دخلت شركة Veracode أيضًا في مصاف الشركات الرائدة للمنتجات من حيث القوة الوظيفية ومستوى اكتمال الخدمة الفائق، فضلاً عن كونها جهة رائدة في الابتكار لنهج الترقية الموجه نحو العملاء المعني بتقديم ميزات متطورة.

صرَّح Richard Hill، مدير أبحاث IAM والمحلل الرئيسي في KuppingerCole، الذي أعد هذا التقرير قائلاً: "تشمل قاعدة عملاء Veracode الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى المؤسسات من فئة الشركات الكبيرة التي تباشر أعمالها بشكل أساسي في أمريكا الشمالية، مع إحراز توسعات ونمو جيد في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية. تُقدِّم أيضًا دعمًا جيدًا بما يتناسب مع مناطق العملاء تلك. Veracode هي شركة رائدة في جميع فئات بوصلة قيادة KuppingerCole وتوفر رؤية متعمقة في المصدر وأمن واجهة برمجة التطبيقات (API) وقدرات أمن سلسلة توريد البرمجيات (SSCS) للكشف عن الثغرات الأمنية مع توفير رؤية لمؤشرات SSCS الرئيسية. يجب التطرُّق إلى إسهامات Veracode عند تقييم حلول أمن سلسلة توريد البرمجيات (SSCS)."

منح أولوية قصوى إلى أمن سلسلة توريد البرمجيات

تصدرت سلسلة توريد البرمجيات عناوين الصحف عدة مرات في السنوات الأخيرة، أبرزها في وقت الهجوم على شركة SolarWinds في أواخر عام 2020. دفعت هذه الأنواع من الهجمات حكومة الولايات المتحدة إلى إصدار مرسوم تنفيذي بشأن تحسين الأمن السيبراني في الدولة بأكملها في مايو 2021، والذي أوضح ضرورة تحديث ممارسات أمن البرمجيات، مثل فرض بيان المواد البرمجية (SBOM) للمنتجات.

تُعدَّ بوصلة القيادة بمثابة التحليل الأكثر تفصيلاً وعمقًا في الصناعة لسوق أمان سلسلة توريد البرامج الشاملة الناشئة. تُقيِّم قدرة المورِّد على تأمين عملية دورة حياة تطوير البرامج (SDLC) بأكملها عبر مجموعة CI/CD (التكامل المستمر/التسليم المستمر) بأكملها. تُقيِّم الدراسة قطاع السوق، ووظائف خدمة المورِّد، وحصة السوق النسبية، والأساليب المبتكرة لتوفير حلول أمن سلسلة توريد البرمجيات (SSCS) لتلبية احتياجات تنظيمية مُحدَّدة.

أمن البرمجيات المستمر في جميع دورة حياة تطوير البرامج ( SDLC )

تعمل منصة Veracode المتكاملة على تلبية احتياجات فرق الأمان والتطوير من خلال دمج أمان التطبيق بسلاسة في دورة حياة تطوير البرامج (SDLC). توفر المنصة، المدعومة بالبيانات الخاصة على مدار عقدين تقريبًا، رؤية شاملة للمخاطر وإرشادات الإصلاح والتقدُّم في كل مرحلة من مراحل عملية التطوير.

في بوصلة القيادة في أمن سلسلة توريد البرمجيات (SSCS)، أبرزت منصة Veracode ما تتمتع به من نقاط قوة في ميزات أمان واجهة برمجة التطبيقات (API)، والرؤية وإعداد التقارير، واكتشاف الثغرات الأمنية والأسرار، وتقديم تنسيقات بيان المواد البرمجية (SBOM) المتعددة. خضعت الشركة للتقييم أيضًا إزاء تطورها الجيد وتوسيع قاعدة عملائها ومنظومة الشريك العالمي لديها.

صرَّح Eric Swenson، نائب الرئيس لتسويق المنتجات في Veracode قائلاً: "ساهم الاعتماد المتزايد على التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر والخارجية، إلى جانب اللوائح الناشئة لتوحيد المعايير والحوكمة، في جعل أمن سلسلة التوريد أولوية قصوى للمؤسسات. وفي الفترة الأخيرة، لم يكن لديهم جميع البيانات اللازمة لاتخاذ قرار مستنير بشأن أفضل الطرق لتخفيف حدة المخاطر في سلاسل التوريد الخاصة بهم. تعتبر بوصلة القيادة في أمن سلسلة توريد البرمجيات (SSCS) من KuppingerCole أفضل تعريف لهذه السوق الناشئة حتى وقتنا هذا. نفتخر بمكانتنا كشركة رائدة في كل فئة، فضلاً عن تحقيق نتيجة إيجابية قوية لكل منتج تم تحليله."

لقراءة نسخة مجانية لبوصلة القيادة في أمن سلسلة توريد البرمجيات (SSCS) لعام 2023، يُرجى زيارة موقع KuppingerCole الإلكتروني .

لمعرفة المزيد حول أمن البرامج الذكية من Veracode، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني veracode.com/platform .

نبذة عن Veracode

Veracode هو برنامج أمن ذكي. تعمل منصة أمن البرمجيات في Veracode باستمرار على البحث عن العيوب والثغرات في كل مرحلة من مراحل دورة حياة تطوير البرامج الحديثة. وإزاء توفُّر تقنية الذكاء الاصطناعي المتينة التي تم تدريبها بكميات هائلة جدًا من التعليمات البرمجية، يقوم عملاء Veracode بإصلاح العيوب بشكل أسرع وبدقة عالية. تحظى Veracode بثقة فرق الأمن والمطورين وقادة الأعمال من آلاف المؤسسات الرائدة في العالم، وهي الشركة الرائدة التي تواصل إعادة تعريف معنى أمن البرامج الذكي. تعرَّف على المزيد من المعلومات على ، أو على مدونة Veracode، أو على Linkedin ، أو على Twitter .

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