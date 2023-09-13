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تسريب أسعار Iphone 15 بفئاته

9/13/2023 2:17:39 PM
(MENAFN- Al Watan) خلال أقل من 48 ساعة تعلن أبل خلال مؤتمرها السنوي عن طرح أغلى هاتف آيفون في تاريخ الشركة، وهو آيفون 15 برو ماكس، والذي ربما يقترب سعره من الــ5000 درهم إماراتي، ما يعادل حوالي 1300 دولار.
ووفقا لموقع ((دي جي تايمز)) المتخصص في التكنولوجيا، فهاتف آيفون 15 برو ماكس سيزيد سعره بـ200 دولار عن نسخة العام الماضي، وذلك لعدة أسباب منها جسم الجهاز الذي تحول إلى التيتانيوم بدلاً من حديد الستانليس، أو الألمونيوم في نسخات سابقة، ولكن أيضاً سيكون الارتفاع في التكلفة بسبب تخلي أبل للمرة الأولى عن فتحة الشحن ((لايتينينغ))، والتي كانت تدر لأبل أموالاً من الشركات المصنعة، واستبدلت أبل الفتحة القديمة بالفتحة التقليدية ((تايب سي)) والتي تعود حقوق تصنيعها لكوالكم.
ولكن وفقاً لبلومبرج، فأحد أهم أسباب الزيادة في الفئات العليا هو توسيع الفجوة السعرية بين الفئات الدنيا في آيفون وبين الفئة الرائدة، بعدما تسبب ضيف تلك الفجوة العام الماضي، في تراجع كبير في مبيعات الفئة الأولى والبلس عالمياً، بعدما كان الفارق بين البلس والبرو فقط 100 دولار، الأمر الذي أدى لتفضيل الأغلبية شراء البرو، ولكن وفقاً للأسعار الجديدة فالفارق اتسع ليكون مئتي دولار بين البلس والبرو، مما يسمح بزيادة المبيعات لتلك الفئة الدنيا.
عرضت ((بلومبرغ)) في تقريرها أسعار آيفون 15 بفئاته المزمع طرحها مساء بعد غد في مؤتمر أبل العالمي، حيث سيظل سعر جهازي الفئة الدنيا ((iPhone 14)) و((iPhone 14 plus)) كما طرح في العام الماضي بـ799 دولارا و899 دولارا.
بينما في فئة البرو فستكون الزيادة لـiPhone 15 pro)) 100)) دولار مقارنة بسعر نسخة ((iPhone 14 pro)) لتكون 1099 دولارا، و200 دولار زيادة في سعر ((iPhone 15 pro Max)) ليصبح بـ1299 دولارا مقارنة بسعر ((iPhone 14 pro Max)) وقت الطرح العام الماضي.

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