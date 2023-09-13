طعن رقبة مشرد بشوكة
التاريخ
9/13/2023 2:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) عثر على رجل مشرد مطعونا بشوكة في رقبته داخل قطار في برلين، حسبما ذكرت قوات الأمن في محطة النقل العام ((تسوأولوجيتشر جارتن)) بالعاصمة الألمانية.
ونقل عمال الإنقاذ الرجل إلى المستشفى، حسبما قالت الشرطة الاتحادية الاثنين. ووفقا للتقرير، لم تكن إصابات الرجل مهددة للحياة.
وبسبب الحواجز اللغوية وتسمم الرجل، لم يتمكن في البداية من إعطاء أي معلومات عن الحادث الذي وقع في القطار العام ((إس 7)) نحو 4.40 صباحا بالتوقيت المحلي (2.40 بتوقيت جرينتش).
وقد بدأت الشرطة الاتحادية تحقيقا، وطلبت من الشهود التقدم، للإدلاء بشهاداتهم.
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