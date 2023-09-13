الداخلية ولجنة الإعلام بالبنوك السعودية توقعان مذكرة تفاهم على هامش معرض سيتي سكيب
التاريخ
9/13/2023 2:17:39 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي ولجنة الإعلام والتوعية المصرفية ممثلة بالأستاذة رابعه الشميسي أمين عام اللجنة يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر، مذكرة تفاهم، وذلك على هامش معرض سيتي سكيب الدولي المقام بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال الرياض، خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023م.
وتهدف المذكرة إلى إبراز جهود وزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها، وتفعيل دور اللجنة للقيام بدورها تجاه المسؤولية المجتمعية ضمن منظومة الأمن، والتوعية بمخاطر الاحتيال المالي ورسائل توعوية، وخدمات توعوية مشتركة بالأمور المالية والعمل على أن يكون سهلًا وميسرًا من خلال التقنية المقدمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية في مجالات التدريب والتطوير، والتعاون في تقديم المبادرات والتجارب الإبداعية والابتكار فيما يخص التعاملات المالية، والتعاون في تنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات المتعلقة بنشاط الطرفين وفق اختصاصاتهما.
الجدير بالذكر أن هذا التعاون سيتيح للجهات المشاركة في إطلاق مبادرات توعوية وبرامج تدريبية تهدف إلى تعزيز الوعي الأمني والحد من مخاطر الهجمات السيبرانية. وتعكس هذه المبادرة التزام البنوك السعودية بتعزيز الأمن والوعي وحماية المعلومات والبيانات الحساسة للعملاء والمستخدمين.
يذكر أن البنوك السعودية تواصل اتفاقياتها مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة للمساهمة في رفع الوعي المالي لدى أفراد المجتمع وتعكس هذه الجهود التزام البنوك السعودية بتعزيز التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للمجتمع السعودي بشكل عام.
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