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الداخلية ولجنة الإعلام بالبنوك السعودية توقعان مذكرة تفاهم على هامش معرض سيتي سكيب

9/13/2023 2:17:39 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي ولجنة الإعلام والتوعية المصرفية ممثلة بالأستاذة رابعه الشميسي أمين عام اللجنة يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر، مذكرة تفاهم، وذلك على هامش معرض سيتي سكيب الدولي المقام بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال الرياض، خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023م.
وتهدف المذكرة إلى إبراز جهود وزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها، وتفعيل دور اللجنة للقيام بدورها تجاه المسؤولية المجتمعية ضمن منظومة الأمن، والتوعية بمخاطر الاحتيال المالي ورسائل توعوية، وخدمات توعوية مشتركة بالأمور المالية والعمل على أن يكون سهلًا وميسرًا من خلال التقنية المقدمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية في مجالات التدريب والتطوير، والتعاون في تقديم المبادرات والتجارب الإبداعية والابتكار فيما يخص التعاملات المالية، والتعاون في تنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات المتعلقة بنشاط الطرفين وفق اختصاصاتهما.
الجدير بالذكر أن هذا التعاون سيتيح للجهات المشاركة في إطلاق مبادرات توعوية وبرامج تدريبية تهدف إلى تعزيز الوعي الأمني والحد من مخاطر الهجمات السيبرانية. وتعكس هذه المبادرة التزام البنوك السعودية بتعزيز الأمن والوعي وحماية المعلومات والبيانات الحساسة للعملاء والمستخدمين.
يذكر أن البنوك السعودية تواصل اتفاقياتها مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة للمساهمة في رفع الوعي المالي لدى أفراد المجتمع وتعكس هذه الجهود التزام البنوك السعودية بتعزيز التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للمجتمع السعودي بشكل عام.

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