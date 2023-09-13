ستتولى "أتكنز رياليس" ضمّ المؤسسة بأكملها تحت علامة تجارية واحدة، مستفيدة من الإنجازات التي حققتها على مدى قرن من الزمن مع علامات تجارية مثل "إس إن سي- لافالين"، و"أتكنز"، و"فيثفول+جولد"، و"دي تي إس"، و"أتكنز أكيويتي"، وهي خطوة تشكّل علامة فارقة بالغة الأهمية في رحلة تحول الشركة. انطلاقاً من مقرّها في مونتريال، كندا، ستجمع "أتكنز رياليس" خبرات موظفيها البالغ عددهم 36 ألف موظف والموزّعين عبر مختلف الأسواق والمناطق، لتقديم حلول شاملة في البيئات المبنية والطبيعية.

تعليقاً على هذه الخطوة، قال إيان إل. إدواردز، الرئيس التنفيذي لشركة "أتكنز رياليس": "اخترنا 'أتكنز رياليس' بمثابة اسم جديد للشركة الجديدة وسيسمح اعتمادنا المتنامي على خبراتنا العالمية الواسعة والعميقة في تعزيز قدرتنا على العمل بسلاسة وتقديم عرض واحد متكامل لكل من عملائنا وشركائنا على السواء. كل ما نقدمه قائم على موظفينا. إذ يهتمون ببعضهم البعض، وبهذه الشركة، والأهم من ذلك، يهتمون بالعمل الذي نقوم به، ويؤمنون بهدفنا المتمثل في وضع الأسس المناسبة لبناء مستقبل أفضل لكوكبنا وسكانه. إنني فخور للغاية بالجهود المتفانية التي يبذلها فريقنا في سبيل نجاح هذه الشركة".

وأضاف قائلاً: "عمدنا في السنوات الأخيرة إلى إعادة تنظيم الشركة. وقد استغنينا عن الأعمال غير المربحة أو غير المتوافقة مع استراتيجيتنا؛ وقمنا بتصحيح التحديات الأساسية التي تؤثر على أدائنا؛ وضاعفنا حجمنا في الأسواق العالمية عالية النمو؛ وتبنينا التحول الرقمي؛ والأهم من ذلك، قمنا بإعادة تحديد هدفنا وتعزيز ثقافتنا. لقد بلغنا نقطة انعطاف أساسية، وقد حان الوقت لتغيير هوية علامتنا التجارية إلى 'أتكنز رياليس' واستشراف المستقبل المثير الذي ينتظرنا".

وقد تمّ اختيار اسم "أتكنز رياليس" كمصطلح يجمع بين اسم "أتكنز"، التي تعدّ علامة تجارية قديمة راسخة في أسواق الشركة الدولية، وكلمة "رياليس"، المستوحاة من مدينة مونتريال والجذور الفرنسية الكندية للشركة. تعكس كلمة "رياليس" أيضًا المعنى المقتبس من ترجمة الفعل "يحقق"، مما يؤكد على تركيزنا على تحقيق النتائج والتزامنا بتسليم المشاريع.

اعتبارًا من 13 سبتمبر، سيتم استخدام العلامة التجارية الجديدة للشركة والهوية البصرية المرتبطة بها في جميع المواد الإعلامية. سيبدأ تداول الأسهم العادية للشركة في بورصة تورونتو تحت الرمز الجديد (TSX: ATRL) قبل افتتاح السوق في 18 سبتمبر 2023. لن تغير شركة "إس إن سي- لافالين" اسمها القانوني حتى تحصل الشركة على موافقة المساهمين، كما يقتضيه القانون، في الاجتماع السنوي للمساهمين لعام 2024.

لمحة عن "أتكنز رياليس"

تم إنشاءّ شركة "أتكنز رياليس" بناءً على دمج مجموعة راسخة من الشركات تعود إلى عام 1911، وهي شركة عالمية للخدمات المهنية المتكاملة وخدمات إدارة المشاريع تسعى إلى وضع أُسس مستقبل أفضل لكوكبنا وسكانه. نحن نبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتحويل البنية التحتية وأنظمة الطاقة في العالم. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والخدمات البيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، والتفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسية مثل الخدمات الهندسية، والطاقة النووية، والعمليات والصيانة ورأس المال. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: أو متابعتنا على "لينكد إن".