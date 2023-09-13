%10.6 نمو سنوي للصادرات السعودية غير النفطية لأمريكا

%10.6 نمو سنوي للصادرات السعودية غير النفطية لأمريكا
التاريخ
9/13/2023 2:17:38 PM
(MENAFN- Al Watan) نظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) تحت هوية ((صُنِعَ في السعودية)) أعمال البعثة التجارية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي انعقدت في مدينة نيويورك 12 سبتمبر 2023، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وانطلاقا من دورها في الترويج للمصدرين والمصنعين، وتشجيع المنتجات السعودية، والرفع من تنافسيتها، لتصل إلى الأسواق الدولية.
124 شركة مشاركة
شارك في أعمال البعثة التجارية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 24 شركة سعودية وأكثر من 100 شركة أمريكية من قطاعات: الأغذية والتعبئة والتغليف والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية؛ وذلك بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والبحث عن آفاق تعاون جديدة تدعم وصول المنتجات والخدمات الوطنية إلى السوق الأمريكية.
وتضمنت البعثة عددًا من اللقاءات الثنائية، واجتماعات مطابقة الأعمال، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين السعودي والأمريكي.
%10.6 نمو سنوي
قد سجلت صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا في الأداء بمعدّل نمو سنوي بلغ 10.68% خلال السنوات الـ5 الماضية (2018 - 2022). وسجّلت الصادرات غير النفطية خلال هذه الفترة ما قيمته 44 مليار ريال سعودي، وجاء قطاع ((الكيماويات والبوليمرات)) أعلى القطاعات المصدّرة بقيمة بلغت 17.3 مليار ريال، تلاه قطاع ((مواد البناء)) بقيمة بلغت 7.9 مليارات ريال.
ويعد تنظيم ((الصادرات السعودية)) البعثة التجارية السعودية إلى أمريكا تأكيدًا لسعيها الحثيث لترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتيسير ربط المصدرين مع المشترين المحتملين؛ مما يسهم في تحفيز نمو الصادرات السعودية غير النفطية، ويقود لمزيد من الانفتاح تجاه الأسواق الدولية، لتكون رافدا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف ((الصادرات السعودية))، ويترجم لرؤية المملكة 2030 بتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني.
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