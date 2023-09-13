أعلنت "موتول" Motul، إحدى الشركات الرائدة عالمياً المتخصصة في تركيب وإنتاج وتوزيع زيوت المحركات عالية التقنية، طرح مجموعة NGEN الخاصة بها من زيوت المحركات في منطقة الشرق الأوسط. وتهدف "موتول" إلى معالجة تحديات جديدة في السوق من خلال زيت المحرك الجديد هذا الذي يجمع بين الاستدامة والأداء العالي.

وتم تصنيع مجموعة NGEN من زيوت أساسية مجددة ممتازة ومورّدة من مصادر حيوية ومخصصة لسيارات الركاب الهجينة والدراجات النارية، على التوالي. وتعمل مجموعة زيوت التشحيم المصنوعة من مصادر متجددة غير احفورية على الحدّ من الأثر البيئي لشركة "موتول" وتقليل بصمتها الكربونية على نحو ملحوظ أثناء عملية التصنيع.

وبهذه المناسبة، قال "ديمتري باكومينكو"، المدير العام لشركة "موتول الشرق الأوسط" (موتول إم إيه دي إم سي سي): "نشعر بالفخر لإطلاق مجموعة NGEN من زيوت المحركات في سوق الشرق الأوسط ضمن رؤية مستقبلية تتمثل في رفع درجة الوعي البيئي وتعزيز مستوى الأداء للمنتجات. ويعكس هذا التطور الأخير تقليدنا طويل الأمد من التميز والتزامها الطموح تجاه الاستدامة".

وأضاف: "لقد أنتجنا مجموعة NGEN عبر اختيار زيوت أساسية مجددة ومورّدة من مصادر حيوية بكل عناية ودمجها للحفاظ على الأداء ضمن المستوى المتوقع. وستتيح مجموعة المنتجات هذه تحقيق تخفيضات هائلة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بدءاً من عملية التصنيع، مروراً بفترة صلاحية الزيت الطويلة داخل المحرك وانتهاءاً باستخدام 50 % من عبوات البلاستيك المعاد تدويرها لعمليات التغليف".

وتابع: "إدراكاً منا للتحديات العالمية الماثلة، نلتزم بتقليل الاعتماد على النفط الخام تماشياً مع الحاجة الماسة للتخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومواكبة تطور المعايير البيئية بشكل استباقي. ولطالما كنا في طليعة الشركات على صعيد الابتكار وإرساء معايير جديدة للتميز في الصناعة. وتشكل مجموعة NGEN الجديدة علامة فارقة أخرى في رحلة العلامة التجارية في ابتكار زيوت محركات عالية التقنية، والتي تدمج حالياً الاستدامة في عملياتها الانتاجية".

وتعيد تشكيلة NGEN، التي تم إنتاجها بدقة، صياغة مفهوم زيوت المحركات الممتازة، التي تدمج الاستدامة بسلاسة في جوهرها. ويتجسد هذا المفهوم في استخدام زيوت أساسية تم توريدها من مصادر حيوية لسيارات الركبات الهجينة وزيوت أساسية مجددة ممتازة للدراجات النارية. ومن شأن تركيبة زيوت المحركات هذه أن تعزز من أداء المحركات وفقاً لأعلى المعايير.

وتقدم تشكيلة NGEN قائمة استثنائية من الزيوت المخصصة للدراجات النارية، من بينها زيت NGEN 5، الذي تم تصميمه للاستخدام اليومي ويوفر تبديل سلس للتروس، وكفاءة معززة في استهلاك الوقود، وتشغيل دون عناء للدراجة النارية. بينما صُمم زيت NGEN 7 لأداء عالي ورياضي مثالي، لتأمين استجابة سريعة للمحرك وتحكم قوي ومرونة كبيرة في درجة الحرارة المرتفعة. ويلتزم كلا النوعين NGEN 5 و NGEN 7 بأحدث معايير المعهد الأمريكي للبترول API ويحملان شهادة JASO MA2 المرموقة.

ويتواصل إرث "موتول" كشركة رائدة من خلال مجموعة NGEN HYBRID المبتكرة من زيوت التشحيم المخصصة للمركبات الهجينة، خلافاً للمركبات بمحركات الاحتراق الداخلي العادية. حيث تمنح هذه التركيبة الجديدة من الزيوت التخليقية مزايا متعددة للاستخدام في المحركات، مقارنةً بالزيوت التقليدية الأخرى، مما سيضمن أيضاً تشحيماً سليماً وزيادة في كفاءة استهلاك الوقود وأداء المحرك.

وتعمل هذه المجموعة، التي تم إنتاجها باستخدام زيوت أساسية عضوية، على تعزيز كفاءة استهلاك الوقود، وتحفيز استجابة المحرك، وتحسين أداء التشغيل، وتوفير الحماية للمحرك وضمان نظافته. ويلبي المنتج أحدث معايير API SP و ILSAC GF-6، إلى جانب أحدث مواصفات JASO GLV-1. وتؤكد مجموعة NGEN HYBRID تفاني "موتول" تجاه الابتكار وحماية البيئة.

وتتميز كامل مجموعة زيوت المحركات من "موتول" بأفضل أداء طوال فترة الاستخدام بأكملها، بما يضمن القيمة والكفاءة المثلى للمستخدمين. وتعد مجموعة NGEN من "موتول" بمثابة شهادة على إرثها الدائم من التميز، مُكرّسةً معياراً جديداً تتناغم فيه الاستدامة مع الأداء العالي الذي لا يضاهى.

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حول "موتول الشرق الأوسط":

"موتول إم إي دي إم سي سي" (موتول الشرق الأوسط) هي وحدة الأعمال الإقليمية لـ "موتول"، وهي شركة فرنسية عالمية المستوى متخصصة في تركيب وإنتاج وتوزيع زيوت المحركات فائقة التطور لـ(الدراجات النارية والسيارات والمركبات الأخرى)، إلى جانب زيوت التشحيم لقطاع الصناعة من خلال وحدتها الخاصة "موتول تك". أسست "موتول الشرق الأوسط" مكتبها الإقليمي في دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2018. ومنذ ذلك الحين، تدير الشركة عملياتها في 11 بلداً عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وباكستان (إسرائيل، لبنان، الأردن، العراق، الكويت، السعودية، البحرين، قطر، الإمارات، سلطنة عُمان، وباكستان).

على مرّ السنين، اكتسبت "موتول" خبرة كمورّد رسمي لعدد كبير من فرق السباقات وشركات التصنيع، وساهمت معهم في تعزيز التطور التكنولوجي في سباقات السيارات. ومن خلال استخدام حلبات السباق وفعاليات رياضة السيارات حول العالم كمختبر حي، استفادت المنتجات الاستهلاكية على الأرفف اليوم بشكل مباشر على صعيد الأداء والموثوقية والكفاءة. وتدعم "موتول الشرق الأوسط" الفرق والرياضيين في منافسات إقليمية وعالمية مثل "دكار رالي" – المملكة العربية السعودية، و"موتو جي بي" – قطر، و"إف آي ايه دبليو إي سي" – البحرين، وغيرها الكثير.