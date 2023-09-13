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مصرع 11 شخصًا في حريق بمبنى سكني

9/13/2023 2:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) لقى 11 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 50 آخرين إثر حريق في مبنى سكني بالعاصمة الفيتنامية هانوي. وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية احتمال ارتفاع عدد القتلى نتيجة الحريق الذي اندلع في وقت متأخر أمس، فيما لم تتضح بعد أسباب الحريق، مشيرة إلى أنه تم إخماد الحريق ولا تزال فرق الطوارئ تبحث عن المزيد من الضحايا بين الأنقاض.
وأفادت السلطات أن نحو 150 شخصًا يعيشون في المبنى المكون من 10 طوابق في منطقة ثانه شوان في هانوي، ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا في المبنى وقت حدوث الحريق.

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