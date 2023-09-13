Apsystems تُعلن عن إطلاق خدمة Apstorage العالمية في معرض Re+‎

عدم الاعتماد على البطارية: وضع معيار عالمي جديد

إحدى الميزات البارزة لحل APstorage هي قدرته الفريدة على عدم الاعتماد على البطارية. يمكن لمحولات بطاريات ELS من APsystems، والتي تمثل تخزين الطاقة، والجهد المنخفض، وأحادية الطور، الاتصال بسلاسة بعدد لا يحصى من طرز البطاريات الرائدة في الصناعة. تستمر إضافة نماذج إضافية إلى القائمة التفصيلية للبطاريات المتوافقة المتوفرة على موقع APsystems الإلكتروني.

وعلق الدكتور Yuhao Luo، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في APsystems، قائلاً: "يمثل إطلاق خط APstorage ELS نقطة محورية في مجريات تخزين الطاقة على مستوى العالم. توفر سلسلة APstorage ELS مرونة لا مثيل لها، مما يسمح للمستهلكين في جميع أنحاء العالم بالاختيار من بين مجموعة متنوعة من خيارات البطاريات الذكية، ويعمل على تمكين المستهلكين في جميع أنحاء العالم من اختيار البطارية التي تناسب احتياجاتهم على أفضل وجه.

التكامل السلس مع Microinverters DS3

سلسلة ELS عبارة عن حل لتخزين الطاقة مقترن بالتيار المتردد ومصمم للعمل بسلاسة مع عرض العاكس الصغير APsystems DS3، مما يوفر حلاً متكاملاً لتخزين الطاقة الشمسية واستخدامات المستهلكين العاديين والمهنيين على حدٍ سواء.

الاستجابة للطلب العالمي المتزايد على تخزين الطاقة

مع ارتفاع الطلب العالمي على تخزين الطاقة بشكل غير مسبوق، تعد APsystems في طليعة موفري الحلول الملائمة لذلك، وعلى استعداد للاستجابة لهذه الحاجة من خلال مجموعتها المتنوعة من نماذج ELS، المتوفرة لمختلف المناطق، والتي تتميز بقدرات رائعة وميزات متطورة.

وقال Maxime Boiron، مدير التسويق العالمي في شركة APsystems: "إن الطلب العالمي المتزايد على حلول تخزين الطاقة أمر واضح للعيان. تلتزم APsystems بتقديم منتجات تخزين الطاقة الشمسية التي لا تلبي هذا الطلب في جميع قطاعات السوق فحسب، بل تضع معايير جديدة في الابتكار والتوافق وسهولة الاستخدام للمستهلكين العالميين ومركبي معدات الاستفادة من الطاقة الشمسية على حدٍ سواء. وعلاوة على ذلك، وضعنا خارطة طريق طموحة لمنتجات APstorage لاستكمال المجموعة، سواء للتخزين الذاتي أو للتخزين الثلاثي المراحل، والذي سيتم تقديمه في الأشهر المقبلة.

طرز عاكس البطارية المحول للطاقة من APstorage

تقدم APsystems خمسة طرز لنظام تحويل الطاقة (PCS) لبطارية ELS لاستخدامها في أسواق مختلفة حول العالم. لن تكون جميع الطرز متاحة في كل الأسواق. تشمل الطرز:



ELS-3k

ELS-5k

ELS-7.6k

ELS-9.6k ELS-11.4k

إدارة الطاقة الذكية من أجل العالم

تأتي محولات بطاريات ELS الذكية من APstorage، المتوفرة للجمهور العالمي، مزودة بميزات إدارة الطاقة التلقائية التي تقوم على البرامج الذكية والمراقبة المتكاملة. يمكن لمالكي النظام اختيار العديد من أوضاع التشغيل القابلة للتحويل، بما في ذلك النسخ الاحتياطي، والاستهلاك الذاتي، وأوضاع Peak-Valley / وقت الاستخدام، مما يضمن تأمين الأحمال الحرجة أثناء انقطاع التيار الكهربائي مع زيادة توفير الطاقة المنزلية إلى الحد الأقصى.

معلومات عن APsystems

APsystems هي المزود الأول عالميًا لحلول MLPE المتعددة المنصات، حيث تقدم محولات دقيقة وحلول تخزين الطاقة وأجهزة الإغلاق السريع لصناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية. تشمل العلامات التجارية لـ APsystems:‏ APsmart وAPstorage.

تأسست شركة APsystems في عام 2010، وهي شركة متعددة الجنسيات تضم 4 وحدات أعمال عالمية تخدم العملاء في أكثر من 100 دولة. مع بيع ملايين الوحدات لإنتاج أكثر من 4 تيراواط ساعة من الطاقة النظيفة والمتجددة، تواصل APsystems ريادتها في قطاع MLPE الشمسي المتنامي باستمرار.

يقع مقر شركة APsystems في أوستن، تكساس؛ ويقع مقر شركة APsystems EMEA في أمستردام بهولندا وليون بفرنسا؛ ويقع مقر شركة APsystems LATAM في غوادالاخارا بالمكسيك وساو باولو بالبرازيل؛ بينما يقع مقر APsystems APAC في جياشينغ وشانغهاي، الصين، وسيدني، أستراليا.

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