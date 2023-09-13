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الإنذار الأزرق يضرب مجددا في الصين - جريدة الوطن السعودية

9/13/2023 2:22:17 PM
(MENAFN- Al Watan) جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين، اليوم، إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة عواصف مطيرة.
وتوقع المركز، وفقًا لوكالة (شينخوا) الصينية، أن تضرب أمطار غزيرة أجزاء من آنهوي وجيانغسو وشانغهاي وجيانغشي وتشجيانغ وفوجيان وقوانغدونغ وقوانغشي ويوننان، ابتداءً من الساعة الثامنة من صباح اليوم وحتى الساعة الثامنة صباح غد الخميس، مشيرًا إلى أن بعض المناطق ستشهد أمطارًا غزيرة يتجاوز منسوبها 60 ملم في الساعة، مصحوبة بطقس شديد الحمل الحراري، بما في ذلك العواصف الرعدية والرياح القوية.
ويتكون نظام التحذير من الطقس في الصين من 4 مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل الأحمر أشدها خطورة، يليه البرتقالي، ثم الأصفر, ثم الأزرق.

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