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السفير أسامة نقلي يفتتح معرض المصور طارق خوجة في جاليري ضي المهندسين

9/13/2023 2:17:39 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح السفير السعودي لدى مصر أسامة النقلي، بجاليري ضي المهندسين، المعرض الفوتوجرافي للفنان السعودي طارق خوجة، بحضور نخبة من الفنانين والنقاد.
الفنان طارق خوجة واحد من أهم المصورين الفوتوجرافيين السعوديين والمصور الرسمي للخطوط السعودية، يتضمن معرضه 26 لوحة فوتوغرافية التقطها بمعظم دول العالم ومصر ومناطق المملكة، تعكس براعته في استخدامه الكاميرا بشكل احترافي.

و"خوجة" حاصل على عدة دورات في مجال التصوير الفوتوغرافي، ودبلوم المدرب المحترف من مركز كيمبردج البريطاني، وشهادة تدريب معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني في السعودية، وهو مدرب معتمد محلياً ودولياً، وعضو بالاتحاد الدولي للتصوير الضوئي FIAP .
وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل مدير أتيليه جدة للفنون التشكيلية رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون إن المعرض بشكل عام يعكس مدى تطور الحركة الفوتوغرافية السعودية التي تضم فنانين روادا مثل أنس أبو السمح وعيسي عنقاوي وحامد شلبي رحمهم الله، والفنانين المعاصرين مثل خالد خضر وسعود محجوب وبكر سندي وسوزان باعقيل، وعلي هامش المعرض تحضر أعمال الفنان المصري النحات محمد ثابت.
ويعكس المعرض عمق العلاقات القوية والأخوة التي تربط بين السعودية ومصر على كافة المستويات، كما يعكس أيضا التطور الثقافي والفني الذي تعيشه المملكة العربية السعودية هذه الأيام في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده. وأشاد السفير بالأعمال الفوتوجرافية المعروضة للفنان طارق خوجة في ضي المهندسين.

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