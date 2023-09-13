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إطلاق قناة السعودية الآن بالتزامن مع اليوم الوطني

9/13/2023 2:17:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون سلمان الدوسري، اليوم، إطلاق قناة "السعودية الآن" بالتزامن مع اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن باقة قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون، لتكون منصة السعودية الرسمية لنقل الأحداث والفعاليات الرسمية والترفيهية كافة.
وتستهدف "السعودية الآن" نقل التطور الذي تشهده المملكة حالياً في تنظيم واستضافة مختلف الفعاليات، والمؤتمرات، المحلية والإقليمية والدولية، في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والترفيهية كافة، إذ تضع القناة بين يدي المشاهد الأحداث التي تعكس التطور المتسارع الذي تعيشيه المملكة وحجم الفعاليات الهائل الذي تشهده في سباقها مع المستقبل نحو رؤية 2030.
وأكد الوزير الدوسري أهمية مواكبة الإعلام للحراك التنموي والتطور الملموس على مختلف الأصعدة، كأحد المؤشرات التي تعكس حجم هذا الحراك الذي هو زخم الفعاليات والأنشطة والمناسبات والمؤتمرات التي تشهدها المملكة، ويكتمل بالأدوار الإعلامية التي تُعد مرآة عاكسة للأحداث الوطنية، وضمن إطار القوى الناعمة التي تتبعها المملكة العربية السعودية لعكس الصورة الوطنية لدى العالم أجمع، و ماهذه الخطوة إلا جزء بسيط من الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الإذاعة والتلفزيون كجزء من إستراتيجيتها في تعزيز المحتوى المحلي وتحقيق برنامج التحول.
وفي هذا السياق أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية محمد الحارثي، إكمال هيئة الإذاعة والتلفزيون لجميع الاستعدادات لإطلاق قناة "السعودية الآن"، التي ستكون مخصصة لتغطية الفعاليات والمناسبات والأحداث التي تقام في المملكة، انطلاقاً من أدوار الهيئة في المساهمة في تطوير القطاعات كافة والتكامل مع الجهات الشريكة.
وقال الحارثي: "إن القناة الجديدة ستخصص مساحة وقتية لتغطية الفعاليات بشكل مباشر وستتكامل مع منصات شبكات التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة وصنع التفاعل مع الجمهور. كما أن الهيئة عملت على صنع شراكات مع الجهات المختلفة لتعزيز محتوى القناة وتقديم خدمات عالية الجودة. ويأتي تدشين القناة في ظل تزايد الطلب على تغطية المناسبات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات في مناطق المملكة كافة ، لاسيما في ظل تزايد عدد الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تستضيفها المملكة ووصولها إلى 5,650 ترخيص فعالية خلال العام 2022، بزيادة قدرها 367% مقارنة بالعام 2021؛ فضلاً عن دور القناة في تحقيق إستراتيجية الشركات والمؤسسات التي تسعى إلى الوصول لشريحة كبيرة ومتنوعة من الجمهور في المملكة.

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