تقول جيني موندي، الرئيس العالمي للمبيعات التجارية والاستحواذ في شركة V"كان من المعتاد أن الشركات الكبيرة هي فقط التي يمكنها التوسع للوصول إلى العملاء في كل أنحاء البلاد أو حول العالم، ولكن أصحاب الأعمال الصغيرة أصبح بإمكانهم اليوم أن يكونوا بلا حدود فعليًا". "ونحن في Vنشهد تحولًا في عقلية الشركات الصغيرة من وضع البقاء إلى وضع النمو، حيث تستغل الشركات الصغيرة والمتوسطة قوة المدفوعات الرقمية لتحسين الكفاءات والوصول إلى جماهير جديدة والازدهار ببساطة في عالم اليوم الذي يزداد تحوله إلى الرقمية."

وبالنظر إلى ما هو أبعد من تحديات عصر الجائحة وصولاً إلى مجموعة كاملة من الفرص المقبلة، استطلعت دراسة العودة العالمية إلى التجارة التي أجرتها شركة Vأصحاب الأعمال الصغيرة والمستهلكين في عشرة أسواق، وتتضمن أستراليا والبرازيل وكندا وألمانيا وهونج كونج وأيرلندا ونيوزيلندا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. تتضمن الرؤى الرئيسية ما يلي:



العالم هو سوقهم. أشار تسعة وسبعون بالمائة من أصحاب الشركات الذين شملهم الاستطلاع إلى التوسع في مناطق جغرافية جديدة باعتباره محورًا للنمو. وقال عدد أكبر (72%) من المستهلكين أنهم يشعرون بالفعل بالارتياح عند الشراء عبر الحدود.

التخلي عن التعامل النقدي. بينما يخطط 95% من أصحاب الشركات الصغيرة الذين شملهم الاستطلاع للتحول إلى التعاملات غير النقدية "يومًا ما"، فإن 51% يخططون لمباشرة هذا التحول في العامين المقبلين. ويقود المستهلكون هذا التحول، حيث توقع 55% ممن شملهم الاستطلاع أنهم سيستخدمون المدفوعات الرقمية بشكل أكبر في العام المقبل.

التسوق على نطاق صغير. يعتزم تسعة وأربعون بالمائة من المستهلكين التسوق أكثر في الشركات المحلية هذا العام حيث يتطلعون إلى دعم الاقتصاد المحلي (65%) أو إنشاء تواصل شخصي (44%) في مجتمعهم. قائمة المهام. أشار أصحاب الشركات إلى زيادة التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي (44%)، وتقديم منتجات أو خدمات جديدة (41%) والاستثمار بشكل أكبر في التسويق (40%) باعتبارها أفضل الفرص للوصول إلى عملاء جدد، حيث يتطلع 35% منهم إلى قبول طرق دفع جديدة كمجال حاسم يمكن أن يساعدهم في تحسين أعمالهم.

تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة عالميًا، على مدار العام

الشركات الصغيرة بالنسبة إلى Vهي أي شيء سوى وصفها بالصغيرة. ومن خلال مجموعة متنوعة من البرامج والحلول المحلية، تُمكّن Vأصحاب الشركات الصغيرة من تلبية المتطلبات المتغيرة بسرعة للتجارة العالمية واحتياجات المستهلكين. وتقدم Vالعديد من خدمات الدفع المصممة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدفع للغير وقبض المدفوعات من الغير، بما في ذلك بطاقات الائتمان والخصم من VBusiness من خلال المؤسسات المالية المرتبطة بها، وأدوات إدارة الأعمال والدفع، وخدمات الحماية من الاحتيال والأمن، من بين العديد من الحلول الأخرى. وتقدم Vأيضًا خدمات التعليم المالي والتدريب على المهارات التجارية، وتتضمن المهارات التجارية العملية على مستوى العالم وتعليم Enko في أمريكا اللاتينية.

في عام 2020، أعلنت مؤسسة Vعن التزام إستراتيجي مدته خمس سنوات بقيمة 200 مليون دولار لدعم إنشاء ونمو الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر المزدهرة مع التركيز على النساء رائدات الأعمال. ومن خلال استثماراتها ونشاطها في تقديم المنح، تتعاون مؤسسة Vمع المنظمات التي توفر رأس المال التحفيزي وخدمات بناء ودعم القدرات. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم مؤسسة Vرأس المال كأداة لتمكين تدفق رأس المال الاستثماري إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المتنوعة بين الجنسين.

يمكن العثور على موارد إضافية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على مركز Vللشركات الصغيرة .

المنهجية: دراسة V للعودة العالمية إلى التجارة

دراسة Vللعودة العالمية إلى التجارة أجرتها شركة Wakefield Research في مارس/أبريل 2023 حيث استطلعت آراء 2,250 من أصحاب الشركات الصغيرة التي تتشكل من 100 موظف أو أقل في أستراليا والبرازيل وكندا وألمانيا وهونج كونج وأيرلندا ونيوزيلندا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. استطلع قسم المستهلكين آراء 1000 شخص بالغ تزيد أعمارهم عن 18 عامًا في الولايات المتحدة، و500 شخص بالغ تزيد أعمارهم عن 18 عامًا في أستراليا والبرازيل وكندا وألمانيا وهونج كونج وأيرلندا ونيوزيلندا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن شركة VInc.‎

V(رمزها في بورصة نيويورك: V) هي شركة عالمية رائدة في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تُسهل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية عبر أكثر من 200 دولة ومنطقة في أنحاء العالم. وتتمثل مهمتنا في ربط العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وراحة وموثوقية وأمانًا، وهو ما يسهم في تمكين الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، تحقق النهضة للجميع في كل مكان وترى القدرة على الوصول كأساس لمستقبل حركة الأموال. اعرف المزيد من الموقع Visa.com.

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