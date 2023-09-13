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متى تصنف تعليقات Google إلى جرائم معلوماتية

9/13/2023 2:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) تتيح خرائط Google الرقمية على شبكة الانترنت، التقييم والتعليق، والمشاركة بالمقاطع، والصور، للمنشأة، ويكون ذلك ظاهرًا للجميع، ومدون بهوية المستخدم، وهي متاحة لمعرفة بعض التفاصيل عن المنشاة، واستعراض تجربة أو مساعدة الآخرين على الاختيار أو اتّخاذ قرار أفضل، فهناك تقييمات وتعليقات، تسهم في الإساءة للمنشأة، أو تقديم معلومات مغلوطة عنها، وبعض التعليقات السلبية، قد تلحق أضرارًا بالمنشأة، وخسائر مالية فادحة، والسؤال، هنا: متى يصنف التقييم والتعليق ((السلبيين)) في خرائط Google إلى جرائم معلوماتية؟.
ليس كل نقد جريمة
قال المحامي والمستشار القانوني، يوسف الجبر: ليس كل نقد يعد جريمة، فمتى كان بهدف النصيحة أو التطوير أو إصلاح ملحوظة، وكانت العبارات المستعملة في الإطار الأخلاقي، وما جرت به العادة، فهو فعل مشروع ولا يؤاخذ عليه القانون، أما إذا تجاوز الأمر إلى التشفي والإضرار، وذكر أوصاف أو وقائع لا صلة لها بالواقع بهدف تشويه السمعة أو لإضعاف المنافسة، فهو فعل مجرم ويحاسب عليه.
الشخصنة والاستعداء
أضاف الجبر، لذلك كانت قاعدة ((الأمور بمقاصدها))، وقاعدة ((مشروعية الغاية تقتضي مشروعية الوسيلة))، فالمشاركة بتقييم ((سلبي))، تختلف حسب الهدف البارز منها، والألفاظ المستعملة والأسلوب، فإن كانت مجرد ملحوظات حقيقية موجودة، وبلغة معتادة فلا يساءل عنها كاتبها، لكن يساءل لو خرجت إلى منحى سلبي مثل أسلوب الشخصنة والتشهير والتحذير والاستعداء.
إلحاق الضرر
أبان مؤسس مجموعة العدالة للمحاماة والاستشارات، المحامي هشام الفرج، أن الأنظمة والقضايا الجزائية، تعتبر من ضمن الأنظمة السيادية الملزمة التي تتعلق بهيبة الدول، فلا يجوز لشركة ما، مهما كان مدى انتشارها، أن تبيح ما يمنعه النظام الجزائي في بلد ما، كما لا يجوز للأفراد الاتفاق على رفع التجريم عن فعل مجرم نظاما، وبالرجوع لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428، نجد أن المادة الثالثة، نصت على العقاب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل شخص يرتكب التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
إبداء الرأي
أوضح الفرج، ومما أكد عليه المنظم في أكثر من نظام، أن التشهير من العقوبات التي لا يجوز، ايقاعها حتى على المجرمين إلا بحكم قضائي نهائي، فلا يتصور أي شخص أن له حق التشهير بالآخرين بحجة إبداء الرأي، كما أن من يبحث في سياسات شركة Google التي يوافق عليها جميع المستخدمين لحسابات Google يجدها تمنع بصراحة مخالفة القانون، وبالنتيجة نصل أن من ينشر على الشركة تعليقًا به ألفاظ تعد تشهيرًا بالنشاط التجاري أو أي من العاملين فيه يعتبر من ضمن الأفعال المجرمة ضمن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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