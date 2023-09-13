معين تستقبل أول 10 قضايا للأرامل والأيتام

معين تستقبل أول 10 قضايا للأرامل والأيتام
التاريخ
9/13/2023 2:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما حدد رئيس مجلس إدارة جمعية معين القانونية لخدمة الأرامل والأيتام في الأحساء عبدالعزيز السلطان، 9 أهداف للجمعية، وهي جمعية حديثة، موضحًا أنها أهلية تطوعية غير ربحية ذات شخصية اعتبارية، ولها ذمة مالية مستقلة، ويشمل نطاق خدماتها الجغرافي محافظة الأحساء، وتعمل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتُعنى بتقديم الخدمات القانونية للأرامل والأيتام ومن في حكمهم، ولها طموح في نشر الثقافة القانونية، وتحقيق رسالة العدالة، وتقديم الاستشارات القانونية، وتوعية المجتمع، كشفت البيانات الإحصائية استقبال 10 قضايا، وتسجيل 20 محاميًا، و30 مستفيدًا.
الشراكات المجتمعية
أضاف السلطان، أن رؤية ورسالة الجمعية تتمثل في الريادة في تقديم الخدمات القانونية غير الربحية، ولكي تقوم بأهدافها الإستراتيجية تم وضع الخطة وفق الأسس والمعايير العلمية الحديثة، وكان أول عقد للشراكات بين الجمعية مع مؤسس جمعية التنمية الأسرية بالأحساء ورئيس دار الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الدكتور خالد الحليبي، وتركز هذه الشراكة المجتمعية على خدمة المستفيدين من الجانبين، وعقد شراكة مجتمعية مع جمعية التنمية الأسرية بالأحساء (أسرية).
أهداف الجمعية
01 -� تقديم الخدمات القانونية والاستشارات تطوعا للفئة المستهدفة.
02 -� التوعية بالأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالحقوق الشخصية ((المالية والاعتبارية)).
03 -� التمثيل القانوني أمام المحاكم واللجان القضائية ولجان التحكيم والإصلاح.
04 - تحصيل المستحقات المالية.
05 - دراسة وصياغة العقود.
06 -� المتابعة والتعقيب للمعاملات أمام الجهات الحكومية والأهلية.
07 -� المساهمة في التحكيم والتسويات الودية للنزاعات.
08 -� التوعية بالأنظمة والإجراءات المنصوص عليها في أنظمة المملكة، التي تكفل حقوق الفئة المستهدفة.
09 -� توعية المجتمع ومؤسساته بالأنظمة والقوانين لكي تقوم كل مؤسسة بواجبها النظامي.
MENAFN13092023000089011017ID1107062398
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.