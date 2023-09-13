Corpay Cross-Border تطلق Payments Gps للتتبع المباشر للمدفوعات
التاريخ
9/13/2023 2:20:17 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تفخر 1Corpay، وهي إحدى شركات ®FLEETCOR (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FLT) الرائدة عالميًا في مجال مدفوعات الأعمال، بالإعلان عن إطلاق Corpay Cross-Border لـ Payments GPS ، وهي تكنولوجيا تتبع خاصة تسمح للزبائن والشركاء بمراقبة المدفوعات في الوقت الفعلي.
يتيح Payments GPS إنشاء بنية تحتية شاملة للزبائن والشركاء لمراقبة المدفوعات بشكل مستمر، وذلك من خلال الاستفادة من أفضل التكنولوجيات، بما في ذلك SWIFT GPI (الابتكار العالمي للمدفوعات). وهو يوفر تجربة مستخدم بديهية ومجموعة واجهة برمجة التطبيقات (API) وإشعارات الدفع - مما يجعل تتبع الدفع أكثر راحة من أي وقت مضى.
وفي هذا الصدد، صرحت Corinne MacMillan، مديرة المنتجات في Corpay Cross-Border Solutions، قائلة: "لقد شهدنا طلباً مرتفعاً على الشفافية في مجال المدفوعات عبر الحدود. تتمثل رؤيتنا لـ Payments GPS في تزويد الزبائن والشركاء بواجهة واحدة حيث يمكنهم تتبع جميع المدفوعات عبر شبكات Corpay". "ونحن لا نخطط للتوقف هنا. نحن في مهمة لمواصلة تحسين بنيتنا التحتية ومشاركة البيانات عبر جميع الشبكات حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم شفافية رائدة".
قبل إطلاق Payments GPS، كان فهم حالة المدفوعات يتطلب من المرسلين إجراء مكالمة أو طلب تحقيق في الدفع دون الاتصال بالإنترنت، وهي عملية قد تستغرق عدة أيام. ويقلل Payments GPS بشكل كبير من نقاط الاتصال اليدوية هذه من خلال توفير تفاصيل كاملة عن حالة الدفع والرسوم المرتبطة وأي وثائق ضرورية قد يحتاج الزبائن إلى تحميلها على منصة مركزية. ويمكن مراقبة كل دفع وتتبعه بسهولة باستخدام معرف التتبع الذي يتم تخصيصه عندما تتم معالجته من قبل Corpay.
تشمل الفوائد الأساسية للمنتج ما يلي:
الشفافية: يقدم حالة الدفع في الوقت الفعلي من البداية إلى التسوية ويسمح للزبائن بمراقبة كل خطوة من خطوات الرحلة.
منصة مركزية: يمكن للزبائن الوصول إلى معلومات آمنة وشاملة وموثوقة حول حركة المدفوعات عبر البنوك، بما في ذلك رموز التعريف المصرفية (BIC)، وتواريخ الدفع والاستلام، والخصومات، وأسعار صرف العملات، والمبالغ المقيدة.
المعرفة: يقدم رؤى مفصلة حول الرسوم المصرفية وغيرها من الرسوم مقدماً، مما يمكِّن الزبائن من اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
اليقين: يضمن التتبع في الوقت الفعلي معلومات محدثة ويمنح الزبائن الثقة بأن الدفعة قد تم تسليمها بنجاح إلى المستلم.
الراحة: يوفر خيار خدمة ذاتية متميز للزبائن والشركاء، مما يسمح بالتعامل مع الاستثناءات بشكل أفضل ويقلل من وقت التحقيق وتكلفته.
كما أن توفير منصة شفافة للخدمة الذاتية للزبائن سيقلل أيضاً بشكل كبير من عدد حالات التحقيق في المدفوعات المفتوحة لفريق العمليات الداخلية في Corpay.
ومن جهته، صرح Mark Frey، رئيس Corpay Cross-Border Solutions، قائلاً: "في عالم اليوم، الشفافية هي كل شيء. في Corpay، نريد أن يكون لدى زبائننا نفس المستوى من الوضوح والمعرفة حول حالة مدفوعاتهم كما نفعل". "يعد Payments GPS الخطوة الأولى في مساعينا لبناء بنية تحتية شاملة تهدف إلى زيادة الشفافية خلال عملية الدفع".
للحصول على معلومات حول Payments GPS والفوائد التي يمكن أن يوفرها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني .
نبذة عن Corpay
Corpay هي شركة عالمية رائدة في مجال مدفوعات الأعمال، حيث تساعد الشركات من جميع الأحجام على تتبع نفقاتها وإدارتها ودفعها بشكل أفضل. تقدم Corpay للزبائن مجموعة شاملة من حلول الدفع عبر الإنترنت بما في ذلك دفع الفواتير، وأتمتة الحسابات الدائنة، والمدفوعات العابرة للحدود، وإدارة مخاطر العملات، وبرامج البطاقات التجارية. Corpay هي جزء من مجموعة FLEETCOR (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FLT) من العلامات التجارية. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة .
1تشير "Corpay" في هذه الوثيقة إلى قسم Corpay العابر للحدود ؛ تتوفر قائمة كاملة بالشركات التي تشكل جزءاً من العلامة التجارية Corpay هنا: .
* يخضع لموافقة الائتمان والامتثال من Corpay ذات الصلة.
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