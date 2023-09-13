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طرح سوق الخميس التراثي بالقطيف للاستثمار

9/13/2023 2:22:56 PM
(MENAFN- Al Watan) طرحت أمانة المنطقة الشرقية ((سوق الخميس التراثي)) في محافظة القطيف للاستثمار، والذي يقع على مساحة تبلغ 24463 مترًا مربعًا، وبنسبة بناء تصل إلى 60%.
وأوضحت أمانة الشرقية أن مدة العقد الاستثماري تبلغ 25 عامًا، مبينة أن هذه الفرصة الاستثمارية تتمثل في إنشاء وإدارة وتشغيل السوق التراثي، وأنه بإمكان الراغبين بالاستثمار الدخول على بوابة الاستثمار البلدي ((فرص))، لمشاهدة تفاصيل الفرصة وموقعها والاطلاع على مسودة كراسات الشروط والمواصفات وإمكانية شرائها إلكترونيًا، حيث سيكون موعد فتح العطاءات في تاريخ 1445/11/22هـ.
ودعت الأمانة رجال الأعمال والمستثمرين إلى زيارة وكالة الاستثمار وتنمية الإيرادات في مقر بلدية محافظة القطيف لتقديم كافة الشروحات والتسهيلات لهم والاطلاع على الفرص الاستثمارية المطروحة في المحافظة، وتقديم ما لديهم من أفكار ومقترحات تسهم في تعزيز منظومة الاستثمار البلدي نظرًا لما تمتلكه محافظة القطيف من مقومات سياحية مميزة.

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