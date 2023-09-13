أول مكتبة رقمية برمجية مفتوحة المصدر

أول مكتبة رقمية برمجية مفتوحة المصدر
التاريخ
9/13/2023 2:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، مركز الأبحاث العلمية الرائد عالميا ذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، أن مركز بحوث علم التشفير التابع له أطلق أول مكتبة برمجية مفتوحة المصدر في العالم باسم Cryptographic Estimators، والمتخصصة في تقدير مستوى أمن نماذج التشفير ما بعد الكمي، بما في ذلك أساليب التبادل الرئيسية وتشفير المفاتيح العامة والتوقيعات الإلكترونية.
تتم تقديرات التشفير في وقتنا الحاضر بطريقة مخصصة، بحيث تنتج نصوص تقدير غير موحدة تقدم نتائج متفاوتة للمشكلات نفسها، مما يشكل عقبة أمام إمكان التوصل إلى توافق بالآراء حول مدى صعوبة مشكلات التشفير.
وتمثل هذه الخطوة الإسهام الأخيرة لمعهد الابتكار التكنولوجي في مجال أبحاث التشفير، إذ تلبي مكتبة Crytpographic Estimators الحاجة إلى وجود نقطة وصول موثوقة للتقديرات الأمنية، وذلك من خلال دمج التقديرات الحالية، وتوفير الأساس لتلك المصممة حديثا. وتساعد هذه الطريقة مصممي مخططات المفاتيح العامة في اختيار المعايير الآمنة. كما تدعم محللي التشفير في تقييم نتائجهم وفقا للمعايير المتبعة.
وعلى عكس المشاريع المماثلة التي تقيم فئات فردية فقط من تقديرات مستوى الصعوبة، مثل التقديرات القائمة على الشبكات، تستهدف مكتبة Cryptographic Estimators تغطية جميع الأسس الآمنة ما بعد الكمية، والتي تشمل حاليا المشكلات المتعددة المتغيرات والمشكلات القائمة على الرموز وغيرها. كما يمكن توسيع نطاق استخدام المكتبة بسهولة من قِبل الباحثين، لتغطية أنواع أخرى من تقديرات التشفير.
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