Wednesday, 13 September 2023 10:58 GMT

نظام يرفع أسهم Meta

9/13/2023 2:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت أسهم ميتا بنسبة %2 بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركة تعمل على تطوير نظام ذكاء اصطناعي جديد قادر على تقديم نموذج (OpenAI) أكثر تقدمًا، وأكثر قوة من النموذج الذي أطلقته قبل شهرين، والذي يسمى (Llama 2)، وفقًا للتقرير (Meta)، تهدف إلى إطلاق المنتج بحلول العام المقبل.
وقالت الصحيفة إن الشركة الأم لفيسبوك تهدف إلى أن يكون نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد جاهزًا العام المقبل، وأضافت أنه سيكون أقوى عدة مرات من نسختها التجارية التي يطلق عليها اسم (لاما 2).
وقالت الصحيفة إن النظام المخطط له، والذي لا يزال، من المتوقع أن يشهد تغييرات سيساعد الشركات الأخرى على بناء خدمات تنتج نصًا متطورًا وتحليلات ومخرجات أخرى.
وأضافت الصحيفة في تقريرها أن ميتا تتوقع بدء التدريب على نظام الذكاء الاصطناعي الجديد المعروف باسم النموذج اللغوي الكبير في أوائل عام 2024.

MENAFN13092023000089011017ID1107062397

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث