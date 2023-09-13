(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يجري التعاون بين Alcatel-Lucent Enterprise وNokia لتشغيل Grand Paris Express، أحد أكبر مشاريع السكك الحديدية للمترو في أوروبا.
يتكون مترو الأنفاق المستقبلي من 200 كيلومتر من السكك الحديدية الجديدة التي ستنشئ أربعة خطوط إضافية حول باريس (وهي الخطوط 15 و16 و17 و18) مع تمديد الخط الحالي 14. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم بناء 68 محطة مترو أنفاق جديدة، ما يساعد على إنشاء مراكز حضرية مستدامة جديدة في هذه المواقع.
قامت Alcatel-Lucent Enterprise وNokia بدمج عروضهما التكاملية لتوفير بنية تحتية معتمدة ومتكاملة وشاملة للمهام الحرجة لـ Grand Paris Express مع الحلول التي تشمل شبكة IP/MPLS العالية السرعة والمتعددة الخدمات من Nokia، والتي تتضمن مجموعة أجهزة التوجيه لتلبية جميع متطلبات التشغيل والصيانة لـ Grand Paris Express.
يتم نشر الشبكة المحلية القوية OmniSwitch® من مجموعة Alcatel-Lucent Enterprise في المحطات وفي البيئات الصناعية النائية بغية تمكين إدارة المراقبة بالفيديو والتحكم في جودة الهواء عبر أجهزة استشعار إنترنت الأشياء. وكل ذلك يزيد من الكفاءة ويعزز السلامة ويحسن تجربة الركاب من خلال توفير البيانات التشغيلية في الوقت الفعلي. ويعد الاتصال بين مركز التحكم المركزي والمحطات والخطوط والمستودعات الآلية التي تتم مراقبتها عن كثب أمرًا أساسيًا للتشغيل والصيانة اليومية، وهو عنصر مهم في صلب إستراتيجية الأمن السيبراني للمشروع.
سيستفيد من المشروع 2 مليون مسافر يوميًا في منطقة Grand Paris، حيث تم إعداد نظام الاتصالات الجديد بمستويات عالية من الخدمة، مع التذاكر السهلة الشراء والحجز، والخدمات الرقمية المحسنة مثل زيادة سعة الاتصال.
يقول Rukmini Glanard، كبير مسؤولي الأعمال في Alcatel-Lucent Enterprise: "نحن فخورون جدًا بالشراكة مع Nokia لتقديم أحدث سُبل التحول الرقمي لمشروع التنقل الذكي Grand Paris Express. معًا، سنوفر شبكة معتمدة للمهام الحرجة، تدعم النقل الخالي من الكربون. إن ALE متوافقة تمامًا وملتزمة بلوائح التنمية المستدامة على النحو المحدد في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة. ويعد هذا المشروع خير مثال على إستراتيجيتنا ذات الشعار "التكنولوجيا من أجل الخير."
وقال Nathan Stenson، نائب رئيس Nokia لقناة الشركاء العالميين: "يسعدنا تعزيز العلاقة مع تقنيتنا وشريك التوزيع في السوق Alcatel-Lucent Enterprise، مما يوفر بنية شبكية شاملة للمهام الحرجة تعتمد على تقنية IP/MPLS الرائدة من Nokia. تتيح هذه التكنولوجيا الحديثة شبكة إنترنت الأشياء القوية والمتعددة الخدمات التي توفر جودة الهواء ومراقبة الفيديو في المحطات التي تحتوي على 13 ألف كاميرا وتعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز السلامة والأمن في جميع أنحاء Grand Paris Express".
قامت Nokia بنشر شبكات المهام الحرجة لأكثر من 2600 من عملاء المؤسسات الرائدة في قطاعات النقل والطاقة والمؤسسات الكبيرة والتصنيع ونطاق الويب والقطاع العام حول العالم.
وتشارك الشركتان معًا في هذا المشروع الطويل الأمد، مع التخطيط للنشر المستمر حتى عام 2035، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى التي ستخدم عملاء النقل حول العالم في السنوات القادمة.
معلومات عن Alcatel-Lucent Enterprise :
تقدم Alcatel-Lucent Enterprise تجارب التكنولوجيا المخصصة التي تحتاج إليها المؤسسات لضمان الاتصال الكامل.
توفر ALE حلولاً للشبكات والاتصالات والسحابة من العصر الرقمي مع خدمات مصممة خصيصًا لضمان نجاح العملاء، ولديها نماذج أعمال مرنة في السحابة وفي أماكن العمل وبالنهج الهجين. وتتمتع جميع الحلول بأمان مدمج وتأثير بيئي محدود.
وبفضل أكثر من 100 عام من الابتكار، أصبحت Alcatel-Lucent Enterprise مستشارًا موثوقًا به لأكثر من مليون عميل في جميع أنحاء العالم.
ومن خلال المقر الرئيسي في فرنسا و3400 شريك تجاري حول العالم، تحقق Alcatel-Lucent Enterprise انتشارًا عالميًا فعالاً مع التركيز على المستوى المحلي.
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معلومات عن Nokia
في Nokia، نبتكر التكنولوجيا التي تساعد العالم في تحقيق التعاون والتلاحم.
وباعتبارنا شركة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي B2B، فإننا نتصدر الشبكات التي تشعر وتفكر وتتصرف من خلال الاستفادة من عملنا عبر شبكات الهاتف المحمول والثابت والسحابي. وبالإضافة إلى ذلك، نقوم بإنشاء قيمة من خلال الملكية الفكرية والأبحاث الطويلة المدى، بقيادة Nokia Bell Labs الحائزة على جوائز.
يثق مقدمو الخدمات والمؤسسات والشركاء في جميع أنحاء العالم في Nokia لتقديم شبكات آمنة وموثوق بها ومستدامة اليوم - ويتعاونون معنا لإنشاء الخدمات والتطبيقات الرقمية للمستقبل.
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