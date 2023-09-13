28.9% زيادة بإنتاج المملكة من القمح

28.9% زيادة بإنتاج المملكة من القمح
التاريخ
9/13/2023 2:22:56 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت مبيعات الدقيق العام الماضي 27.9%، حيث بلغ إجمالي كميات الدقيق المباعة 3.349.588 ملايين طن، مقارنة بعام 2021 الذي بلغت المبيعات فيه 2.621.323 مليون طن، في وقت سجل إنتاج الدقيق نموا بنسبة 29.8%، وبلغت كميات الدقيق المنتجة 3.423.882 ملايين طن، مقابل إنتاج 2.637.821 مليون طن في عام 2021.
إنتاج القمح
كشف تقرير هيئة الأمن الغذائي للعام الماضي، ارتفاع كميات القمح المستخدمة في إنتاج الدقيق 28.9%، حيث بلغت كميات القمح المستخدمة 4.481.923 ملايين طن، مقارنة بعام 2021 التي بلغت 3.476.531 ملايين طن، وارتفاع مبيعات مشتقات القمح 9%، حيث بلغت مبيعات مشتقات القمح 3764 طنًا، مقابل 3452 طنًا في عام 2021.
زيادة المبيعات
ارتفعت مبيعات النخالة الحيوانية 43.3%، حيث بلغ إجمالي المبيعات 716.134 ألف طن، وسجلت مبيعات الأعلاف نموًا بـ15.2%، حيث بلغت مبيعات الأعلاف 718.738 ألف طن، وبلغت الطاقات التخزينية التشغيلية للمطاحن في المملكة 745 ألف طن، والطاقات الإنتاجية المتاحة لإنتاج سلعة الدقيق 17.200 ألف طن قمح في اليوم، ويبلغ إجمالي الطاقات الإنتاجية المتاحة لمصانع الأعلاف 3 آلاف طن في اليوم.
فرص وتحديات
تمثلت أبرز الفرص المتاحة لتعزيز دور الهيئة في منظومة الأمن الغذائي في المملكة في: توفير بيانات دقيقة وسريعة عن أسواق السلع الغذائية الاستراتيجية، وإنشاء وتشغيل نظام الإنذار المبكر، وإدارة حالات الطوارئ بفعالية، واشتملت أبرز التحديات على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في بناء المخزون الاستراتيجي، وضمان فعالية المراقبة، وإنفاذ الأنظمة والمعايير ذات الصلة، وخفض معدلات الفقد والهدر الغذائي.
Asf:
%28 ارتفاع مبيعات الدقيق
%30 نمو إنتاج الدقيق
%29 ارتفاع القمح المستخدم في إنتاج الدقيق
3.3 ملايين طن مبيعات الدقيق
3.4 ملايين طن إنتاج الدقيق
%9 مبيعات مشتقات القمح
%43 ارتفاع مبيعات النخالة الحيوانية
%15 نمو مبيعات الأعلاف
716 ألف طن مبيعات النخالة الحيوانية
718 ألف طن مبيعات الأعلاف
745 ألفا الطاقات التخزينية التشغيلية للمطاحن
8 فرص وتحديات تواجه الأمن الغذائي
MENAFN13092023000089011017ID1107062403
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