ندوات عن الحلول المستدامة تعقدها شركة Lycra Company

سيُقدِّم الأستاذ الدكتور Nicholas Kurland، مدير إستراتيجيات الابتكار لدى شركة LYCRA Company ندوة بعنوان "ألياف LYCRA®‎ القابلة للتحلل صناعيًا" في القاعة "أ" في 13 سبتمبر في الساعة 2:20 مساءً. بالتوقيت الصيفي لأوروبا الوسطى (CEST). لقد شهد سوق العناية الشخصية تحولاً من خلال دمج الألياف المطاطية في الحفاضات لتحسين مدى الملاءمة والأداء؛ رغم ذلك، وحتى الآن، توجد طرق محدودة لتجنب دفن النفايات في نهاية العمر الافتراضي. تقترح هذه المناقشة حلاً للملابس الصحية التي تُستخدم مرة واحدة، يُركِّز على ترقية الألياف اللدنة باستخدام ألياف قابلة للتحلل صناعيًا، بهدف تحسين التوافق مع مجاري النفايات المستدامة.

يقول Kurland "لقد أسفرت جهودنا عن ألياف جديدة ذات خصائص تحلل متسارعة، دون التضحية بالأداء والجودة المتوقعة عادةً من ألياف LYCRA HyFit®‎". "يوفر هذا الإنجاز في تكنولوجيا الألياف خطوة ضرورية نحو إنتاج حفاضات قابلة للتحلل، لتعزيز الاستدامة ومواجهة التحدي الرئيسي الذي تمثله الملابس التي تُستخدم مرة واحدة."

تلقي Jean Hegedus، مدير تطوير الأعمال المستدامة في شركة LYCRA Company، محاضرة بعنوان "إعادة تدوير الملابس ذات الألياف المطاطية: التحديات والحلول." رغم تقديم الملابس المصنوعة من الألياف المطاطية مجموعة متنوعة من المزايا للمستهلكين، مثل زيادة مستوى الراحة والأناقة والملاءمة، فإنها قد تشكل أيضًا تحديات فريدة للعلامات التجارية وتجار التجزئة وسلاسل القيمة لديهم في عملهم على تطوير نموذج أعمال تداولي. تتناول هذه الورقة حلول الملابس التي تحتوي على الإيلاستين و/أو الإيلاستومولتيستر وتقترح منظومة للحلول اللازمة لتقديم التقنيات المطاطية القابلة لإعادة التدوير في التسويق التجاري. وسيتم إلقاؤها في القاعة "أ" في 13 سبتمبر في الساعة 1:30 مساءً بالتوقيت الصيفي لأوروبا الوسطى (CEST).

تقول Hege"تسعدنا مشاركة نتائج تجربتين، إحداهما لإعادة تدوير البوليستر وألياف LYCRA®‎ والأخرى لإعادة تدوير مزيج من أقمشة البوليستر وألياف LYCRA® T400®‎." "لقد شجعتنا النتائج كثيرًا ونعتقد أن هذا يرسي أساس تطوير نظام تداولي بشكل أكبر من خلال عروضنا المطاطية."

نبذة عن شركة LYCRA Company

تبتكر شركة LYCRA Company وتنتج حلول الألياف والتكنولوجيا اللازمة لصناعات الملابس والعناية الشخصية وتمتلك علامات تجارية استهلاكية وتجارية رائدة على غرار: LYCRA®‎، وLYCRA HyFit®‎، وLYCRA® T400®‎، وCOOLMAX®‎، وTHERMOLITE®‎، وELASPAN®‎، وSUPPLEX®‎، وTACTEL®‎. تُعرَف شركة LYCRA Company، الذي يوجد مقرها الرئيسي في ويلمنغتون، بولاية ديلاوير، على الصعيد العالمي بمنتجاتها المبتكرة وخبرتها التقنية وحلولها المستدامة ودعمها التسويقي وسوق LYCRA ONETM‎. تركز شركة LYCRA Company على إضافة قيمة إلى منتجات عملائها من خلال تطوير ابتكارات فريدة مصممة لتلبية احتياجات المستهلك إلى الراحة والأداء الدائم. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة lycra.

LYCRA®‎، وLYCRA HyFit®‎، وLYCRA® T400®‎ هي علامات تجارية لشركة LYCRA Company.

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