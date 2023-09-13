تعلن شركة Hithium المصنعة للبطاريات عن أول حاوية بقدرة 5 ميجاوات في الساعة
التاريخ
9/13/2023 2:20:18 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Hithium عن إنتاج حاوية جديدة بقدرة 5 ميجاوات في الساعة باستخدام هيكل الحاوية مقاس 20 قدمًا القياسية. وسيأتي الجيل الثاني من نظام تخزين الطاقة الأعلى قدرة والأصغر حجمًا (ESS 2.0) مثبتًا مسبقًا وجاهزًا للتوصيل. وسيتم تجهيز النظام بـ 48 وحدة بطارية تعتمد على خلايا ليثيوم فوسفات الحديد (LFP) بقدرة 314 أمبير-ساعة الجديدة من الشركة المصنعة، وتوفر كل وحدة قدرة 104.5 كيلووات في الساعة وهي مصممة لتلبية احتياجات الأنظمة واسعة النطاق.
نظرًا للتصميم الأصغر حجمًا، ستوفر الحاوية بقدرة 5 ميجاوات في الساعة كثافة طاقة تبلغ 117 وات-ساعة/لتر. وهذا أعلى بنسبة 46% من كثافة الطاقة 80 وات-ساعة/لتر، والتي يمكن رؤيتها في الأنظمة القياسية التي تعتمد على خلايا بقدرة 280 أمبير-ساعة. وسيتوافق المنتج أيضًا تقنيًا مع معظم أنظمة التحكم في طاقة العواكس من كبار العلامات التجارية، أو العواكس ثنائية الاتجاه.
يأتي نظام تخزين الطاقة الجديد، المسمى "HiTHIUM ∞Block"، مزودًا بتقنية التبريد السائل الناضجة متعددة المستويات من الشركة، والتي تحافظ على تباين درجة حرارة الخلايا أقل من 3 درجات مئوية. كما تتيح الإدارة الحرارية الذكية للنظام تحسين طاقة البطارية وتقليل استهلاك الطاقة الداخلية. وتتضمن ميزات السلامة الإضافية أنظمة كشف أعطال متعددة المستويات، ومراقبة الخلايا، وكشف الغاز والدخان، والإطفاء الآلي للحرائق.
لقد نشرت Hithium أخبار المنتج المذهل لأول مرة مع العملاء الرئيسيين وشركاء الصناعة في حدث خاص لكبار الشخصيات في الفترة التي سبقت معرض RE+ التجاري في لاس فيجاس.
يقول Mizhi Zhang، رئيس الأعمال العالمية لشركة Hithium: "إن الطريقة التي حقق بها فريقنا الإنجازات اللازمة لطرح هذا المنتج في السوق تؤكد رؤيتنا الأساسية. وتمثل الهدف في الارتقاء بنطاق تخزين الطاقة، بجعلها أكثر فعالية من حيث القيمة مقابل التكلفة. وتثبت هذه الحاوية الجديدة بقدرة 5 ميجاوات في الساعة أنه يمكننا زيادة القدرة وتقليل التكلفة المستقرة لتخزين الطاقة (LCOS)، لجعل عملية انتقال الطاقة بتكلفة معقولة حقًا.
مع شحن منتجات بطاريات بسعات بلغت 11 جيجاوات في الساعة منذ تأسيس الشركة في عام 2019، تعمل شركة Hithium على توسيع طاقتها الإنتاجية إلى 70 جيجاوات في الساعة بحلول نهاية هذا العام.
نبذة عن شركة Hithium
تأسست شركة Hithium في عام 2019، وهي شركة رائدة في تصنيع منتجات تخزين الطاقة الثابتة عالية الجودة للاستخدامات على نطاق المرافق وكذلك الاستخدامات التجارية والصناعية. ومن خلال أربعة مراكز بحث وتطوير متميزة والعديد من مرافق الإنتاج "الذكية"، تتضمن ابتكارات Hithium تحسينات رائدة في مجال السلامة لبطاريات الليثيوم أيون بالإضافة إلى زيادات في دورة العمر الافتراضي. وبفضل عقود من الخبرة المتراكمة في هذا المجال بين مؤسسيها وكبار المديرين التنفيذيين، تستفيد شركة Hithium من تخصصها في أنظمة بطاريات تخزين الطاقة (BESS) لتقدم للشركاء والعملاء تطورات فريدة في مجال تخزين الطاقة. ويقع مقر الشركة في مدينة شيامن في الصين، ولها مواقع أخرى للإنتاج والبحث والمبيعات في مدن شينزين وتشونغكينغ وميونيخ وكاليفورنيا. وقامت شركة هيثيوم بشحن بطاريات بسعات بلغت 11 جيجاوات في الساعة، وبسعات بلغت 5 جيجاوات في الساعة في عام 2022 وحده، وهي الآن بصدد توسيع طاقتها الإنتاجية الحالية البالغة 45 جيجاوات في الساعة إلى 70 جيجاوات في الساعة بحلول نهاية عام 2023.
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