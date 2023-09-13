السفير أسامة نقلي يفتتح معرض المصور طارق خوجة في جاليري ضي المهندسين
التاريخ
9/13/2023 2:17:39 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح السفير السعودي لدى مصر أسامة النقلي، بجاليري ضي المهندسين، المعرض الفوتوجرافي للفنان السعودي طارق خوجة، بحضور نخبة من الفنانين والنقاد.
الفنان طارق خوجة واحد من أهم المصورين الفوتوجرافيين السعوديين والمصور الرسمي للخطوط السعودية، يتضمن معرضه 26 لوحة فوتوغرافية التقطها بمعظم دول العالم ومصر ومناطق المملكة، تعكس براعته في استخدامه الكاميرا بشكل احترافي.
و"خوجة" حاصل على عدة دورات في مجال التصوير الفوتوغرافي، ودبلوم المدرب المحترف من مركز كيمبردج البريطاني، وشهادة تدريب معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني في السعودية، وهو مدرب معتمد محلياً ودولياً، وعضو بالاتحاد الدولي للتصوير الضوئي FIAP .
وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل مدير أتيليه جدة للفنون التشكيلية رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون إن المعرض بشكل عام يعكس مدى تطور الحركة الفوتوغرافية السعودية التي تضم فنانين روادا مثل أنس أبو السمح وعيسي عنقاوي وحامد شلبي رحمهم الله، والفنانين المعاصرين مثل خالد خضر وسعود محجوب وبكر سندي وسوزان باعقيل، وعلي هامش المعرض تحضر أعمال الفنان المصري النحات محمد ثابت.
ويعكس المعرض عمق العلاقات القوية والأخوة التي تربط بين السعودية ومصر على كافة المستويات، كما يعكس أيضا التطور الثقافي والفني الذي تعيشه المملكة العربية السعودية هذه الأيام في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده. وأشاد السفير بالأعمال الفوتوجرافية المعروضة للفنان طارق خوجة في ضي المهندسين.
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