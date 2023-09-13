Apsystems تُعلن عن إطلاق خدمة Apstorage العالمية في معرض Re+‎

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- بكل الفخر، أعلنت شركة APsystems الرائدة في مجال تكنولوجيا تحويل الطاقة الشمسية المتقدمة عن الإطلاق العالمي لخط إنتاج APstorage المبتكر الخاص بها في معرض RE+ التجاري في لاس فيغاس. جاء هذا العرض الشامل متضمنًا مجموعة من نماذج عاكسات البطاريات المتطورة، والمصممة لوضع معايير جديدة في عالم حلول تخزين الطاقة في سائر أنحاء العالم.
عدم الاعتماد على البطارية: وضع معيار عالمي جديد
إحدى الميزات البارزة لحل APstorage هي قدرته الفريدة على عدم الاعتماد على البطارية. يمكن لمحولات بطاريات ELS من APsystems، والتي تمثل تخزين الطاقة، والجهد المنخفض، وأحادية الطور، الاتصال بسلاسة بعدد لا يحصى من طرز البطاريات الرائدة في الصناعة. تستمر إضافة نماذج إضافية إلى القائمة التفصيلية للبطاريات المتوافقة المتوفرة على موقع APsystems الإلكتروني.
وعلق الدكتور Yuhao Luo، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في APsystems، قائلاً: "يمثل إطلاق خط APstorage ELS نقطة محورية في مجريات تخزين الطاقة على مستوى العالم. توفر سلسلة APstorage ELS مرونة لا مثيل لها، مما يسمح للمستهلكين في جميع أنحاء العالم بالاختيار من بين مجموعة متنوعة من خيارات البطاريات الذكية، ويعمل على تمكين المستهلكين في جميع أنحاء العالم من اختيار البطارية التي تناسب احتياجاتهم على أفضل وجه.
التكامل السلس مع Microinverters DS3
سلسلة ELS عبارة عن حل لتخزين الطاقة مقترن بالتيار المتردد ومصمم للعمل بسلاسة مع عرض العاكس الصغير APsystems DS3، مما يوفر حلاً متكاملاً لتخزين الطاقة الشمسية واستخدامات المستهلكين العاديين والمهنيين على حدٍ سواء.
الاستجابة للطلب العالمي المتزايد على تخزين الطاقة
مع ارتفاع الطلب العالمي على تخزين الطاقة بشكل غير مسبوق، تعد APsystems في طليعة موفري الحلول الملائمة لذلك، وعلى استعداد للاستجابة لهذه الحاجة من خلال مجموعتها المتنوعة من نماذج ELS، المتوفرة لمختلف المناطق، والتي تتميز بقدرات رائعة وميزات متطورة.
وقال Maxime Boiron، مدير التسويق العالمي في شركة APsystems: "إن الطلب العالمي المتزايد على حلول تخزين الطاقة أمر واضح للعيان. تلتزم APsystems بتقديم منتجات تخزين الطاقة الشمسية التي لا تلبي هذا الطلب في جميع قطاعات السوق فحسب، بل تضع معايير جديدة في الابتكار والتوافق وسهولة الاستخدام للمستهلكين العالميين ومركبي معدات الاستفادة من الطاقة الشمسية على حدٍ سواء. وعلاوة على ذلك، وضعنا خارطة طريق طموحة لمنتجات APstorage لاستكمال المجموعة، سواء للتخزين الذاتي أو للتخزين الثلاثي المراحل، والذي سيتم تقديمه في الأشهر المقبلة.
طرز عاكس البطارية المحول للطاقة من APstorage
تقدم APsystems خمسة طرز لنظام تحويل الطاقة (PCS) لبطارية ELS لاستخدامها في أسواق مختلفة حول العالم. لن تكون جميع الطرز متاحة في كل الأسواق. تشمل الطرز:
ELS-3k
ELS-5k
ELS-7.6k
ELS-9.6k
ELS-11.4k
إدارة الطاقة الذكية من أجل العالم
تأتي محولات بطاريات ELS الذكية من APstorage، المتوفرة للجمهور العالمي، مزودة بميزات إدارة الطاقة التلقائية التي تقوم على البرامج الذكية والمراقبة المتكاملة. يمكن لمالكي النظام اختيار العديد من أوضاع التشغيل القابلة للتحويل، بما في ذلك النسخ الاحتياطي، والاستهلاك الذاتي، وأوضاع Peak-Valley / وقت الاستخدام، مما يضمن تأمين الأحمال الحرجة أثناء انقطاع التيار الكهربائي مع زيادة توفير الطاقة المنزلية إلى الحد الأقصى.
معلومات عن APsystems
APsystems هي المزود الأول عالميًا لحلول MLPE المتعددة المنصات، حيث تقدم محولات دقيقة وحلول تخزين الطاقة وأجهزة الإغلاق السريع لصناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية. تشمل العلامات التجارية لـ APsystems: APsmart وAPstorage.
تأسست شركة APsystems في عام 2010، وهي شركة متعددة الجنسيات تضم 4 وحدات أعمال عالمية تخدم العملاء في أكثر من 100 دولة. مع بيع ملايين الوحدات لإنتاج أكثر من 4 تيراواط ساعة من الطاقة النظيفة والمتجددة، تواصل APsystems ريادتها في قطاع MLPE الشمسي المتنامي باستمرار.
يقع مقر شركة APsystems في أوستن، تكساس؛ ويقع مقر شركة APsystems EMEA في أمستردام بهولندا وليون بفرنسا؛ ويقع مقر شركة APsystems LATAM في غوادالاخارا بالمكسيك وساو باولو بالبرازيل؛ بينما يقع مقر APsystems APAC في جياشينغ وشانغهاي، الصين، وسيدني، أستراليا.
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