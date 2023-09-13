يتيح Payments GPS إنشاء بنية تحتية شاملة للزبائن والشركاء لمراقبة المدفوعات بشكل مستمر، وذلك من خلال الاستفادة من أفضل التكنولوجيات، بما في ذلك SWIFT GPI (الابتكار العالمي للمدفوعات). وهو يوفر تجربة مستخدم بديهية ومجموعة واجهة برمجة التطبيقات (API) وإشعارات الدفع - مما يجعل تتبع الدفع أكثر راحة من أي وقت مضى.

وفي هذا الصدد، صرحت Corinne MacMillan، مديرة المنتجات في Corpay Cross-Border Solutions، قائلة: "لقد شهدنا طلباً مرتفعاً على الشفافية في مجال المدفوعات عبر الحدود. تتمثل رؤيتنا لـ Payments GPS في تزويد الزبائن والشركاء بواجهة واحدة حيث يمكنهم تتبع جميع المدفوعات عبر شبكات Corpay". "ونحن لا نخطط للتوقف هنا. نحن في مهمة لمواصلة تحسين بنيتنا التحتية ومشاركة البيانات عبر جميع الشبكات حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم شفافية رائدة".

قبل إطلاق Payments GPS، كان فهم حالة المدفوعات يتطلب من المرسلين إجراء مكالمة أو طلب تحقيق في الدفع دون الاتصال بالإنترنت، وهي عملية قد تستغرق عدة أيام. ويقلل Payments GPS بشكل كبير من نقاط الاتصال اليدوية هذه من خلال توفير تفاصيل كاملة عن حالة الدفع والرسوم المرتبطة وأي وثائق ضرورية قد يحتاج الزبائن إلى تحميلها على منصة مركزية. ويمكن مراقبة كل دفع وتتبعه بسهولة باستخدام معرف التتبع الذي يتم تخصيصه عندما تتم معالجته من قبل Corpay.

تشمل الفوائد الأساسية للمنتج ما يلي:



الشفافية: يقدم حالة الدفع في الوقت الفعلي من البداية إلى التسوية ويسمح للزبائن بمراقبة كل خطوة من خطوات الرحلة.

منصة مركزية: يمكن للزبائن الوصول إلى معلومات آمنة وشاملة وموثوقة حول حركة المدفوعات عبر البنوك، بما في ذلك رموز التعريف المصرفية (BIC)، وتواريخ الدفع والاستلام، والخصومات، وأسعار صرف العملات، والمبالغ المقيدة.

المعرفة: يقدم رؤى مفصلة حول الرسوم المصرفية وغيرها من الرسوم مقدماً، مما يمكِّن الزبائن من اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

اليقين: يضمن التتبع في الوقت الفعلي معلومات محدثة ويمنح الزبائن الثقة بأن الدفعة قد تم تسليمها بنجاح إلى المستلم. الراحة: يوفر خيار خدمة ذاتية متميز للزبائن والشركاء، مما يسمح بالتعامل مع الاستثناءات بشكل أفضل ويقلل من وقت التحقيق وتكلفته.

كما أن توفير منصة شفافة للخدمة الذاتية للزبائن سيقلل أيضاً بشكل كبير من عدد حالات التحقيق في المدفوعات المفتوحة لفريق العمليات الداخلية في Corpay.

ومن جهته، صرح Mark Frey، رئيس Corpay Cross-Border Solutions، قائلاً: "في عالم اليوم، الشفافية هي كل شيء. في Corpay، نريد أن يكون لدى زبائننا نفس المستوى من الوضوح والمعرفة حول حالة مدفوعاتهم كما نفعل". "يعد Payments GPS الخطوة الأولى في مساعينا لبناء بنية تحتية شاملة تهدف إلى زيادة الشفافية خلال عملية الدفع".

للحصول على معلومات حول Payments GPS والفوائد التي يمكن أن يوفرها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني .

نبذة عن Corpay

Corpay هي شركة عالمية رائدة في مجال مدفوعات الأعمال، حيث تساعد الشركات من جميع الأحجام على تتبع نفقاتها وإدارتها ودفعها بشكل أفضل. تقدم Corpay للزبائن مجموعة شاملة من حلول الدفع عبر الإنترنت بما في ذلك دفع الفواتير، وأتمتة الحسابات الدائنة، والمدفوعات العابرة للحدود، وإدارة مخاطر العملات، وبرامج البطاقات التجارية. Corpay هي جزء من مجموعة FLEETCOR (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FLT) من العلامات التجارية. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة .

1تشير "Corpay" في هذه الوثيقة إلى قسم Corpay العابر للحدود ؛ تتوفر قائمة كاملة بالشركات التي تشكل جزءاً من العلامة التجارية Corpay هنا: .

* يخضع لموافقة الائتمان والامتثال من Corpay ذات الصلة.

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