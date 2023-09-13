(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة MSCI Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MSCI)، مُقدم خدمات رائد في مجال أدوات وخدمات دعم القرارات الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي اليوم، عن إطلاق معهد الاستدامة التابع لـ MSCI ("المُشار إليها باسم "المعهد").
يهدف القائمون على "المعهد" إلى دفع عجلة التقدم في دور أسواق رأس المال في بناء قيمة مستدامة، والتصدي للتحديات التي تواجه العالم، مثل ظاهرة تغيُّر المناخ. وسيستفيد القائمون على المعهد من تجربة MSCI وخبرتها في قطاع الاستثمار لتحفيز التعاون عبر قطاع التمويل والشؤون الأكاديمية، والحكومة، والمنظمات غير الحكومية، ومراكز الفكر، والشركات العاملة في مختلف القطاعات، بالتوازي مع المساعدة المقدمة لسد الفجوات بين بيانات وضع الاستراتيجيات، والتحليل، والسياسة، والعمل.
وتحتاج سُبل المتابعة للانتقال إلى اقتصاد الطاقة النظيفة، والتصدي للمخاطر الأخرى طويلة الأجل أن يتعاون القادة العاملون في جميع أنحاء النظام لأسواق رأس المال على نحوٍ وثيقٍ. وستدعم تلك المؤسسة المساعي التعاونية عن طريق تقديم ما يلي:
إمكانية الوصول إلى البيانات والمعرفة - سيزود القائمون على "المعهد" الباحثين الأكاديميين، وصانعي السياسات ببيانات الاستدامة، والمقاييس، والنماذج التي يستخدمها المستثمرون لإبلاغ عملية صنع القرار. كما يعتزم القائمون عليه إقامة علاقة تعاون مع مؤسسات أكاديمية مُنتقاة بعينها، بما في ذلك Stanford Graduate School of Business؛ لاستضافة التدريب المصمم لمساعدة الباحثين والطلاب على فهم غاية واستعمالات هذه المقاييس لتخصيص رأس المال، ومواكبة مشهد بيانات الاستدامة سريع التطور.
استكشاف مناهج جديدة - سيشجع القائمون على "المعهد" المبتكرين العاملين في منظومة أسواق رأس المال بأكملها على تجربة البيانات، وأساليب القياس الجديدة التي توفر رؤى حول الموضوعات الناشئة في التمويل المستدام، وإبلاغ قرارات تخصيص رأس المال. ويشمل ذلك إطارًا للاستثمار في القدرة على التكيُّف مع المناخ صاغته Global Adaptation and Resilience Investment Working Group (GARI)، بدعم تحليلي مُقدم من المعهد، ودعم مالي من صندوق Bezos Earth ومؤسسة ClimateWorks.
بحث مفيد لصناعة قرارات صحيحة - سيشرف القائمون على "المعهد" على مجموعة مختارة من الأوراق الأكاديمية المهمة المفيدة للمستثمرين والشركات. وفي مستهل الأمر، سيسلط الاختيار الضوء على الدراسات التي تبحث في الطريقة التي تتفاعل بها عوامل الاستدامة مع قيمة الأصول المالية.
منتدى للنقاش - سيجمع القائمون على "المعهد" قادة من جميع أرجاء منظومة أسواق رأس المال لتبادل مختلف الآراء بشأن المخاطر المنطوية على الاستدامة والفرص. وسترتكز هذه المناقشات على الأبحاث فائقة الجودة، والالتزام بالدقة التحليلية والموضوعية.
صرَّح Henry Fernandez ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MSCI قائلاً : "لا يمكن للحكومات، والشركات، والمنظمات غير الحكومية أو المنظمات المتعددة الأطراف وحدها إيجاد حلول للتحديات العالمية، مثل ظاهرة تغيُّر المناخ". "تتطلب جميع الحلول الأكثر جدوى نوعًا من التعاون في شتى القطاعات. وباستغلال قدرات معهد الاستدامة التابع لـ MSCI، سنجمع مجموعة واسعة من المفكرين الذين يتمتعون بنقاط قوة وخبرات تكميلية، ومساعدتهم على تحويل الأفكار القائمة على البيانات إلى تأثير وعمل ملموس على أرض الواقع".
تعيين Linda-Eling Lee في منصب رئاسة معهد الاستدامة التابع لـ MSCI
عُيّنت Linda-Eling Lee في منصب المدير المؤسس ورئيس معهد الاستدامة التابع لـ MSCI. وقادت ليندا مؤخرًا أبحاث الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) العالمية والمناخ في MSCI؛ إذ شرعت في تأسيس فريق رائد في القطاع مؤلفًا من المحللين المجتهدين؛ لفهم الدوافع طويلة الأجل للقيمة المستدامة، ومخاطر الاستثمار. تتمتع بسمعة ذائعة الصيت حيث تُعدُّ رائدة في الصناعة ورائدة فكرية تتكئ على أساس متين في مجالات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) والاستدامة، وقد تم اختيارها كواحدة من أكثر 100 امرأة تأثيرًا في التمويل الأمريكي 1.
وقالت Linda-Eling Lee ، المدير المؤسس، ورئيس رئيس معهد الاستدامة التابع لـ MSCI : "تنتابنا حالة من الحماس الشديد للتعاون مع المستثمرين، والأكاديميين، وصانعي السياسات، والمنظمات غير الحكومية، والشركات العاملة في شتى القطاعات، والاستفادة من خبرة MSCI في الوصول لطرائق جديدة لقياس القيمة المالية وغير المالية على حد سواء". "سنعمل سويًا على توسيع نطاق المعرفة بشأن الطريقة التي يمكن لأسواق رأس المال أن تساعد فيها على تحريك القيمة المستدامة."
وسيقوم Hiromichi Mizuno، الذي انضم مؤخرًا إلى MSCI في منصب المستشار الخاص للرئيس التنفيذي، بتقديم المشورة إلى معهد الاستدامة التابع لـ MSCI بموجب ما يتمتع به من صلاحيات. وسيساعد على تأسيس المجموعة الاستشارية التابعة للمعهد، بما في ذلك كبار المستثمرين والأكاديميين وغيرهم من قادة الفكر.
يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن معهد الاستدامة التابع لـ MSCI على موقعها الإلكتروني، msci-institute.com.
نُبذة عن شركة MSCI Inc .
إن شركة MSCI مقدم خدمات رائد في قطاع أدوات وخدمات دعم القرارات الحاسمة لمجتمع الاستثمار العالمي. نوفر الدعم في اتخاذ قرارات استثمار أفضل من خلال تمكين العملاء من فهم الدوافع الرئيسية للمخاطر والعوائد وتحليلها، والعمل بثقة لبناء حافظات استثمارية أعلى كفاءة، بفضل ما نتمتع به من أكثر من 50 عامًا من الخبرة في مجال البحث، والبيانات والتكنولوجيا. نعمل على وضع حلول رائدة في القطاع تستند إلى الأبحاث يمكن للعملاء استخدامها للحصول على رؤية للشفافية وتحسينها على امتداد العملية الاستثمارية.
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1 Fortuna, Nick. "أكثر 100 امرأة تأثيرًا في التمويل الأمريكي: Linda-Eling Lee" Barron's، أبريل 2022.
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