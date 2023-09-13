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طعن رقبة مشرد بشوكة

9/13/2023 2:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) عثر على رجل مشرد مطعونا بشوكة في رقبته داخل قطار في برلين، حسبما ذكرت قوات الأمن في محطة النقل العام ((تسوأولوجيتشر جارتن)) بالعاصمة الألمانية.
ونقل عمال الإنقاذ الرجل إلى المستشفى، حسبما قالت الشرطة الاتحادية الاثنين. ووفقا للتقرير، لم تكن إصابات الرجل مهددة للحياة.
وبسبب الحواجز اللغوية وتسمم الرجل، لم يتمكن في البداية من إعطاء أي معلومات عن الحادث الذي وقع في القطار العام ((إس 7)) نحو 4.40 صباحا بالتوقيت المحلي (2.40 بتوقيت جرينتش).
وقد بدأت الشرطة الاتحادية تحقيقا، وطلبت من الشهود التقدم، للإدلاء بشهاداتهم.

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