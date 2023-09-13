ندوات عن الحلول المستدامة تعقدها شركة Lycra Company
التاريخ
9/13/2023 2:20:17 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة LYCRA Company ، الشركة الرائدة عالميًا في تطوير حلول الألياف والتكنولوجيا المبتكرة والمستدامة لصناعات الملابس والعناية الشخصية، اليوم تقديم اثنين من موظفيها عرضًا في مؤتمر دورنبيرن العالمي للألياف (GFC) الثاني والستين . يقام هذا الحدث السنوي في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر في كولترهوس في دورنبيرن، النمسا. وستتناول هذه العروض مبادرتين رئيسيتين ضمن خارطة الطريق ورؤية منصة "أجندة الكوكب" التابعة لشركة LYCRA Company وأهداف الاستدامة لعام 2030.
سيُقدِّم الأستاذ الدكتور Nicholas Kurland، مدير إستراتيجيات الابتكار لدى شركة LYCRA Company ندوة بعنوان "ألياف LYCRA® القابلة للتحلل صناعيًا" في القاعة "أ" في 13 سبتمبر في الساعة 2:20 مساءً. بالتوقيت الصيفي لأوروبا الوسطى (CEST). لقد شهد سوق العناية الشخصية تحولاً من خلال دمج الألياف المطاطية في الحفاضات لتحسين مدى الملاءمة والأداء؛ رغم ذلك، وحتى الآن، توجد طرق محدودة لتجنب دفن النفايات في نهاية العمر الافتراضي. تقترح هذه المناقشة حلاً للملابس الصحية التي تُستخدم مرة واحدة، يُركِّز على ترقية الألياف اللدنة باستخدام ألياف قابلة للتحلل صناعيًا، بهدف تحسين التوافق مع مجاري النفايات المستدامة.
يقول Kurland "لقد أسفرت جهودنا عن ألياف جديدة ذات خصائص تحلل متسارعة، دون التضحية بالأداء والجودة المتوقعة عادةً من ألياف LYCRA HyFit®". "يوفر هذا الإنجاز في تكنولوجيا الألياف خطوة ضرورية نحو إنتاج حفاضات قابلة للتحلل، لتعزيز الاستدامة ومواجهة التحدي الرئيسي الذي تمثله الملابس التي تُستخدم مرة واحدة."
تلقي Jean Hegedus، مدير تطوير الأعمال المستدامة في شركة LYCRA Company، محاضرة بعنوان "إعادة تدوير الملابس ذات الألياف المطاطية: التحديات والحلول." رغم تقديم الملابس المصنوعة من الألياف المطاطية مجموعة متنوعة من المزايا للمستهلكين، مثل زيادة مستوى الراحة والأناقة والملاءمة، فإنها قد تشكل أيضًا تحديات فريدة للعلامات التجارية وتجار التجزئة وسلاسل القيمة لديهم في عملهم على تطوير نموذج أعمال تداولي. تتناول هذه الورقة حلول الملابس التي تحتوي على الإيلاستين و/أو الإيلاستومولتيستر وتقترح منظومة للحلول اللازمة لتقديم التقنيات المطاطية القابلة لإعادة التدوير في التسويق التجاري. وسيتم إلقاؤها في القاعة "أ" في 13 سبتمبر في الساعة 1:30 مساءً بالتوقيت الصيفي لأوروبا الوسطى (CEST).
تقول Hege"تسعدنا مشاركة نتائج تجربتين، إحداهما لإعادة تدوير البوليستر وألياف LYCRA® والأخرى لإعادة تدوير مزيج من أقمشة البوليستر وألياف LYCRA® T400®." "لقد شجعتنا النتائج كثيرًا ونعتقد أن هذا يرسي أساس تطوير نظام تداولي بشكل أكبر من خلال عروضنا المطاطية."
نبذة عن شركة LYCRA Company
تبتكر شركة LYCRA Company وتنتج حلول الألياف والتكنولوجيا اللازمة لصناعات الملابس والعناية الشخصية وتمتلك علامات تجارية استهلاكية وتجارية رائدة على غرار: LYCRA®، وLYCRA HyFit®، وLYCRA® T400®، وCOOLMAX®، وTHERMOLITE®، وELASPAN®، وSUPPLEX®، وTACTEL®. تُعرَف شركة LYCRA Company، الذي يوجد مقرها الرئيسي في ويلمنغتون، بولاية ديلاوير، على الصعيد العالمي بمنتجاتها المبتكرة وخبرتها التقنية وحلولها المستدامة ودعمها التسويقي وسوق LYCRA ONETM. تركز شركة LYCRA Company على إضافة قيمة إلى منتجات عملائها من خلال تطوير ابتكارات فريدة مصممة لتلبية احتياجات المستهلك إلى الراحة والأداء الدائم. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة lycra.
LYCRA®، وLYCRA HyFit®، وLYCRA® T400® هي علامات تجارية لشركة LYCRA Company.
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