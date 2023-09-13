ويسترن يونيون تدعم جهود الإغاثة بعد زلزال المغرب

ويسترن يونيون تدعم جهود الإغاثة بعد زلزال المغرب
التاريخ
9/13/2023 2:20:17 PM
(MENAFN- AETOSWire) أعلنت شركة ويسترن يونيون Western Union اليوم، عن تضامنها ودعمها للأفراد والمجتمعات المتضررين من تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز في المغرب يوم الجمعة 8 سبتمبر.
تحويلات مالية بدون رسوم [1]
تقدّم ويسترن يونيون لعملائها خدمة بدون رسوم من جميع أنحاء العالم، وذلك على جميع التحويلات المالية المرسلة لدعم أهاليهم وأحبائهم المحتاجين في المملكة المغربية.
متوفرة على التحويلات المالية النقدية لدى فروع الوكلاء[2] حتى الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، بتاريخ 19 سبتمبر 2023.
متوفرة على التحويلات المالية عبر الحسابات المصرفية حتى الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، بتاريخ 11 أكتوبر 2023.
وسيتم إلغاء الرسوم على التحويلات المالية المرسلة إلى المملكة المغربية عبر خدمات ويسترن يونيون ضمن شبكتها العالمية من خلال جميع القنوات الرقمية ومكاتب التجزئة وفروع الوكلاء المتاحة.
وفي معرض تعليقه على الإعلان، قال محمد التهامي الوزاني ، رئيس منطقة أفريقيا في ويسترن يونيون : "نشعر ببالغ الأسى والحزن لما أصاب منطقة الحوز وما يحيط بها في المملكة المغربية من تداعيات مأساوية نتيجة للزلزال المدمر يوم الجمعة. وبالتوازي مع جهود الإنقاذ الجارية وعمليات إعادة البناء، نأمل بأن تساعد مساهمتنا في إلغاء الرسوم على التحويلات المالية المرسلة من قبل عملائنا إلى أهلهم وأحبائهم في المملكة المغربية في دعم هذه الجهود، ونؤكد على تضامننا التام مع الشعب المغربي وكل من تأثر بهذه المأساة".
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لمحة عن ويسترن يونيون
تلتزم شركة ويسترن يونيون (NYSE: WU) بمساعدة الأفراد الطموحين إلى بناء مستقبل مالي لأنفسهم ولأحبائهم ومجتمعاتهم في جميع أنحاء العالم. وتساهم حركة الأموال والمدفوعات وخدماتنا المالية الرقمية الرائدة عبر الحدود، في تمكين المستهلكين والشركات والمؤسسات المالية والحكومات في أكثر من 200 دولة وإقليم، باستخدام 130 عملة مختلفة، للتعامل مع مليارات الحسابات المصرفية، وملايين الحسابات الرقمية والمحافظ والبطاقات، وشبكة عالمية واسعة من مراكز التجزئة. وتهدف ويسترن يونيون إلى تقديم خدمات مالية ميسّرة تساعد الناس والمجتمعات على الازدهار. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: .
[1] تجني ويسترن يونيون ارباحا على صرف العملات.
[2] نظرًا لشدة الزلزال، قد تكون بعض فروع الوكلاء في المناطق المتضررة غير مؤهلة للعمل فورًا، أو أنها لا تمتلك الأموال الكافية. للاتصال بأقرب وكيل ويسترن يونيون، الرجاء الضغط هنا .
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