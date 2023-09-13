المدارس المصرية تحظر النقاب
التاريخ
9/13/2023 2:22:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت وزارة التربية والتعليم الفني في مصر عدة قرارات متعلقة بالزي المدرسي قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، المقررة بدايته في الثلاثين من سبتمبر الجاري.
وأكدت الوزارة أنّ غطاء الشعر للبنات ((اختياري))، ولكن يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.
وشدّدت وزارة التربية والتعليم المصرية على عِلم ولي أمر الطالبة باختيار ابنته، وأن اختيارها جاء بناءً على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر.
ووجهت الوزارة مديريات التعليم في المحافظات بأن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك، مؤكدة أنه بالنسبة لتحديد لون الزي، فإن مجلس إدارة المدرسة، بالتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، سينسقان لاختيار لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة من البنين والبنات، ويتم اعتماد القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم المختصة.
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