وفي ضوء ما تبذله من جهود في مجال الأمن السيبراني، أصدرت Dahua مؤخرًا مستندًا تقنيًا لأمن المنتجات 3.0، والذي يتطرَّق بتعمق ويستكشف أمان منتجات الأجهزة بشكل تفصيلي. يوفر هذا المستند الذي يتسم بالشفافية نظرة شاملة على القدرات والممارسات الأمنية القوية لشركة Dahua لمنتجات الأجهزة، بما في ذلك ممارسات الهندسة الأمنية وتطبيقات تكنولوجيا الأمان والامتثال الأمني والاستجابة للحوادث الأمنية. وإزاء تبادل الأفكار واتباع أفضل ممارسات الصناعة، تدعو Dahua العملاء وشركاء الصناعة والشركات التجارية والمؤسسات العامة إلى تسريع وتيرة التعاون المفتوح والتصدي لهذا التحدي المشترك، وخلق عالم أكثر ثقة وأمانًا بشكل مشترك.

بالإضافة إلى ذلك، تُجري Dahua تقييمًا خارجيًا لتقديم منتجات وخدمات آمنة تلبي معايير الصناعة وتساعد العملاء على الامتثال بشكل أفضل للوائح ذات الصلة. في أوائل هذا العام، تمكِّنت كاميرات شبكة Dahua من الحصول بنجاح على شهادة CC، وهي معيار دولي (ISO/IEC 15408) لمنتجات تكنولوجيا المعلومات.

وبكونها شهادة أمان منتجات تكنولوجيا المعلومات الأكثر شهرة وموثوقية في العالم، فإن الحصول على شهادة CC يوضح مدى التزام Dahua الراسخ بالحفاظ على أعلى المستويات فيما يتعلق بأمان المنتج ضمن قطاع الذكاء الاصطناعي للأشياء. تُقيِّم أمان المنتج المستهدف من جوانب معيَّنة مثل أهداف الأمان والتطوير والتكوين والتشغيل وبيئة التطوير والاختبار وتقييم الثغرات. لقد اجتازت منتجات Dahua التقييم الصارم الذي أجرته شركة SGS Brightsight، وهو مختبر مستقل يتمتع بشهرة عالمية يقع مقره الرئيسي في هولندا، وتم التحقُّق من امتثالها للمعايير المعترف بها دوليًا فيما يتعلق بالأمن والموثوقية وحماية خصوصية المعلومات.

لقد وضعت Dahua باستمرار الأمن السيبراني في طليعة أعمالها ومساعيها. تبادِر الشركة بشكل استباقي إلى تطبيق إجراءات صارمة لرفع مستوى أمان منتجاتها وأنظمتها. واستشراقًا للمستقبل، ستواصل Dahua تعزيز قدراتها التقنية لتمكين عملائها من خلال التكنولوجيا المتطورة التي لا تضمن حماية البيانات الشخصية فحسب، بل تعمل أيضًا على زرع الثقة في حلولها. تلتزم Dahua أيضًا بتحسين التشغيل الآمن للمنتجات من خلال التحلي بالمسؤوليات والجهود المشتركة للشركات المصنعة والمستخدمين والأطراف المعنية الأخرى.

للحصول على المزيد من المعلومات المتعمِّقة حول ممارسات الأمن السيبراني في Dahua، يرجى زيارة Dahua Trust Center .

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