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معين تستقبل أول 10 قضايا للأرامل والأيتام

9/13/2023 2:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما حدد رئيس مجلس إدارة جمعية معين القانونية لخدمة الأرامل والأيتام في الأحساء عبدالعزيز السلطان، 9 أهداف للجمعية، وهي جمعية حديثة، موضحًا أنها أهلية تطوعية غير ربحية ذات شخصية اعتبارية، ولها ذمة مالية مستقلة، ويشمل نطاق خدماتها الجغرافي محافظة الأحساء، وتعمل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتُعنى بتقديم الخدمات القانونية للأرامل والأيتام ومن في حكمهم، ولها طموح في نشر الثقافة القانونية، وتحقيق رسالة العدالة، وتقديم الاستشارات القانونية، وتوعية المجتمع، كشفت البيانات الإحصائية استقبال 10 قضايا، وتسجيل 20 محاميًا، و30 مستفيدًا.
الشراكات المجتمعية
أضاف السلطان، أن رؤية ورسالة الجمعية تتمثل في الريادة في تقديم الخدمات القانونية غير الربحية، ولكي تقوم بأهدافها الإستراتيجية تم وضع الخطة وفق الأسس والمعايير العلمية الحديثة، وكان أول عقد للشراكات بين الجمعية مع مؤسس جمعية التنمية الأسرية بالأحساء ورئيس دار الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الدكتور خالد الحليبي، وتركز هذه الشراكة المجتمعية على خدمة المستفيدين من الجانبين، وعقد شراكة مجتمعية مع جمعية التنمية الأسرية بالأحساء (أسرية).
أهداف الجمعية
01 - تقديم الخدمات القانونية والاستشارات تطوعا للفئة المستهدفة.
02 - التوعية بالأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالحقوق الشخصية ((المالية والاعتبارية)).
03 - التمثيل القانوني أمام المحاكم واللجان القضائية ولجان التحكيم والإصلاح.
04 - تحصيل المستحقات المالية.
05 - دراسة وصياغة العقود.
06 - المتابعة والتعقيب للمعاملات أمام الجهات الحكومية والأهلية.
07 - المساهمة في التحكيم والتسويات الودية للنزاعات.
08 - التوعية بالأنظمة والإجراءات المنصوص عليها في أنظمة المملكة، التي تكفل حقوق الفئة المستهدفة.
09 - توعية المجتمع ومؤسساته بالأنظمة والقوانين لكي تقوم كل مؤسسة بواجبها النظامي.

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