من خلال عملية تتضمن ثلاثة ارتباطات دعم رسمية لمُركِّبي منتجات Tigo لأول مرة في الأماكن السكنية، يوفر برنامج خدمة Green Glove للمُركِّبين الجدد على منتجات Tigo مستوى استثنائيًا من الخدمة قبل التركيب الأول وفي أثنائه وبعده. ومن هذا المنطلق، يقدم موظفو دعم Green Glove لعملاء Tigo الجدد مراجعة للتصميم قبل التركيب، ويظلون تحت الطلب في مواقع Tigo الإقليمية في أثناء التركيب، ويجرون مراجعات ما بعد التركيب ومناقشات المتابعة للإجابة عن الأسئلة المُعلَّقة وجمع الملاحظات عن تجربة التركيب.

يقول James JD Dillon، الرئيس التنفيذي للتسويق (CMO) في شركة Tigo Energy "يُعد بناء سمعة الطاقة الشمسية وحمايتها كعلامة تجارية مسؤولية الجميع عبر سلسلة قيمة الطاقة الشمسية، كما أن الاستثمار الذي تقوم به Tigo في دعم المُركِّب وتدريبه يعزز الجودة في المجال باسم تلك المسؤولية." "عندما تلبي منتجات تكنولوجيا الطاقة الشمسية والتخزين العالية الجودة التي تنتجها شركة Tigo ممارسات التركيب المتميزة في هذا المجال، فإننا نُرسِّخ الثقة في صناعتنا. إن الجودة نتاج جهد جماعي في مجال الطاقة الشمسية، وهي محور النمو المستمر في الصناعة التي نعتمد عليها نحن وشركاؤنا في مجال التركيب.

لاستكمال برنامج Green Glove، تقدم Tigo أيضًا أكاديمية Tigo Academy الجديدة، وهي عبارة عن منصة حديثة للتدريب والتعليم المستمر مصممة لبناء مجموعة مهارات المُركِّب وتعزيزها. توفر المنصة منهجًا للمُركِّب لربط منتجات الطاقة الشمسية والتخزين العالية الجودة بأفضل الممارسات في أثناء التركيب. توفر أكاديمية Tigo Academy محتوى جذابًا وتفاعليًا لتحسين استيعاب الدرس بشكل كبير من خلال واجهة سهلة الاستخدام مصحوبة بوظائف كاملة دون الاتصال بالإنترنت على أي جهاز، ستتاح في النهاية باللغات التشيكية والألمانية والإيطالية والإسبانية والبولندية. تؤهل وحدات التعلُّم المكتملة من Tigo Academy للحصول على اعتمادات التعلُّم المستمر (CEC) من مجلس أمريكا الشمالية لممارسي الطاقة المعتمدين (NABCEP®‎).

يمكن للمُركِّبين الجدد على منتجات Tigo معرفة المزيد عن برنامج خدمة Green Glove من خلال زيارة موقع ويب Green Glove. لاستكشاف الدورات التدريبية لأكاديمية Tigo Academy أو التسجيل فيها. يمكن للحاضرين في معرض RE+ 2023 التجاري في لاس فيجاس، بولاية نيفادا، الذي يُقام في الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر، زيارة شركة Tigo Energy في الجناح رقم 2664.

نبذة عن شركة Tigo Energy

تأسست شركة Tigo في عام 2007، وهي شركة رائدة عالميًا في تطوير وتصنيع حلول الأجهزة والبرامج الذكية التي تعمل على تعزيز السلامة وزيادة إنتاجية الطاقة وخفض تكاليف تشغيل أنظمة الطاقة الشمسية السكنية والتجارية وعلى مستوى المرافق. تجمع Tigo بين تقنية Flex MLPE (إلكترونيات الطاقة على مستوى الوحدة) وتقنية تحسين الطاقة الشمسية باستخدام إمكانات البرامج الذكية المستندة إلى السحابة لمراقبة الطاقة والتحكم فيها بشكل متقدم. تعزّز منتجات Tigo MLPE الأداء إلى أقصى حد، وتُمكِّن مراقبة الطاقة في الوقت الفعلي، وتوفر إيقاف التشغيل السريع المستلزم للتعليمات البرمجية على مستوى الوحدة. تقوم الشركة أيضًا بتطوير وتصنيع منتجات مثل العواكس وأنظمة التخزين بالبطاريات لسوق الطاقة الشمسية والتخزين السكني. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

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