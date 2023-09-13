تسريب أسعار Iphone 15 بفئاته

تسريب أسعار Iphone 15 بفئاته
التاريخ
9/13/2023 2:17:39 PM
(MENAFN- Al Watan) خلال أقل من 48 ساعة تعلن أبل خلال مؤتمرها السنوي عن طرح أغلى هاتف آيفون في تاريخ الشركة، وهو آيفون 15 برو ماكس، والذي ربما يقترب سعره من الــ5000 درهم إماراتي، ما يعادل حوالي 1300 دولار.
ووفقا لموقع ((دي جي تايمز)) المتخصص في التكنولوجيا، فهاتف آيفون 15 برو ماكس سيزيد سعره بـ200 دولار عن نسخة العام الماضي، وذلك لعدة أسباب منها جسم الجهاز الذي تحول إلى التيتانيوم بدلاً من حديد الستانليس، أو الألمونيوم في نسخات سابقة، ولكن أيضاً سيكون الارتفاع في التكلفة بسبب تخلي أبل للمرة الأولى عن فتحة الشحن ((لايتينينغ))، والتي كانت تدر لأبل أموالاً من الشركات المصنعة، واستبدلت أبل الفتحة القديمة بالفتحة التقليدية ((تايب سي)) والتي تعود حقوق تصنيعها لكوالكم.
ولكن وفقاً لبلومبرج، فأحد أهم أسباب الزيادة في الفئات العليا هو توسيع الفجوة السعرية بين الفئات الدنيا في آيفون وبين الفئة الرائدة، بعدما تسبب ضيف تلك الفجوة العام الماضي، في تراجع كبير في مبيعات الفئة الأولى والبلس عالمياً، بعدما كان الفارق بين البلس والبرو فقط 100 دولار، الأمر الذي أدى لتفضيل الأغلبية شراء البرو، ولكن وفقاً للأسعار الجديدة فالفارق اتسع ليكون مئتي دولار بين البلس والبرو، مما يسمح بزيادة المبيعات لتلك الفئة الدنيا.
عرضت ((بلومبرغ)) في تقريرها أسعار آيفون 15 بفئاته المزمع طرحها مساء بعد غد في مؤتمر أبل العالمي، حيث سيظل سعر جهازي الفئة الدنيا ((iPhone 14)) و((iPhone 14 plus)) كما طرح في العام الماضي بـ799 دولارا و899 دولارا.
بينما في فئة البرو فستكون الزيادة لـiPhone 15 pro)) 100)) دولار مقارنة بسعر نسخة ((iPhone 14 pro)) لتكون 1099 دولارا، و200 دولار زيادة في سعر ((iPhone 15 pro Max)) ليصبح بـ1299 دولارا مقارنة بسعر ((iPhone 14 pro Max)) وقت الطرح العام الماضي.
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