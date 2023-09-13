التسجيل مفتوح الآن للانضمام إلى Npe2024: معرض البلاستيك

التسجيل مفتوح الآن للانضمام إلى Npe2024: معرض البلاستيك
التاريخ
9/13/2023 2:20:18 PM
(MENAFN- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت Plastics Industry Association (PLASTICS) اليوم أن باب التسجيل في NPE2024: The Plastics Show مفتوح الآن حتى مايو 2024. سيكون NPE2024 المعرض التجاري الأكثر تأثيرًا لهذا العام لجميع قطاعات صناعة البلاستيك في الولايات المتحدة والعالم، حيث من المتوقع حضور ما يزيد عن 55000 شخص.
تقدم NPE الذي ينعقد كل ثلاث سنوات لقطاع البلاستيك منصة عالمية لتسليط الضوء على الابتكار في المعرض على مساحة تمتد لأكثر من 1.1 مليون قدم مربعة من مساحة العرض الصافية في مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج في أورلاندو بولاية فلوريدا. أكد Matt Seaholm، الرئيس والمدير التنفيذي لرابطة PLASTICS، أن NPE2024 سيعود بشكل أكبر وأفضل من أي وقت مضى، "نتطلع إلى الترحيب بصناعتنا مجددًا في NPE2024: معرض البلاستيك في مايو المقبل. وتنهض صناعة البلاستيك بدور حاسم ومستدام في الحياة العصرية؛ وسيكون هذا المعرض دليلاً على ذلك".
قال Seaholm: "نظرًا لأن الاستدامة هي محور كل ما يتم إنتاجه في المعرض، سيشاهد الحاضرون تقنيات جديدة وفرصًا تعليمية مهمة لدفعنا نحو اقتصاد دائري أكثر، ومساعدة صناعتنا على مواصلة النمو".
ويعود NPE2024، الذي يحمل شعار "صُنع من أجلك"، حيث يكون الحاضرون في مقدمة ووسط جميع التجارب التي تدور أحداثها في المعرض. وستفتح الفعالية، التي ستعقد في الفترة من 6 إلى 10 مايو 2024، الباب أمام تقديم فرص لجميع العاملين في القطاع، حتى الأشخاص ممّن بدؤوا للتو حياتهم المهنية. وتتضمن بعض التجارب البارزة في NPE2024 ما يلي:
ست مناطق تقنية تضم ما يزيد عن 2000 عارض يعرضون أحدث المنتجات والخدمات المقدمة من جانبهم تقديم ما يزيد عن 100 عرض تقديمي للمتحدثين بشأن الموضوعات الشائعة التي تعزز الابتكار وتحفز الاستدارية وتُجسد التعاون هناك مركز الاستدارية من NPE الجديد تمامًا حيث سيجرب الحاضرون الاقتصاد الدائري للبلاستيك، بدءًا من المواد الخام وانتهاءً بالمنتجات الاستهلاكية المطروحة في السوق ستشارك النساء الأكثر تأثيرًا في قطاع البلاستيك قصص نجاحهن مع أولئك الذين يحضرون إفطار النساء في البلاستيك حضور ما يزيد عن 355 عارضًا لأول مرة يقدمون في NPE2024 منتجات ووجهات نظر جديدة حفل افتتاح NPE الافتتاحي الذي يضم فرقة Pop Rocks والألعاب، والأطعمة، والمشروبات
سيتسنى للحاضرين في NPE2024 الاطلاع بشكل حصري على سلسلة توريد البلاستيك بأكملها، بما في ذلك الآلات، والمعدات، والمواد الخام، وإعادة التدوير، والاستدامة، والأتمتة، والروبوتات، والطباعة ثلاثية ورباعية الأبعاد، والتفتيش، والتصميم والمزيد. ويخدم العارضون في NPE الأسواق الحيوية مثل السيارات، والمنتجات الاستهلاكية، وإعادة التدوير، والتعبئة، والطب، والبناء، والتشييد.
تواريخ مهمة يجب تذكرها في حالة اعتزامك حضور NPE2024:
يبدأ تسجيل الحضور لـ NPE2024 يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 يبدأ التسجيل في مبنى الغرف الفندقية أيضًا يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 مواعيد فعاليات NPE2024 بدءًا من 6 إلى 10 مايو 2024 ، في مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج في أورلاندو، فلوريدا.
يتراوح سعر تذاكر NPE2024 بين 100 و600 دولار؛ وتختلف الأسعار اعتمادًا على الحجز المبكر والمبيعات المتقدمة والمبيعات في الموقع. وتتوفَّر أيضًا إضافات إلى حفلة ليلة افتتاح NPE، ووجبة إفطار للنساء في فعالية البلاستيك، والندوات اللاتينية الأمريكية، والطباعة ثلاثية الأبعاد لمعالجات البلاستيك على أساس أسبقية الحضور، والاستعلام عن التفاصيل.
"NPE2024 في طليعة مستقبل قطاع البلاستيك. في حالة رغبتك في تعزيز مسارك المهني أو تنمية شركتك أو مواكبة الاتجاهات والحلول الجديدة، فإن NPE2024 يمثل القبلة الملائمة التي ينبغي لك حضوره في مايو 2024. لذا نشجعك دومًا على التسجيل اليوم، والبدء في مسار التخطيط، وتخصيص تجربتك بالتوازي مع التواصل للكشف عن جميع الأشياء المثيرة التي تحدث في هذه الفعالية" هذا آخر ما صرَّح به Steve London، رئيس لجنة NPE2024.
لمزيد من المعلومات بشأن NPE2024: معرض البلاستيك و للتسجيل ، يُرجى زيارة: NPE.
رابطة صناعة البلاستيك (PLASTICS) تمثل المنظمة الوحيدة التي تدعم سلسلة توريد البلاستيك بأكملها، بما في ذلك موردو المعدات، وموردو المواد، والمعالجون، والقائمون بإعادة التدوير، وتمثل أكثر من مليون عامل في صناعتنا الأمريكية بميزانية تبلغ 548 مليار دولار. وتعمل PLASTICS على تعزيز أولويات أعضائنا الذين يكرسون جهودهم للاستثمار في التقنيات التي تعمل على تحسين القدرات، والتقدم في إعادة التدوير والاستدامة، وتوفير المنتجات الأساسية التي تسمح بحماية وسلامة حياتنا. بدءًا من 1937، تزود PLASTICS أعضاءها، باعتبارها سابع أكبر صناعة تصنيع في الولايات المتحدة، بجميع الإمكانات التي تمكنهم من المنافسة عالميًا مع دعم الاستدارية من خلال المبادرات التعليمية، والرؤى، والفعاليات الرائدة المنظمة في الصناعة، وفرص التنظيم والدعوة إلى السياسات، بما في ذلك أكبر معرض تجاري للبلاستيك في الأمريكتين NPE2024: The Plastics Show
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