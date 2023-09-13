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استعادة لوحة حديقة الربيع لفان جوخ

9/13/2023 2:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) قال متحف خرونينجر في هولندا إن الشرطة تمكنت من استعادة لوحة من أعمال الرسام الهولندي فينسنت فان جوخ، سُرقت من متحف صغير في البلاد 2020 خلال جائحة كورونا.
وأعلن المتحف في بيان: ((لدينا أخبار سارة ورائعة. لوحة ‬‬((حديقة الربيع)) عادت إلى متحف خرونينجر بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من سرقتها)).
سُرقت اللوحة، التي تعود لـ1884، من متحف سينجر لارن بشرق أمستردام، بعد إقراضها له من أجل المشاركة في معرض.
وحدثت السرقة خلال عمليات الإغلاق التي استمرت أسابيع في أنحاء العالم خلال جائحة كورونا.
وقد عرضت الشرطة الهولندية -آنذاك- تسجيلات لكاميرات المراقبة تبين لحظة اقتحام اللصوص متحف سينجر لارن في 30 مارس 2020، وتحطيمهم أبوابا زجاجية، لسرقة اللوحة.
وأوضح متحف خرونينجر: ((اللوحة تعرضت لأضرار بشكل ما، لكن يبدو للوهلة الأولى أنها في حالة جيدة))، مضيفا أنها موجودة الآن في متحف فان جوخ بأمستردام، وقد يستغرق الأمر أسابيع أو أشهر قبل عودتها.
وتابع: ((لقد شاركت الشرطة عن كثب في جميع مراحل استعادة اللوحة. لا يمكن للمتحف التعليق على التحقيق الجاري)).

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