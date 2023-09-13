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المدارس المصرية تحظر النقاب

9/13/2023 2:22:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت وزارة التربية والتعليم الفني في مصر عدة قرارات متعلقة بالزي المدرسي قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، المقررة بدايته في الثلاثين من سبتمبر الجاري.
وأكدت الوزارة أنّ غطاء الشعر للبنات ((اختياري))، ولكن يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.
وشدّدت وزارة التربية والتعليم المصرية على عِلم ولي أمر الطالبة باختيار ابنته، وأن اختيارها جاء بناءً على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر.
ووجهت الوزارة مديريات التعليم في المحافظات بأن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك، مؤكدة أنه بالنسبة لتحديد لون الزي، فإن مجلس إدارة المدرسة، بالتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، سينسقان لاختيار لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة من البنين والبنات، ويتم اعتماد القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم المختصة.

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