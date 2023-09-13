نظرًا للتصميم الأصغر حجمًا، ستوفر الحاوية بقدرة 5 ميجاوات في الساعة كثافة طاقة تبلغ 117 وات-ساعة/لتر. وهذا أعلى بنسبة 46% من كثافة الطاقة 80 وات-ساعة/لتر، والتي يمكن رؤيتها في الأنظمة القياسية التي تعتمد على خلايا بقدرة 280 أمبير-ساعة. وسيتوافق المنتج أيضًا تقنيًا مع معظم أنظمة التحكم في طاقة العواكس من كبار العلامات التجارية، أو العواكس ثنائية الاتجاه.

يأتي نظام تخزين الطاقة الجديد، المسمى "HiTHIUM ∞Block"، مزودًا بتقنية التبريد السائل الناضجة متعددة المستويات من الشركة، والتي تحافظ على تباين درجة حرارة الخلايا أقل من 3 درجات مئوية. كما تتيح الإدارة الحرارية الذكية للنظام تحسين طاقة البطارية وتقليل استهلاك الطاقة الداخلية. وتتضمن ميزات السلامة الإضافية أنظمة كشف أعطال متعددة المستويات، ومراقبة الخلايا، وكشف الغاز والدخان، والإطفاء الآلي للحرائق.

لقد نشرت Hithium أخبار المنتج المذهل لأول مرة مع العملاء الرئيسيين وشركاء الصناعة في حدث خاص لكبار الشخصيات في الفترة التي سبقت معرض RE+‎ التجاري في لاس فيجاس.

يقول Mizhi Zhang، رئيس الأعمال العالمية لشركة Hithium: "إن الطريقة التي حقق بها فريقنا الإنجازات اللازمة لطرح هذا المنتج في السوق تؤكد رؤيتنا الأساسية. وتمثل الهدف في الارتقاء بنطاق تخزين الطاقة، بجعلها أكثر فعالية من حيث القيمة مقابل التكلفة. وتثبت هذه الحاوية الجديدة بقدرة 5 ميجاوات في الساعة أنه يمكننا زيادة القدرة وتقليل التكلفة المستقرة لتخزين الطاقة (LCOS)، لجعل عملية انتقال الطاقة بتكلفة معقولة حقًا.

مع شحن منتجات بطاريات بسعات بلغت 11 جيجاوات في الساعة منذ تأسيس الشركة في عام 2019، تعمل شركة Hithium على توسيع طاقتها الإنتاجية إلى 70 جيجاوات في الساعة بحلول نهاية هذا العام.

نبذة عن شركة Hithium

تأسست شركة Hithium في عام 2019، وهي شركة رائدة في تصنيع منتجات تخزين الطاقة الثابتة عالية الجودة للاستخدامات على نطاق المرافق وكذلك الاستخدامات التجارية والصناعية. ومن خلال أربعة مراكز بحث وتطوير متميزة والعديد من مرافق الإنتاج "الذكية"، تتضمن ابتكارات Hithium تحسينات رائدة في مجال السلامة لبطاريات الليثيوم أيون بالإضافة إلى زيادات في دورة العمر الافتراضي. وبفضل عقود من الخبرة المتراكمة في هذا المجال بين مؤسسيها وكبار المديرين التنفيذيين، تستفيد شركة Hithium من تخصصها في أنظمة بطاريات تخزين الطاقة (BESS) لتقدم للشركاء والعملاء تطورات فريدة في مجال تخزين الطاقة. ويقع مقر الشركة في مدينة شيامن في الصين، ولها مواقع أخرى للإنتاج والبحث والمبيعات في مدن شينزين وتشونغكينغ وميونيخ وكاليفورنيا. وقامت شركة هيثيوم بشحن بطاريات بسعات بلغت 11 جيجاوات في الساعة، وبسعات بلغت 5 جيجاوات في الساعة في عام 2022 وحده، وهي الآن بصدد توسيع طاقتها الإنتاجية الحالية البالغة 45 جيجاوات في الساعة إلى 70 جيجاوات في الساعة بحلول نهاية عام 2023.

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