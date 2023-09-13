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ويسترن يونيون تدعم جهود الإغاثة بعد زلزال المغرب

9/13/2023 2:20:17 PM
(MENAFN- AETOSWire) أعلنت شركة ويسترن يونيون Western Union اليوم، عن تضامنها ودعمها للأفراد والمجتمعات المتضررين من تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز في المغرب يوم الجمعة 8 سبتمبر.

تحويلات مالية بدون رسوم [1]

تقدّم ويسترن يونيون لعملائها خدمة بدون رسوم من جميع أنحاء العالم، وذلك على جميع التحويلات المالية المرسلة لدعم أهاليهم وأحبائهم المحتاجين في المملكة المغربية.

  • متوفرة على التحويلات المالية النقدية لدى فروع الوكلاء[2] حتى الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، بتاريخ 19 سبتمبر 2023.

  • متوفرة على التحويلات المالية عبر الحسابات المصرفية حتى الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، بتاريخ 11 أكتوبر 2023.

وسيتم إلغاء الرسوم على التحويلات المالية المرسلة إلى المملكة المغربية عبر خدمات ويسترن يونيون ضمن شبكتها العالمية من خلال جميع القنوات الرقمية ومكاتب التجزئة وفروع الوكلاء المتاحة.

وفي معرض تعليقه على الإعلان، قال محمد التهامي الوزاني ، رئيس منطقة أفريقيا في ويسترن يونيون : "نشعر ببالغ الأسى والحزن لما أصاب منطقة الحوز وما يحيط بها في المملكة المغربية من تداعيات مأساوية نتيجة للزلزال المدمر يوم الجمعة. وبالتوازي مع جهود الإنقاذ الجارية وعمليات إعادة البناء، نأمل بأن تساعد مساهمتنا في إلغاء الرسوم على التحويلات المالية المرسلة من قبل عملائنا إلى أهلهم وأحبائهم في المملكة المغربية في دعم هذه الجهود، ونؤكد على تضامننا التام مع الشعب المغربي وكل من تأثر بهذه المأساة".

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لمحة عن ويسترن يونيون

تلتزم شركة ويسترن يونيون (NYSE: WU) بمساعدة الأفراد الطموحين إلى بناء مستقبل مالي لأنفسهم ولأحبائهم ومجتمعاتهم في جميع أنحاء العالم. وتساهم حركة الأموال والمدفوعات وخدماتنا المالية الرقمية الرائدة عبر الحدود، في تمكين المستهلكين والشركات والمؤسسات المالية والحكومات في أكثر من 200 دولة وإقليم، باستخدام 130 عملة مختلفة، للتعامل مع مليارات الحسابات المصرفية، وملايين الحسابات الرقمية والمحافظ والبطاقات، وشبكة عالمية واسعة من مراكز التجزئة. وتهدف ويسترن يونيون إلى تقديم خدمات مالية ميسّرة تساعد الناس والمجتمعات على الازدهار. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: .

[1] تجني ويسترن يونيون ارباحا على صرف العملات.

[2] نظرًا لشدة الزلزال، قد تكون بعض فروع الوكلاء في المناطق المتضررة غير مؤهلة للعمل فورًا، أو أنها لا تمتلك الأموال الكافية. للاتصال بأقرب وكيل ويسترن يونيون، الرجاء الضغط هنا .


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