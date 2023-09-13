Archblock تُعلن عن إعادة تسمية العلامة التجارية لمحفظة العملات المستقرة
التاريخ
9/13/2023 2:20:16 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- من دواعي سرور Archblock ، التي تتيح الوصول المفتوح إلى الفرص المالية والتجارة العالمية، أن تعلن عن تغيير العلامة التجارية لمحفظتها من العملات المستقرة، المعروفة سابقًا باسم TrueCoin. تتميز محفظة Archblock Stablecoins بعملات مستقرة مدعومة بالعملات الورقية ومرتبطة بالجنيه الإسترليني والدولار الكندي والدولار الأسترالي. وتخطط الشركة لتقديم عملة HKD المستقرة بعد تحديد متطلبات الترخيص.
بالإضافة إلى محفظتها من العملات المستقرة، توفر Archblock Stablecoins الأساس الفني والتشغيلي لبناء عملات مستقرة ذات بطاقة بيضاء لصالح جهات أخرى. أطلقت Archblock أول عملة مستقرة مدعومة بالعملات الورقية من الدرجة المؤسسية، TrueUSD ("TUSD")، في عام 2018 كدليل على المفهوم في تطوير الرمز المميز المدعوم بالأصول. وتم بيع TUSD منذ ذلك الحين إلى Techteryx، التي تواصل تشغيل العملة المستقرة. واعتبارًا من 30 يونيو 2023، تجاوزت القيمة السوقية لشركة TUSD مبلغ 3.0 مليار دولار. بفضل خبرة Archblock في بناء عملات مستقرة ذات بطاقة بيضاء وقابلة للتطوير، فإنها متحمسة لمواصلة تطوير وتنفيذ منصات العملات المستقرة المخصصة لتلبية احتياجات شركائها. وتتضمن خدمات Archblock للعملات المستقرة إعداد العملاء على مستوى البنوك من خلال KYC/AML المدققة، وتطوير العقود الذكية وصيانتها، والتكامل المصرفي، وقوائم البورصة للسيولة، وتطبيق مواجه للمستخدم ذا بطاقة بيضاء لسك العملة واسترداد الأموال، وسُبل الأمن الرائدة في الصناعة.
صُممت Archblock للتغلب على قيود الأنظمة المصرفية التقليدية، وهي ملتزمة بالاستفادة من الإمكانات العالمية لتقنية البلوكتشين. وتم إنشاء Archblock في البداية كمنحى آمن وموثوق به للمستثمرين عبر السلسلة، وقد تطورت عروض العملات المستقرة الخاصة بـ Archblock. وهي الآن الأساس للخدمات المالية من الجيل التالي، فضلاً عن أنها تحقق الاستفادة من شفافية البلوكتشين وثباتها وعمليات التسوية الفعالة. تعمل العملات المستقرة على تمكين المعاملات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى جانب تقليل الاحتكاك والتكاليف المرتبطة بالخدمات المصرفية التقليدية، وتعزيز الشمول المالي، ما يتيح للمستخدمين التعامل بسهولة على مستوى العالم.
صرح Alex de Lorraine ، الرئيس التنفيذي لشركة Archblock قائلاً: "تم تصميم نظام إدارة العملات المستقرة لدينا بحيث يركز على تجربة العملاء، ويقدم للشركات والمستخدمين المؤسسيين ومستخدمي التجزئة على حدٍ سواء ما يحتاجون إليه. وتم تصميم عملاتنا المستقرة بحيث تلتزم بالشفافية والامتثال التنظيمي في المقام الأول. ونحن نضمن الشفافية والمساواة في الوصول إلى المعلومات من خلال الشراكة مع جهات خارجية للحصول على شهادات مستقلة في الوقت الفعلي وعمليات التدقيق الخارجية وإثبات الاحتياطيات. وهدفنا هو استخدام أنظمة التمويل التي تدعم الويب 3 لإضفاء قيمة المساواة والإنصاف على الحلول المالية التي كانت متاحة في ما مضى لمن لديهم إمكانية الوصول إلى المؤسسات المصرفية التقليدية فقط. وسواء كنت تستثمر في الأصول الرقمية على السلسلة أو تتعامل مع الشركات التي تقبل العملات الرقمية، فإن عملاتنا المستقرة توفر خيارًا أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة."
يمكن الوصول إلى محفظة Archblock Stablecoins من خلال 12 بلوكتشين وأكثر من 90 بورصة. وهي متاحة لجميع المستخدمين الذين يستوفون متطلبات KYC/KYB.
معلومات عن Archblock Stablecoins
تعمل Archblock على توسيع الوصول إلى الفرص المالية والتجارة العالمية من خلال محفظة Archblock Stablecoins وArchblock Marketplace. تقدم Archblock Stablecoins الأساس الفني والتشغيلي لبناء عملات مستقرة ذات بطاقة بيضاء للآخرين، وتدير مجموعة من العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية. لمزيد من المعلومات عن Archblock Stablecoins، يرجى الاتصال بـ Archblock على .
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