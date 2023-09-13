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منافع شرب ماء الحلبة على الريق

9/13/2023 2:17:39 PM
(MENAFN- Al Watan) . تساعد على كسب الوزن: يساعد شرب ماء الحلبة المنقوعة طوال الليل وكذلك مضغ البذور على كسب الوزن عن طريق فتح الشهية.
. عملية الهضم: تساعد بذور الحلبة في تحسين عملية الهضم نظرًا ا لخصائصها المضادة للالتهابات، فهي تستطيع تخفيف حرقة المعدة أيضا، كما تساعد في التخلص من الإمساك والديدان المعوية.
. تتحكم في ضغط الدم: تحتوي الحلبة على مركب يسمى جلاكتومانان والبوتاسيوم، وتعمل هذه المكونات على التحكم في معدلات ضغط الدم.
. تخفض الكوليسترول: أثبتت العديد من الدراسات الحديثة أن الحلبة تستطيع التخلص من الكوليسترول الضار، وفي الوقت نفسه تحافظ على مستوى الكوليسترول النافع في الجسم.
. التهاب المفاصل: تستطيع بذور الحلبة أن تخفف آلام المفاصل بطريقة فعالة، ويرجع ذلك إلى خصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.
. تحمي من السرطان: تساعد في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، خصوصًا في القولون، مما يعمل على الوقاية من مرض السرطان القاتل.
. مرض السكري: تحتوي بذور الحلبة على جلاكتومانان، وهي واحدة من مكونات الألياف، والتي تساعد في خفض امتصاص السكر في الدم، مما يحمي من الإصابة بمرض السكري.
. حصى الكلى: إن تناول ماء الحلبة المنقوعة لمدة شهر على الريق صباحًا يساعد في تذويب الحصى سريعًا والحفاظ على صحة الكليتين والمسالك البولية.

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