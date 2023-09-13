مصرع 11 شخصًا في حريق بمبنى سكني
التاريخ
9/13/2023 2:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) لقى 11 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 50 آخرين إثر حريق في مبنى سكني بالعاصمة الفيتنامية هانوي. وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية احتمال ارتفاع عدد القتلى نتيجة الحريق الذي اندلع في وقت متأخر أمس، فيما لم تتضح بعد أسباب الحريق، مشيرة إلى أنه تم إخماد الحريق ولا تزال فرق الطوارئ تبحث عن المزيد من الضحايا بين الأنقاض.
وأفادت السلطات أن نحو 150 شخصًا يعيشون في المبنى المكون من 10 طوابق في منطقة ثانه شوان في هانوي، ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا في المبنى وقت حدوث الحريق.
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