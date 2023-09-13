وجدت دراسة لشركة Visa أن الشركات الصغيرة تتطلع إلى التوسع العالمي باعتباره مفتاحًا للنمو
التاريخ
9/13/2023 2:20:17 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- كشفت V(رمزها في بورصة نيويورك: V) اليوم عن نتائج النسخة السابعة من دراسة العودة العالمية إلى التجارة التي أجرتها، والتي توصلت إلى أن غالبية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي شملتها الدراسة تخطط لإعطاء الأولوية للمبيعات عبر الحدود بينما تتطلع إلى التوسع خارج نطاق مراكز عملها الرئيسية إلى مناطق جغرافية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة أن عدد المستهلكين الذين يتبنون المعاملات غير النقدية آخذ في التزايد، حيث توقع ما يقرب من 60% من المتسوقين الذين شملتهم الدراسة تكرار استخدامهم المدفوعات الرقمية أكثر هذا العام.
تقول جيني موندي، الرئيس العالمي للمبيعات التجارية والاستحواذ في شركة V"كان من المعتاد أن الشركات الكبيرة هي فقط التي يمكنها التوسع للوصول إلى العملاء في كل أنحاء البلاد أو حول العالم، ولكن أصحاب الأعمال الصغيرة أصبح بإمكانهم اليوم أن يكونوا بلا حدود فعليًا". "ونحن في Vنشهد تحولًا في عقلية الشركات الصغيرة من وضع البقاء إلى وضع النمو، حيث تستغل الشركات الصغيرة والمتوسطة قوة المدفوعات الرقمية لتحسين الكفاءات والوصول إلى جماهير جديدة والازدهار ببساطة في عالم اليوم الذي يزداد تحوله إلى الرقمية."
وبالنظر إلى ما هو أبعد من تحديات عصر الجائحة وصولاً إلى مجموعة كاملة من الفرص المقبلة، استطلعت دراسة العودة العالمية إلى التجارة التي أجرتها شركة Vأصحاب الأعمال الصغيرة والمستهلكين في عشرة أسواق، وتتضمن أستراليا والبرازيل وكندا وألمانيا وهونج كونج وأيرلندا ونيوزيلندا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. تتضمن الرؤى الرئيسية ما يلي:
العالم هو سوقهم. أشار تسعة وسبعون بالمائة من أصحاب الشركات الذين شملهم الاستطلاع إلى التوسع في مناطق جغرافية جديدة باعتباره محورًا للنمو. وقال عدد أكبر (72%) من المستهلكين أنهم يشعرون بالفعل بالارتياح عند الشراء عبر الحدود.
التخلي عن التعامل النقدي. بينما يخطط 95% من أصحاب الشركات الصغيرة الذين شملهم الاستطلاع للتحول إلى التعاملات غير النقدية "يومًا ما"، فإن 51% يخططون لمباشرة هذا التحول في العامين المقبلين. ويقود المستهلكون هذا التحول، حيث توقع 55% ممن شملهم الاستطلاع أنهم سيستخدمون المدفوعات الرقمية بشكل أكبر في العام المقبل.
التسوق على نطاق صغير. يعتزم تسعة وأربعون بالمائة من المستهلكين التسوق أكثر في الشركات المحلية هذا العام حيث يتطلعون إلى دعم الاقتصاد المحلي (65%) أو إنشاء تواصل شخصي (44%) في مجتمعهم.
قائمة المهام. أشار أصحاب الشركات إلى زيادة التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي (44%)، وتقديم منتجات أو خدمات جديدة (41%) والاستثمار بشكل أكبر في التسويق (40%) باعتبارها أفضل الفرص للوصول إلى عملاء جدد، حيث يتطلع 35% منهم إلى قبول طرق دفع جديدة كمجال حاسم يمكن أن يساعدهم في تحسين أعمالهم.
تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة عالميًا، على مدار العام
الشركات الصغيرة بالنسبة إلى Vهي أي شيء سوى وصفها بالصغيرة. ومن خلال مجموعة متنوعة من البرامج والحلول المحلية، تُمكّن Vأصحاب الشركات الصغيرة من تلبية المتطلبات المتغيرة بسرعة للتجارة العالمية واحتياجات المستهلكين. وتقدم Vالعديد من خدمات الدفع المصممة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدفع للغير وقبض المدفوعات من الغير، بما في ذلك بطاقات الائتمان والخصم من VBusiness من خلال المؤسسات المالية المرتبطة بها، وأدوات إدارة الأعمال والدفع، وخدمات الحماية من الاحتيال والأمن، من بين العديد من الحلول الأخرى. وتقدم Vأيضًا خدمات التعليم المالي والتدريب على المهارات التجارية، وتتضمن المهارات التجارية العملية على مستوى العالم وتعليم Enko في أمريكا اللاتينية.
في عام 2020، أعلنت مؤسسة Vعن التزام إستراتيجي مدته خمس سنوات بقيمة 200 مليون دولار لدعم إنشاء ونمو الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر المزدهرة مع التركيز على النساء رائدات الأعمال. ومن خلال استثماراتها ونشاطها في تقديم المنح، تتعاون مؤسسة Vمع المنظمات التي توفر رأس المال التحفيزي وخدمات بناء ودعم القدرات. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم مؤسسة Vرأس المال كأداة لتمكين تدفق رأس المال الاستثماري إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المتنوعة بين الجنسين.
يمكن العثور على موارد إضافية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على مركز Vللشركات الصغيرة .
المنهجية: دراسة V للعودة العالمية إلى التجارة
دراسة Vللعودة العالمية إلى التجارة أجرتها شركة Wakefield Research في مارس/أبريل 2023 حيث استطلعت آراء 2,250 من أصحاب الشركات الصغيرة التي تتشكل من 100 موظف أو أقل في أستراليا والبرازيل وكندا وألمانيا وهونج كونج وأيرلندا ونيوزيلندا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. استطلع قسم المستهلكين آراء 1000 شخص بالغ تزيد أعمارهم عن 18 عامًا في الولايات المتحدة، و500 شخص بالغ تزيد أعمارهم عن 18 عامًا في أستراليا والبرازيل وكندا وألمانيا وهونج كونج وأيرلندا ونيوزيلندا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة.
نبذة عن شركة VInc.
V(رمزها في بورصة نيويورك: V) هي شركة عالمية رائدة في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تُسهل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية عبر أكثر من 200 دولة ومنطقة في أنحاء العالم. وتتمثل مهمتنا في ربط العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وراحة وموثوقية وأمانًا، وهو ما يسهم في تمكين الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، تحقق النهضة للجميع في كل مكان وترى القدرة على الوصول كأساس لمستقبل حركة الأموال. اعرف المزيد من الموقع Visa.com.
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