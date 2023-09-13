Dahua تعزز مستوى الأمن السيبراني بطرح مستند تقني خاص بأمان المنتج 3.0 وشهادة المعايير المشتركة
التاريخ
9/13/2023 2:20:16 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- قطعت شركة Dahua Technology، المزود العالمي الرائد لحلول وخدمات الذكاء الاصطناعي للأشياء المرتكز على الفيديو، خطوة مهمة أخرى في سبيل التزامها بالأمن السيبراني. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تمكَّنت من الحصول على شهادة CC (المعايير العامة لتقييم أمن تكنولوجيا المعلومات) لسلسلة كاميرات الشبكة الخاصة بها وأصدرت مستندًا تقنيًا خاصًا بأمان المنتج 3.0، مما يمكِّن العملاء من الاستجابة بشكل أفضل لتحديات الأمن السيبراني الحالية.
وفي ضوء ما تبذله من جهود في مجال الأمن السيبراني، أصدرت Dahua مؤخرًا مستندًا تقنيًا لأمن المنتجات 3.0، والذي يتطرَّق بتعمق ويستكشف أمان منتجات الأجهزة بشكل تفصيلي. يوفر هذا المستند الذي يتسم بالشفافية نظرة شاملة على القدرات والممارسات الأمنية القوية لشركة Dahua لمنتجات الأجهزة، بما في ذلك ممارسات الهندسة الأمنية وتطبيقات تكنولوجيا الأمان والامتثال الأمني والاستجابة للحوادث الأمنية. وإزاء تبادل الأفكار واتباع أفضل ممارسات الصناعة، تدعو Dahua العملاء وشركاء الصناعة والشركات التجارية والمؤسسات العامة إلى تسريع وتيرة التعاون المفتوح والتصدي لهذا التحدي المشترك، وخلق عالم أكثر ثقة وأمانًا بشكل مشترك.
بالإضافة إلى ذلك، تُجري Dahua تقييمًا خارجيًا لتقديم منتجات وخدمات آمنة تلبي معايير الصناعة وتساعد العملاء على الامتثال بشكل أفضل للوائح ذات الصلة. في أوائل هذا العام، تمكِّنت كاميرات شبكة Dahua من الحصول بنجاح على شهادة CC، وهي معيار دولي (ISO/IEC 15408) لمنتجات تكنولوجيا المعلومات.
وبكونها شهادة أمان منتجات تكنولوجيا المعلومات الأكثر شهرة وموثوقية في العالم، فإن الحصول على شهادة CC يوضح مدى التزام Dahua الراسخ بالحفاظ على أعلى المستويات فيما يتعلق بأمان المنتج ضمن قطاع الذكاء الاصطناعي للأشياء. تُقيِّم أمان المنتج المستهدف من جوانب معيَّنة مثل أهداف الأمان والتطوير والتكوين والتشغيل وبيئة التطوير والاختبار وتقييم الثغرات. لقد اجتازت منتجات Dahua التقييم الصارم الذي أجرته شركة SGS Brightsight، وهو مختبر مستقل يتمتع بشهرة عالمية يقع مقره الرئيسي في هولندا، وتم التحقُّق من امتثالها للمعايير المعترف بها دوليًا فيما يتعلق بالأمن والموثوقية وحماية خصوصية المعلومات.
لقد وضعت Dahua باستمرار الأمن السيبراني في طليعة أعمالها ومساعيها. تبادِر الشركة بشكل استباقي إلى تطبيق إجراءات صارمة لرفع مستوى أمان منتجاتها وأنظمتها. واستشراقًا للمستقبل، ستواصل Dahua تعزيز قدراتها التقنية لتمكين عملائها من خلال التكنولوجيا المتطورة التي لا تضمن حماية البيانات الشخصية فحسب، بل تعمل أيضًا على زرع الثقة في حلولها. تلتزم Dahua أيضًا بتحسين التشغيل الآمن للمنتجات من خلال التحلي بالمسؤوليات والجهود المشتركة للشركات المصنعة والمستخدمين والأطراف المعنية الأخرى.
للحصول على المزيد من المعلومات المتعمِّقة حول ممارسات الأمن السيبراني في Dahua، يرجى زيارة Dahua Trust Center .
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