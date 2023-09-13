ضمن استراتيجيتها التي ترتكز على الاستثمار في أدوات الدين الذي تمت هيكلته بحسب أحكام الشريعة الإسلامية، أعلنت شركة أرزان ثروات والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت استشارة لفرصة استثمارية لتمويل محفظة عقارية لمجمعات سكنية في مدينة بالتيمور – ميرلاند في الولايات المتحدة الأمريكية.

تشمل هذه المحفظة على إجمالي 491 وحدة إيجار تقع جميعها في بالتيمور ، ماريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية ، مؤجرة حالياً بنسبة 88٪ وبأقل من أسعار السوق. والجدير بالذكر بأن تعزيز الجودة الائتمانية للتدفقات النقدية للإيجار تتركز على أن ما يقارب 61٪ من إيجار المحفظة مدعوم من قبل برامج الحكومة المحلية والفيدرالية مثل برنامج المادة 8 وهو أحد أنواع الإسكان الميسور التكلفة المدعوم من قبل الحكومة الفيدرالية حيث يسدد جزء من الإيجار للعائلات منخفضة الدخل بهدف توفير السكن لهم.

والجدير بالذكر أن فترة التمويل هي ثلاث سنوات ونصف مع إمكانية التمديد لمدة سنة واحدة مشروطة بتحقيق حد أدنى من الضمانات الجيدة المتفق عليها. وتوفر هذه الصفقة توزيعات للمستثمرين بمتوسط عائد سنوي بنسبة 11% مدفوعة بشكل ربع سنوي ومعدل عائد داخلي بنسبة 13.3٪ خلال فترة الاستثمار صافي الرسوم والضرائب والمصروفات.

وقد قامت شركة أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي لهيكلة الصفقة ودراسة العناية الواجبة للعقارات المرهونة، وسوف نستمر بهذا الدور خلال فترة الاستثمار.

علق السيد/ مهند أبو الحسن – الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات

تتمثل الأهداف الرئيسية لشركة أرزان ثروات في حماية أصول عملائها، وتقديم دخل مستقر وآمن، وتوسيع نطاق تنوع الصفقات في الأسواق الرئيسية التي نعمل فيها. بهدف توفير الفرص الاستثمارية مع ديناميكية مناسبة للمخاطر والمكافآت لعملائنا، تركز أرزان ثروات بشكل خاص حالياً على استراتيجية أدوات الدين الخاصة بها وذلك نظرا لبيئة أسعار الفائدة المرتفعة الحالية. إن إحدى ميزات صفقات تمويل الميزانين الخاص بنا هي هيكلة إطفاء القروض المتضمنة في صفقاتنا، والذي يمكّن عملائنا من استرداد رؤوس أموالهم الأولية بسرعة أكبر وإعادة توظيفها بشكل أكثر فعالية في فرص استثمارية جديدة. من خلال تزويد عملائها بخدمات استشارية من الدرجة الأولى ، تلتزم أرزان ثروات بدعمهم بشكل استراتيجي وتنويع استثماراتهم الدولية بعناية. إن الأصل الأساسي الذي لديك ، هو رؤيتك للمكان الذي تريد أن تكون فيه.

ملاحظات للمحررين:

أرزان ثروات (DIFC ) المحدودة :

شركة أرزان ثروات هي شركة استشارات استثمارية مسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي وتخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، وتقوم بتقديم الخدمات الاستشارية لمختلف العملاء حول الاستثمارات العقارية والملكيات الخاصة والاستثمارية الأخرى بأكثر من2.53 مليار دولار أمريكي. وتركز الشركة على ترتيب الصفقات الاستثمارية المدرة للدخل في كبرى الأسواق العالمية والاستثمارات المميزة التي تلبي متطلبات العملاء. الأداء السابق أو المتوقع ليس بالضرورة مؤشرا موثوقا للنتائج المستقبلية. لا تتحمل شركة أرزان ثروات أي مسؤولية عن أي خسارة تنشأ عن استخدام هذه الوثيقة أو محتوياتها أو تنشأ بطريقة أخرى فيما يتعلق بها.