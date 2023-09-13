يهدف القائمون على "المعهد" إلى دفع عجلة التقدم في دور أسواق رأس المال في بناء قيمة مستدامة، والتصدي للتحديات التي تواجه العالم، مثل ظاهرة تغيُّر المناخ. وسيستفيد القائمون على المعهد من تجربة MSCI وخبرتها في قطاع الاستثمار لتحفيز التعاون عبر قطاع التمويل والشؤون الأكاديمية، والحكومة، والمنظمات غير الحكومية، ومراكز الفكر، والشركات العاملة في مختلف القطاعات، بالتوازي مع المساعدة المقدمة لسد الفجوات بين بيانات وضع الاستراتيجيات، والتحليل، والسياسة، والعمل.

وتحتاج سُبل المتابعة للانتقال إلى اقتصاد الطاقة النظيفة، والتصدي للمخاطر الأخرى طويلة الأجل أن يتعاون القادة العاملون في جميع أنحاء النظام لأسواق رأس المال على نحوٍ وثيقٍ. وستدعم تلك المؤسسة المساعي التعاونية عن طريق تقديم ما يلي:

إمكانية الوصول إلى البيانات والمعرفة - سيزود القائمون على "المعهد" الباحثين الأكاديميين، وصانعي السياسات ببيانات الاستدامة، والمقاييس، والنماذج التي يستخدمها المستثمرون لإبلاغ عملية صنع القرار. كما يعتزم القائمون عليه إقامة علاقة تعاون مع مؤسسات أكاديمية مُنتقاة بعينها، بما في ذلك Stanford Graduate School of Business؛ لاستضافة التدريب المصمم لمساعدة الباحثين والطلاب على فهم غاية واستعمالات هذه المقاييس لتخصيص رأس المال، ومواكبة مشهد بيانات الاستدامة سريع التطور.

استكشاف مناهج جديدة - سيشجع القائمون على "المعهد" المبتكرين العاملين في منظومة أسواق رأس المال بأكملها على تجربة البيانات، وأساليب القياس الجديدة التي توفر رؤى حول الموضوعات الناشئة في التمويل المستدام، وإبلاغ قرارات تخصيص رأس المال. ويشمل ذلك إطارًا للاستثمار في القدرة على التكيُّف مع المناخ صاغته Global Adaptation and Resilience Investment Working Group (GARI)، بدعم تحليلي مُقدم من المعهد، ودعم مالي من صندوق Bezos Earth ومؤسسة ClimateWorks.

بحث مفيد لصناعة قرارات صحيحة - سيشرف القائمون على "المعهد" على مجموعة مختارة من الأوراق الأكاديمية المهمة المفيدة للمستثمرين والشركات. وفي مستهل الأمر، سيسلط الاختيار الضوء على الدراسات التي تبحث في الطريقة التي تتفاعل بها عوامل الاستدامة مع قيمة الأصول المالية.

منتدى للنقاش - سيجمع القائمون على "المعهد" قادة من جميع أرجاء منظومة أسواق رأس المال لتبادل مختلف الآراء بشأن المخاطر المنطوية على الاستدامة والفرص. وسترتكز هذه المناقشات على الأبحاث فائقة الجودة، والالتزام بالدقة التحليلية والموضوعية.

صرَّح Henry Fernandez ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MSCI قائلاً : "لا يمكن للحكومات، والشركات، والمنظمات غير الحكومية أو المنظمات المتعددة الأطراف وحدها إيجاد حلول للتحديات العالمية، مثل ظاهرة تغيُّر المناخ". "تتطلب جميع الحلول الأكثر جدوى نوعًا من التعاون في شتى القطاعات. وباستغلال قدرات معهد الاستدامة التابع لـ MSCI، سنجمع مجموعة واسعة من المفكرين الذين يتمتعون بنقاط قوة وخبرات تكميلية، ومساعدتهم على تحويل الأفكار القائمة على البيانات إلى تأثير وعمل ملموس على أرض الواقع".

تعيين Linda-Eling Lee في منصب رئاسة معهد الاستدامة التابع لـ MSCI

عُيّنت Linda-Eling Lee في منصب المدير المؤسس ورئيس معهد الاستدامة التابع لـ MSCI. وقادت ليندا مؤخرًا أبحاث الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) العالمية والمناخ في MSCI؛ إذ شرعت في تأسيس فريق رائد في القطاع مؤلفًا من المحللين المجتهدين؛ لفهم الدوافع طويلة الأجل للقيمة المستدامة، ومخاطر الاستثمار. تتمتع بسمعة ذائعة الصيت حيث تُعدُّ رائدة في الصناعة ورائدة فكرية تتكئ على أساس متين في مجالات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) والاستدامة، وقد تم اختيارها كواحدة من أكثر 100 امرأة تأثيرًا في التمويل الأمريكي 1.

وقالت Linda-Eling Lee ، المدير المؤسس، ورئيس رئيس معهد الاستدامة التابع لـ MSCI : "تنتابنا حالة من الحماس الشديد للتعاون مع المستثمرين، والأكاديميين، وصانعي السياسات، والمنظمات غير الحكومية، والشركات العاملة في شتى القطاعات، والاستفادة من خبرة MSCI في الوصول لطرائق جديدة لقياس القيمة المالية وغير المالية على حد سواء". "سنعمل سويًا على توسيع نطاق المعرفة بشأن الطريقة التي يمكن لأسواق رأس المال أن تساعد فيها على تحريك القيمة المستدامة."

وسيقوم Hiromichi Mizuno، الذي انضم مؤخرًا إلى MSCI في منصب المستشار الخاص للرئيس التنفيذي، بتقديم المشورة إلى معهد الاستدامة التابع لـ MSCI بموجب ما يتمتع به من صلاحيات. وسيساعد على تأسيس المجموعة الاستشارية التابعة للمعهد، بما في ذلك كبار المستثمرين والأكاديميين وغيرهم من قادة الفكر.

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن معهد الاستدامة التابع لـ MSCI على موقعها الإلكتروني، msci-institute.com.

نُبذة عن شركة MSCI Inc .

إن شركة MSCI مقدم خدمات رائد في قطاع أدوات وخدمات دعم القرارات الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي. نوفر الدعم في اتخاذ قرارات استثمار أفضل من خلال تمكين العملاء من فهم الدوافع الرئيسية للمخاطر والعوائد وتحليلها، والعمل بثقة لبناء حافظات استثمارية أعلى كفاءة، بفضل ما نتمتع به من أكثر من 50 عامًا من الخبرة في مجال البحث، والبيانات والتكنولوجيا. نعمل على وضع حلول رائدة في القطاع تستند إلى الأبحاث يمكن للعملاء استخدامها للحصول على رؤية للشفافية وتحسينها على امتداد العملية الاستثمارية.

يحتوي هذا البيان الصحافي على بيانات تطلعيّة بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتُعنى البيانات التطلعيّة بالأحداث المستقبليّة أو الأداء المستقبلي، وتشمل مخاطر قد تسبب الاختلاف المادي للنتائج الفعليّة أو الأداء ولا ينبغي التعويل على هذه البيانات التطلعيّة. إن المخاطر التي قد تؤثر على النتائج أو الأداء متاحة في التقرير السنوي لشركة MSCI وفق نموذج "10-كي" للسنة المالية الأخيرة المنتهية في 31 ديسمبر والمودعة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. لا تتعهد MSCI بتحديث أي بيانات تطلعية. ولا تشكل أي من المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي نصيحة استثمارية كما لا ينبغي الاعتماد عليها على هذا النحو. لا تمنح MSCI أي حق باستخدام منتجاتها أو خدماتها من دون الحصول على الترخيص المناسب. كما لا تقدم MSCI أي ضمانة لقابليّة التجارة وصلاحيّة الهدف الخاصّ سواءً صراحةً أو ضمنًا أو غير ذلك فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في هذا البيان وتخلي مسؤوليتها إلى أقصى الدرجات التي يسمح بها القانون.

1 Fortuna, Nick. "أكثر 100 امرأة تأثيرًا في التمويل الأمريكي: Linda-Eling Lee" Barron's، أبريل 2022.

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