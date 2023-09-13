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أول مكتبة رقمية برمجية مفتوحة المصدر

9/13/2023 2:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، مركز الأبحاث العلمية الرائد عالميا ذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، أن مركز بحوث علم التشفير التابع له أطلق أول مكتبة برمجية مفتوحة المصدر في العالم باسم Cryptographic Estimators، والمتخصصة في تقدير مستوى أمن نماذج التشفير ما بعد الكمي، بما في ذلك أساليب التبادل الرئيسية وتشفير المفاتيح العامة والتوقيعات الإلكترونية.
تتم تقديرات التشفير في وقتنا الحاضر بطريقة مخصصة، بحيث تنتج نصوص تقدير غير موحدة تقدم نتائج متفاوتة للمشكلات نفسها، مما يشكل عقبة أمام إمكان التوصل إلى توافق بالآراء حول مدى صعوبة مشكلات التشفير.
وتمثل هذه الخطوة الإسهام الأخيرة لمعهد الابتكار التكنولوجي في مجال أبحاث التشفير، إذ تلبي مكتبة Crytpographic Estimators الحاجة إلى وجود نقطة وصول موثوقة للتقديرات الأمنية، وذلك من خلال دمج التقديرات الحالية، وتوفير الأساس لتلك المصممة حديثا. وتساعد هذه الطريقة مصممي مخططات المفاتيح العامة في اختيار المعايير الآمنة. كما تدعم محللي التشفير في تقييم نتائجهم وفقا للمعايير المتبعة.
وعلى عكس المشاريع المماثلة التي تقيم فئات فردية فقط من تقديرات مستوى الصعوبة، مثل التقديرات القائمة على الشبكات، تستهدف مكتبة Cryptographic Estimators تغطية جميع الأسس الآمنة ما بعد الكمية، والتي تشمل حاليا المشكلات المتعددة المتغيرات والمشكلات القائمة على الرموز وغيرها. كما يمكن توسيع نطاق استخدام المكتبة بسهولة من قِبل الباحثين، لتغطية أنواع أخرى من تقديرات التشفير.

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