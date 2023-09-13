استعادة لوحة حديقة الربيع لفان جوخ
التاريخ
9/13/2023 2:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) قال متحف خرونينجر في هولندا إن الشرطة تمكنت من استعادة لوحة من أعمال الرسام الهولندي فينسنت فان جوخ، سُرقت من متحف صغير في البلاد 2020 خلال جائحة كورونا.
وأعلن المتحف في بيان: ((لدينا أخبار سارة ورائعة. لوحة ((حديقة الربيع)) عادت إلى متحف خرونينجر بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من سرقتها)).
سُرقت اللوحة، التي تعود لـ1884، من متحف سينجر لارن بشرق أمستردام، بعد إقراضها له من أجل المشاركة في معرض.
وحدثت السرقة خلال عمليات الإغلاق التي استمرت أسابيع في أنحاء العالم خلال جائحة كورونا.
وقد عرضت الشرطة الهولندية -آنذاك- تسجيلات لكاميرات المراقبة تبين لحظة اقتحام اللصوص متحف سينجر لارن في 30 مارس 2020، وتحطيمهم أبوابا زجاجية، لسرقة اللوحة.
وأوضح متحف خرونينجر: ((اللوحة تعرضت لأضرار بشكل ما، لكن يبدو للوهلة الأولى أنها في حالة جيدة))، مضيفا أنها موجودة الآن في متحف فان جوخ بأمستردام، وقد يستغرق الأمر أسابيع أو أشهر قبل عودتها.
وتابع: ((لقد شاركت الشرطة عن كثب في جميع مراحل استعادة اللوحة. لا يمكن للمتحف التعليق على التحقيق الجاري)).
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