يتكون مترو الأنفاق المستقبلي من 200 كيلومتر من السكك الحديدية الجديدة التي ستنشئ أربعة خطوط إضافية حول باريس (وهي الخطوط 15 و16 و17 و18) مع تمديد الخط الحالي 14. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم بناء 68 محطة مترو أنفاق جديدة، ما يساعد على إنشاء مراكز حضرية مستدامة جديدة في هذه المواقع.

قامت Alcatel-Lucent Enterprise وNokia بدمج عروضهما التكاملية لتوفير بنية تحتية معتمدة ومتكاملة وشاملة للمهام الحرجة لـ Grand Paris Express مع الحلول التي تشمل شبكة IP/MPLS العالية السرعة والمتعددة الخدمات من Nokia، والتي تتضمن مجموعة أجهزة التوجيه لتلبية جميع متطلبات التشغيل والصيانة لـ Grand Paris Express.

يتم نشر الشبكة المحلية القوية OmniSwitch® من مجموعة Alcatel-Lucent Enterprise في المحطات وفي البيئات الصناعية النائية بغية تمكين إدارة المراقبة بالفيديو والتحكم في جودة الهواء عبر أجهزة استشعار إنترنت الأشياء. وكل ذلك يزيد من الكفاءة ويعزز السلامة ويحسن تجربة الركاب من خلال توفير البيانات التشغيلية في الوقت الفعلي. ويعد الاتصال بين مركز التحكم المركزي والمحطات والخطوط والمستودعات الآلية التي تتم مراقبتها عن كثب أمرًا أساسيًا للتشغيل والصيانة اليومية، وهو عنصر مهم في صلب إستراتيجية الأمن السيبراني للمشروع.

سيستفيد من المشروع 2 مليون مسافر يوميًا في منطقة Grand Paris، حيث تم إعداد نظام الاتصالات الجديد بمستويات عالية من الخدمة، مع التذاكر السهلة الشراء والحجز، والخدمات الرقمية المحسنة مثل زيادة سعة الاتصال.

يقول Rukmini Glanard، كبير مسؤولي الأعمال في Alcatel-Lucent Enterprise: "نحن فخورون جدًا بالشراكة مع Nokia لتقديم أحدث سُبل التحول الرقمي لمشروع التنقل الذكي Grand Paris Express. معًا، سنوفر شبكة معتمدة للمهام الحرجة، تدعم النقل الخالي من الكربون. إن ALE متوافقة تمامًا وملتزمة بلوائح التنمية المستدامة على النحو المحدد في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة. ويعد هذا المشروع خير مثال على إستراتيجيتنا ذات الشعار "التكنولوجيا من أجل الخير."

وقال Nathan Stenson، نائب رئيس Nokia لقناة الشركاء العالميين: "يسعدنا تعزيز العلاقة مع تقنيتنا وشريك التوزيع في السوق Alcatel-Lucent Enterprise، مما يوفر بنية شبكية شاملة للمهام الحرجة تعتمد على تقنية IP/MPLS الرائدة من Nokia. تتيح هذه التكنولوجيا الحديثة شبكة إنترنت الأشياء القوية والمتعددة الخدمات التي توفر جودة الهواء ومراقبة الفيديو في المحطات التي تحتوي على 13 ألف كاميرا وتعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز السلامة والأمن في جميع أنحاء Grand Paris Express".

قامت Nokia بنشر شبكات المهام الحرجة لأكثر من 2600 من عملاء المؤسسات الرائدة في قطاعات النقل والطاقة والمؤسسات الكبيرة والتصنيع ونطاق الويب والقطاع العام حول العالم.

وتشارك الشركتان معًا في هذا المشروع الطويل الأمد، مع التخطيط للنشر المستمر حتى عام 2035، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى التي ستخدم عملاء النقل حول العالم في السنوات القادمة.

معلومات عن Alcatel-Lucent Enterprise :

تقدم Alcatel-Lucent Enterprise تجارب التكنولوجيا المخصصة التي تحتاج إليها المؤسسات لضمان الاتصال الكامل.

توفر ALE حلولاً للشبكات والاتصالات والسحابة من العصر الرقمي مع خدمات مصممة خصيصًا لضمان نجاح العملاء، ولديها نماذج أعمال مرنة في السحابة وفي أماكن العمل وبالنهج الهجين. وتتمتع جميع الحلول بأمان مدمج وتأثير بيئي محدود.

وبفضل أكثر من 100 عام من الابتكار، أصبحت Alcatel-Lucent Enterprise مستشارًا موثوقًا به لأكثر من مليون عميل في جميع أنحاء العالم.

ومن خلال المقر الرئيسي في فرنسا و3400 شريك تجاري حول العالم، تحقق Alcatel-Lucent Enterprise انتشارًا عالميًا فعالاً مع التركيز على المستوى المحلي.

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معلومات عن Nokia

في Nokia، نبتكر التكنولوجيا التي تساعد العالم في تحقيق التعاون والتلاحم.

وباعتبارنا شركة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي B2B، فإننا نتصدر الشبكات التي تشعر وتفكر وتتصرف من خلال الاستفادة من عملنا عبر شبكات الهاتف المحمول والثابت والسحابي. وبالإضافة إلى ذلك، نقوم بإنشاء قيمة من خلال الملكية الفكرية والأبحاث الطويلة المدى، بقيادة Nokia Bell Labs الحائزة على جوائز.

يثق مقدمو الخدمات والمؤسسات والشركاء في جميع أنحاء العالم في Nokia لتقديم شبكات آمنة وموثوق بها ومستدامة اليوم - ويتعاونون معنا لإنشاء الخدمات والتطبيقات الرقمية للمستقبل.

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