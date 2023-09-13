بالإضافة إلى محفظتها من العملات المستقرة، توفر Archblock Stablecoins الأساس الفني والتشغيلي لبناء عملات مستقرة ذات بطاقة بيضاء لصالح جهات أخرى. أطلقت Archblock أول عملة مستقرة مدعومة بالعملات الورقية من الدرجة المؤسسية، TrueUSD ("TUSD")، في عام 2018 كدليل على المفهوم في تطوير الرمز المميز المدعوم بالأصول. وتم بيع TUSD منذ ذلك الحين إلى Techteryx، التي تواصل تشغيل العملة المستقرة. واعتبارًا من 30 يونيو 2023، تجاوزت القيمة السوقية لشركة TUSD مبلغ 3.0 مليار دولار. بفضل خبرة Archblock في بناء عملات مستقرة ذات بطاقة بيضاء وقابلة للتطوير، فإنها متحمسة لمواصلة تطوير وتنفيذ منصات العملات المستقرة المخصصة لتلبية احتياجات شركائها. وتتضمن خدمات Archblock للعملات المستقرة إعداد العملاء على مستوى البنوك من خلال KYC/AML المدققة، وتطوير العقود الذكية وصيانتها، والتكامل المصرفي، وقوائم البورصة للسيولة، وتطبيق مواجه للمستخدم ذا بطاقة بيضاء لسك العملة واسترداد الأموال، وسُبل الأمن الرائدة في الصناعة.

صُممت Archblock للتغلب على قيود الأنظمة المصرفية التقليدية، وهي ملتزمة بالاستفادة من الإمكانات العالمية لتقنية البلوكتشين. وتم إنشاء Archblock في البداية كمنحى آمن وموثوق به للمستثمرين عبر السلسلة، وقد تطورت عروض العملات المستقرة الخاصة بـ Archblock. وهي الآن الأساس للخدمات المالية من الجيل التالي، فضلاً عن أنها تحقق الاستفادة من شفافية البلوكتشين وثباتها وعمليات التسوية الفعالة. تعمل العملات المستقرة على تمكين المعاملات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى جانب تقليل الاحتكاك والتكاليف المرتبطة بالخدمات المصرفية التقليدية، وتعزيز الشمول المالي، ما يتيح للمستخدمين التعامل بسهولة على مستوى العالم.

صرح Alex de Lorraine ، الرئيس التنفيذي لشركة Archblock قائلاً: "تم تصميم نظام إدارة العملات المستقرة لدينا بحيث يركز على تجربة العملاء، ويقدم للشركات والمستخدمين المؤسسيين ومستخدمي التجزئة على حدٍ سواء ما يحتاجون إليه. وتم تصميم عملاتنا المستقرة بحيث تلتزم بالشفافية والامتثال التنظيمي في المقام الأول. ونحن نضمن الشفافية والمساواة في الوصول إلى المعلومات من خلال الشراكة مع جهات خارجية للحصول على شهادات مستقلة في الوقت الفعلي وعمليات التدقيق الخارجية وإثبات الاحتياطيات. وهدفنا هو استخدام أنظمة التمويل التي تدعم الويب 3 لإضفاء قيمة المساواة والإنصاف على الحلول المالية التي كانت متاحة في ما مضى لمن لديهم إمكانية الوصول إلى المؤسسات المصرفية التقليدية فقط. وسواء كنت تستثمر في الأصول الرقمية على السلسلة أو تتعامل مع الشركات التي تقبل العملات الرقمية، فإن عملاتنا المستقرة توفر خيارًا أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة."

يمكن الوصول إلى محفظة Archblock Stablecoins من خلال 12 بلوكتشين وأكثر من 90 بورصة. وهي متاحة لجميع المستخدمين الذين يستوفون متطلبات KYC/KYB.

معلومات عن Archblock Stablecoins

تعمل Archblock على توسيع الوصول إلى الفرص المالية والتجارة العالمية من خلال محفظة Archblock Stablecoins وArchblock Marketplace. تقدم Archblock Stablecoins الأساس الفني والتشغيلي لبناء عملات مستقرة ذات بطاقة بيضاء للآخرين، وتدير مجموعة من العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية. لمزيد من المعلومات عن Archblock Stablecoins، يرجى الاتصال بـ Archblock على .

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