بيئة ريادة الأعمال الابتكارية في المنطقة، التي ينعكس أثرها على نمو البيئة الريادية بما يحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، وذلك تحت إشراف خبراء من معهد MIT في تحفيز العمل الإقليمي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية من خلال التعاون مع الدول الأخرى المشاركة، في حين تمتد مراحل البرنامج الأربعة لعامين، تقوم من خلالها فرق العمل المشاركة بعقد ورش عمل متخصصة في عمليات التحليل والتنفيذ للمبادرات المتفق عليها.
وشهد البرنامج مشاركة العديد من المناطق حول المملكة في دوراته السابقة، منها منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والمنطقة الشرقية، التي أنتجت العديد من المبادرات التي أسهمت في تطوير النظام البيئي لريادة الأعمال في المناطق المشاركة.
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