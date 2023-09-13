(MENAFN- AETOSWire)
أعلنت "موتول" Motul، إحدى الشركات الرائدة عالمياً المتخصصة في تركيب وإنتاج وتوزيع زيوت المحركات عالية التقنية، طرح مجموعة NGEN الخاصة بها من زيوت المحركات في منطقة الشرق الأوسط. وتهدف "موتول" إلى معالجة تحديات جديدة في السوق من خلال زيت المحرك الجديد هذا الذي يجمع بين الاستدامة والأداء العالي.
وتم تصنيع مجموعة NGEN من زيوت أساسية مجددة ممتازة ومورّدة من مصادر حيوية ومخصصة لسيارات الركاب الهجينة والدراجات النارية، على التوالي. وتعمل مجموعة زيوت التشحيم المصنوعة من مصادر متجددة غير احفورية على الحدّ من الأثر البيئي لشركة "موتول" وتقليل بصمتها الكربونية على نحو ملحوظ أثناء عملية التصنيع.
وبهذه المناسبة، قال "ديمتري باكومينكو"، المدير العام لشركة "موتول الشرق الأوسط" (موتول إم إيه دي إم سي سي): "نشعر بالفخر لإطلاق مجموعة NGEN من زيوت المحركات في سوق الشرق الأوسط ضمن رؤية مستقبلية تتمثل في رفع درجة الوعي البيئي وتعزيز مستوى الأداء للمنتجات. ويعكس هذا التطور الأخير تقليدنا طويل الأمد من التميز والتزامها الطموح تجاه الاستدامة".
وأضاف: "لقد أنتجنا مجموعة NGEN عبر اختيار زيوت أساسية مجددة ومورّدة من مصادر حيوية بكل عناية ودمجها للحفاظ على الأداء ضمن المستوى المتوقع. وستتيح مجموعة المنتجات هذه تحقيق تخفيضات هائلة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بدءاً من عملية التصنيع، مروراً بفترة صلاحية الزيت الطويلة داخل المحرك وانتهاءاً باستخدام 50 % من عبوات البلاستيك المعاد تدويرها لعمليات التغليف".
وتابع: "إدراكاً منا للتحديات العالمية الماثلة، نلتزم بتقليل الاعتماد على النفط الخام تماشياً مع الحاجة الماسة للتخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومواكبة تطور المعايير البيئية بشكل استباقي. ولطالما كنا في طليعة الشركات على صعيد الابتكار وإرساء معايير جديدة للتميز في الصناعة. وتشكل مجموعة NGEN الجديدة علامة فارقة أخرى في رحلة العلامة التجارية في ابتكار زيوت محركات عالية التقنية، والتي تدمج حالياً الاستدامة في عملياتها الانتاجية".
وتعيد تشكيلة NGEN، التي تم إنتاجها بدقة، صياغة مفهوم زيوت المحركات الممتازة، التي تدمج الاستدامة بسلاسة في جوهرها. ويتجسد هذا المفهوم في استخدام زيوت أساسية تم توريدها من مصادر حيوية لسيارات الركبات الهجينة وزيوت أساسية مجددة ممتازة للدراجات النارية. ومن شأن تركيبة زيوت المحركات هذه أن تعزز من أداء المحركات وفقاً لأعلى المعايير.
وتقدم تشكيلة NGEN قائمة استثنائية من الزيوت المخصصة للدراجات النارية، من بينها زيت NGEN 5، الذي تم تصميمه للاستخدام اليومي ويوفر تبديل سلس للتروس، وكفاءة معززة في استهلاك الوقود، وتشغيل دون عناء للدراجة النارية. بينما صُمم زيت NGEN 7 لأداء عالي ورياضي مثالي، لتأمين استجابة سريعة للمحرك وتحكم قوي ومرونة كبيرة في درجة الحرارة المرتفعة. ويلتزم كلا النوعين NGEN 5 و NGEN 7 بأحدث معايير المعهد الأمريكي للبترول API ويحملان شهادة JASO MA2 المرموقة.
ويتواصل إرث "موتول" كشركة رائدة من خلال مجموعة NGEN HYBRID المبتكرة من زيوت التشحيم المخصصة للمركبات الهجينة، خلافاً للمركبات بمحركات الاحتراق الداخلي العادية. حيث تمنح هذه التركيبة الجديدة من الزيوت التخليقية مزايا متعددة للاستخدام في المحركات، مقارنةً بالزيوت التقليدية الأخرى، مما سيضمن أيضاً تشحيماً سليماً وزيادة في كفاءة استهلاك الوقود وأداء المحرك.
وتعمل هذه المجموعة، التي تم إنتاجها باستخدام زيوت أساسية عضوية، على تعزيز كفاءة استهلاك الوقود، وتحفيز استجابة المحرك، وتحسين أداء التشغيل، وتوفير الحماية للمحرك وضمان نظافته. ويلبي المنتج أحدث معايير API SP و ILSAC GF-6، إلى جانب أحدث مواصفات JASO GLV-1. وتؤكد مجموعة NGEN HYBRID تفاني "موتول" تجاه الابتكار وحماية البيئة.
وتتميز كامل مجموعة زيوت المحركات من "موتول" بأفضل أداء طوال فترة الاستخدام بأكملها، بما يضمن القيمة والكفاءة المثلى للمستخدمين. وتعد مجموعة NGEN من "موتول" بمثابة شهادة على إرثها الدائم من التميز، مُكرّسةً معياراً جديداً تتناغم فيه الاستدامة مع الأداء العالي الذي لا يضاهى.
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حول "موتول الشرق الأوسط":
"موتول إم إي دي إم سي سي" (موتول الشرق الأوسط) هي وحدة الأعمال الإقليمية لـ "موتول"، وهي شركة فرنسية عالمية المستوى متخصصة في تركيب وإنتاج وتوزيع زيوت المحركات فائقة التطور لـ(الدراجات النارية والسيارات والمركبات الأخرى)، إلى جانب زيوت التشحيم لقطاع الصناعة من خلال وحدتها الخاصة "موتول تك". أسست "موتول الشرق الأوسط" مكتبها الإقليمي في دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2018. ومنذ ذلك الحين، تدير الشركة عملياتها في 11 بلداً عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وباكستان (إسرائيل، لبنان، الأردن، العراق، الكويت، السعودية، البحرين، قطر، الإمارات، سلطنة عُمان، وباكستان).
على مرّ السنين، اكتسبت "موتول" خبرة كمورّد رسمي لعدد كبير من فرق السباقات وشركات التصنيع، وساهمت معهم في تعزيز التطور التكنولوجي في سباقات السيارات. ومن خلال استخدام حلبات السباق وفعاليات رياضة السيارات حول العالم كمختبر حي، استفادت المنتجات الاستهلاكية على الأرفف اليوم بشكل مباشر على صعيد الأداء والموثوقية والكفاءة. وتدعم "موتول الشرق الأوسط" الفرق والرياضيين في منافسات إقليمية وعالمية مثل "دكار رالي" – المملكة العربية السعودية، و"موتو جي بي" – قطر، و"إف آي ايه دبليو إي سي" – البحرين، وغيرها الكثير.
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