Tigo Energy توسِّع نطاق مهمتها لتحقيق الجودة في مجال الطاقة الشمسية من خلال برنامج Green Glove
التاريخ
9/13/2023 2:20:17 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Tigo Energy, Inc. (المُدرجة في بورصة NASDAQ باسم: TYGO)، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول تخزين الطاقة الشمسية والطاقة الذكية، اليوم عن إطلاق برنامج خدمة Green Glove لتوفير تجربة دعم متميزة لمُركِّبي أنظمة Tigo لأول مرة. وتعزيزًا لالتزام Tigo تجاه الارتقاء بالجودة عبر سلسلة قيمة الطاقة الشمسية، يعمل برنامج Green Glove على تحسين تجربة المُركِّب من خلال تفاعلات دعم العملاء عند قيام المُركِّب الأول بنشر منتجات Tigo.
من خلال عملية تتضمن ثلاثة ارتباطات دعم رسمية لمُركِّبي منتجات Tigo لأول مرة في الأماكن السكنية، يوفر برنامج خدمة Green Glove للمُركِّبين الجدد على منتجات Tigo مستوى استثنائيًا من الخدمة قبل التركيب الأول وفي أثنائه وبعده. ومن هذا المنطلق، يقدم موظفو دعم Green Glove لعملاء Tigo الجدد مراجعة للتصميم قبل التركيب، ويظلون تحت الطلب في مواقع Tigo الإقليمية في أثناء التركيب، ويجرون مراجعات ما بعد التركيب ومناقشات المتابعة للإجابة عن الأسئلة المُعلَّقة وجمع الملاحظات عن تجربة التركيب.
يقول James JD Dillon، الرئيس التنفيذي للتسويق (CMO) في شركة Tigo Energy "يُعد بناء سمعة الطاقة الشمسية وحمايتها كعلامة تجارية مسؤولية الجميع عبر سلسلة قيمة الطاقة الشمسية، كما أن الاستثمار الذي تقوم به Tigo في دعم المُركِّب وتدريبه يعزز الجودة في المجال باسم تلك المسؤولية." "عندما تلبي منتجات تكنولوجيا الطاقة الشمسية والتخزين العالية الجودة التي تنتجها شركة Tigo ممارسات التركيب المتميزة في هذا المجال، فإننا نُرسِّخ الثقة في صناعتنا. إن الجودة نتاج جهد جماعي في مجال الطاقة الشمسية، وهي محور النمو المستمر في الصناعة التي نعتمد عليها نحن وشركاؤنا في مجال التركيب.
لاستكمال برنامج Green Glove، تقدم Tigo أيضًا أكاديمية Tigo Academy الجديدة، وهي عبارة عن منصة حديثة للتدريب والتعليم المستمر مصممة لبناء مجموعة مهارات المُركِّب وتعزيزها. توفر المنصة منهجًا للمُركِّب لربط منتجات الطاقة الشمسية والتخزين العالية الجودة بأفضل الممارسات في أثناء التركيب. توفر أكاديمية Tigo Academy محتوى جذابًا وتفاعليًا لتحسين استيعاب الدرس بشكل كبير من خلال واجهة سهلة الاستخدام مصحوبة بوظائف كاملة دون الاتصال بالإنترنت على أي جهاز، ستتاح في النهاية باللغات التشيكية والألمانية والإيطالية والإسبانية والبولندية. تؤهل وحدات التعلُّم المكتملة من Tigo Academy للحصول على اعتمادات التعلُّم المستمر (CEC) من مجلس أمريكا الشمالية لممارسي الطاقة المعتمدين (NABCEP®).
يمكن للمُركِّبين الجدد على منتجات Tigo معرفة المزيد عن برنامج خدمة Green Glove من خلال زيارة موقع ويب Green Glove. لاستكشاف الدورات التدريبية لأكاديمية Tigo Academy أو التسجيل فيها. يمكن للحاضرين في معرض RE+ 2023 التجاري في لاس فيجاس، بولاية نيفادا، الذي يُقام في الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر، زيارة شركة Tigo Energy في الجناح رقم 2664.
نبذة عن شركة Tigo Energy
تأسست شركة Tigo في عام 2007، وهي شركة رائدة عالميًا في تطوير وتصنيع حلول الأجهزة والبرامج الذكية التي تعمل على تعزيز السلامة وزيادة إنتاجية الطاقة وخفض تكاليف تشغيل أنظمة الطاقة الشمسية السكنية والتجارية وعلى مستوى المرافق. تجمع Tigo بين تقنية Flex MLPE (إلكترونيات الطاقة على مستوى الوحدة) وتقنية تحسين الطاقة الشمسية باستخدام إمكانات البرامج الذكية المستندة إلى السحابة لمراقبة الطاقة والتحكم فيها بشكل متقدم. تعزّز منتجات Tigo MLPE الأداء إلى أقصى حد، وتُمكِّن مراقبة الطاقة في الوقت الفعلي، وتوفر إيقاف التشغيل السريع المستلزم للتعليمات البرمجية على مستوى الوحدة. تقوم الشركة أيضًا بتطوير وتصنيع منتجات مثل العواكس وأنظمة التخزين بالبطاريات لسوق الطاقة الشمسية والتخزين السكني. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
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