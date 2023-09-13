التسجيل مفتوح الآن للانضمام إلى Npe2024: معرض البلاستيك

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت Plastics Industry Association (PLASTICS) اليوم أن باب التسجيل في NPE2024: The Plastics Show مفتوح الآن حتى مايو 2024. سيكون NPE2024 المعرض التجاري الأكثر تأثيرًا لهذا العام لجميع قطاعات صناعة البلاستيك في الولايات المتحدة والعالم، حيث من المتوقع حضور ما يزيد عن 55000 شخص.

تقدم NPE الذي ينعقد كل ثلاث سنوات لقطاع البلاستيك منصة عالمية لتسليط الضوء على الابتكار في المعرض على مساحة تمتد لأكثر من 1.1 مليون قدم مربعة من مساحة العرض الصافية في مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج في أورلاندو بولاية فلوريدا. أكد Matt Seaholm، الرئيس والمدير التنفيذي لرابطة PLASTICS، أن NPE2024 سيعود بشكل أكبر وأفضل من أي وقت مضى، "نتطلع إلى الترحيب بصناعتنا مجددًا في NPE2024: معرض البلاستيك في مايو المقبل. وتنهض صناعة البلاستيك بدور حاسم ومستدام في الحياة العصرية؛ وسيكون هذا المعرض دليلاً على ذلك".

قال Seaholm: "نظرًا لأن الاستدامة هي محور كل ما يتم إنتاجه في المعرض، سيشاهد الحاضرون تقنيات جديدة وفرصًا تعليمية مهمة لدفعنا نحو اقتصاد دائري أكثر، ومساعدة صناعتنا على مواصلة النمو".

ويعود NPE2024، الذي يحمل شعار "صُنع من أجلك"، حيث يكون الحاضرون في مقدمة ووسط جميع التجارب التي تدور أحداثها في المعرض. وستفتح الفعالية، التي ستعقد في الفترة من 6 إلى 10 مايو 2024، الباب أمام تقديم فرص لجميع العاملين في القطاع، حتى الأشخاص ممّن بدؤوا للتو حياتهم المهنية. وتتضمن بعض التجارب البارزة في NPE2024 ما يلي:



ست مناطق تقنية تضم ما يزيد عن 2000 عارض يعرضون أحدث المنتجات والخدمات المقدمة من جانبهم

تقديم ما يزيد عن 100 عرض تقديمي للمتحدثين بشأن الموضوعات الشائعة التي تعزز الابتكار وتحفز الاستدارية وتُجسد التعاون

هناك مركز الاستدارية من NPE الجديد تمامًا حيث سيجرب الحاضرون الاقتصاد الدائري للبلاستيك، بدءًا من المواد الخام وانتهاءً بالمنتجات الاستهلاكية المطروحة في السوق

ستشارك النساء الأكثر تأثيرًا في قطاع البلاستيك قصص نجاحهن مع أولئك الذين يحضرون إفطار النساء في البلاستيك

حضور ما يزيد عن 355 عارضًا لأول مرة يقدمون في NPE2024 منتجات ووجهات نظر جديدة حفل افتتاح NPE الافتتاحي الذي يضم فرقة Pop Rocks والألعاب، والأطعمة، والمشروبات

سيتسنى للحاضرين في NPE2024 الاطلاع بشكل حصري على سلسلة توريد البلاستيك بأكملها، بما في ذلك الآلات، والمعدات، والمواد الخام، وإعادة التدوير، والاستدامة، والأتمتة، والروبوتات، والطباعة ثلاثية ورباعية الأبعاد، والتفتيش، والتصميم والمزيد. ويخدم العارضون في NPE الأسواق الحيوية مثل السيارات، والمنتجات الاستهلاكية، وإعادة التدوير، والتعبئة، والطب، والبناء، والتشييد.

تواريخ مهمة يجب تذكرها في حالة اعتزامك حضور NPE2024:



يبدأ تسجيل الحضور لـ NPE2024 يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023

يبدأ التسجيل في مبنى الغرف الفندقية أيضًا يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 مواعيد فعاليات NPE2024 بدءًا من 6 إلى 10 مايو 2024 ، في مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج في أورلاندو، فلوريدا.

يتراوح سعر تذاكر NPE2024 بين 100 و600 دولار؛ وتختلف الأسعار اعتمادًا على الحجز المبكر والمبيعات المتقدمة والمبيعات في الموقع. وتتوفَّر أيضًا إضافات إلى حفلة ليلة افتتاح NPE، ووجبة إفطار للنساء في فعالية البلاستيك، والندوات اللاتينية الأمريكية، والطباعة ثلاثية الأبعاد لمعالجات البلاستيك على أساس أسبقية الحضور، والاستعلام عن التفاصيل.

"NPE2024 في طليعة مستقبل قطاع البلاستيك. في حالة رغبتك في تعزيز مسارك المهني أو تنمية شركتك أو مواكبة الاتجاهات والحلول الجديدة، فإن NPE2024 يمثل القبلة الملائمة التي ينبغي لك حضوره في مايو 2024. لذا نشجعك دومًا على التسجيل اليوم، والبدء في مسار التخطيط، وتخصيص تجربتك بالتوازي مع التواصل للكشف عن جميع الأشياء المثيرة التي تحدث في هذه الفعالية" هذا آخر ما صرَّح به Steve London، رئيس لجنة NPE2024.

لمزيد من المعلومات بشأن NPE2024: معرض البلاستيك و للتسجيل ، يُرجى زيارة: NPE.

رابطة صناعة البلاستيك (PLASTICS) تمثل المنظمة الوحيدة التي تدعم سلسلة توريد البلاستيك بأكملها، بما في ذلك موردو المعدات، وموردو المواد، والمعالجون، والقائمون بإعادة التدوير، وتمثل أكثر من مليون عامل في صناعتنا الأمريكية بميزانية تبلغ 548 مليار دولار. وتعمل PLASTICS على تعزيز أولويات أعضائنا الذين يكرسون جهودهم للاستثمار في التقنيات التي تعمل على تحسين القدرات، والتقدم في إعادة التدوير والاستدامة، وتوفير المنتجات الأساسية التي تسمح بحماية وسلامة حياتنا. بدءًا من 1937، تزود PLASTICS أعضاءها، باعتبارها سابع أكبر صناعة تصنيع في الولايات المتحدة، بجميع الإمكانات التي تمكنهم من المنافسة عالميًا مع دعم الاستدارية من خلال المبادرات التعليمية، والرؤى، والفعاليات الرائدة المنظمة في الصناعة، وفرص التنظيم والدعوة إلى السياسات، بما في ذلك أكبر معرض تجاري للبلاستيك في الأمريكتين NPE2024: The Plastics Show

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