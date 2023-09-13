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فندق ومطاعم لتحويل جزيرة الأسماك وجهة سياحية

9/13/2023 2:17:39 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما كشفت أمانة المنطقة الشرقية لـ((الوطن)) طرح حزمة مشاريع استثمارية في جزيرة الأسماك في محافظة القطيف، تتضمن: فندقا، 6 مطاعم على البحر، سوبرماركت، مصنع ثلج، خدمات بنكية، مسجدا، مكاتب لتجار الأسماك، انطلقت دعوات إلى الاستفادة من جزيرة الأسماك في القطيف، بشكل أوسع كمعلم سياحي في المنطقة الشرقية، وتنفيذ كرنفالات ((بحرية)) سنويًا أو نصف سنوية، والاستفادة من المواسم المختلفة، كموسم صيد الروبيان، وصيد بعض أنواع الأسماك، وإطلاق فعاليات وأنشطة مرتبطة بالصيد، والمأكولات البحرية، وطهي الأطباق البحرية، وتنفيذ فعاليات مرتبطة بالبحر، بمشاركة مراكب الصيد والدخول إلى البحر، ومعرض متخصص للكائنات البحرية في الخليج العربي.
من أكبر الأسواق
أشارت الأمانة إلى أن جزيرة الأسماك في محافظة القطيف تُعد من أكبر الأسواق المطلة على الخليج العربي، وتقع على مساحة 120 ألف متر مربع، وتمثل مقصدا للتجار والمتعاملين بالأسماك على مستوى الخليج، ومقصدًا للزوار والسياح من مختلف مناطق المملكة والخليج من المواطنين والمقيمين، وتعد جزيرة الأسماك معلمًا سياحيًا في محافظة القطيف، وتتكون جزيرة الأسماك من: سوق الأسماك بالجملة بمساحة 7 آلاف متر مربع، وسوق الأسماك بالتجزئة ويحتوي 84 محلا بمساحة 5 آلاف متر مربع.
توطين المهن
أضاف علي أمير آل مال الله، أن تلك الكرنفالات المقترح إطلاقها في موقع الجزيرة، ستسهم في توليد فرص وظيفية كبيرة للشباب السعودي ((ذكورًا، وإناثًا))، وتمتد تلك الوظائف المرتبطة بالكرنفالات إلى وظائف دائمة، وفي تلك الخطوة، توطين المهن المختلفة في السوق ومرافق الجزيرة كاملة، متوقعًا أن تتحول تلك الجزيرة إلى وجهة سياحية، تستقطب السياح من مختلف دول العالم، وتحديدًا في أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير ومارس من كل عام، إذ تشهد محافظة القطيف في هذه الأشهر من كل عام اعتدالًا في الأجواء.
تمديد المدة
أبان آل مال الله، أن الفندق، المزمع استثماره، سيكون له دور كبير في تمديد المدة الزمنية للسائح للإقامة في القطيف عدة ليالٍ، بدلًا من الحضور إلى موقع الجزيرة لساعات محدودة ومن ثم مغادرتها، ومن خلال تلك الكرنفالات، سيحرص الباعة والصيادون على تجويد كافة أعمالهم ومبيعاتهم في الجزيرة للظهور بالمظهر اللائق والمشرف، والاستفادة من القائمين على كرنفالات أخرى في جدة أو دول مجاورة ودول أجنبية.
لمسات إضافية
أجمع سائحون وزوار لجزيرة الأسماك في القطيف أن الجزيرة بحاجة إلى لمسات بسيطة إضافية، لتكون وجهة سياحية، وبيئة جاذبة للسياحة بدرجة عالية، ومحطة للتسوق للزوار من داخل المنطقة الشرقية وخارجها، وتستقبل الجزيرة، الراغبين لشراء المأكولات البحرية من كل مناطق المملكة، وإتاحة فرصة الشراء من الجزيرة والنقل إلى مختلف مناطق المملكة، وهي فرصة سانحة بالشراء بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

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