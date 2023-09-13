Wednesday, 13 September 2023 10:55 GMT

%10.6 نمو سنوي للصادرات السعودية غير النفطية لأمريكا

9/13/2023 2:17:38 PM
(MENAFN- Al Watan) نظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) تحت هوية ((صُنِعَ في السعودية)) أعمال البعثة التجارية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي انعقدت في مدينة نيويورك 12 سبتمبر 2023، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وانطلاقا من دورها في الترويج للمصدرين والمصنعين، وتشجيع المنتجات السعودية، والرفع من تنافسيتها، لتصل إلى الأسواق الدولية.
124 شركة مشاركة
شارك في أعمال البعثة التجارية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 24 شركة سعودية وأكثر من 100 شركة أمريكية من قطاعات: الأغذية والتعبئة والتغليف والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية؛ وذلك بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والبحث عن آفاق تعاون جديدة تدعم وصول المنتجات والخدمات الوطنية إلى السوق الأمريكية.
وتضمنت البعثة عددًا من اللقاءات الثنائية، واجتماعات مطابقة الأعمال، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين السعودي والأمريكي.
%10.6 نمو سنوي
قد سجلت صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا في الأداء بمعدّل نمو سنوي بلغ 10.68% خلال السنوات الـ5 الماضية (2018 - 2022). وسجّلت الصادرات غير النفطية خلال هذه الفترة ما قيمته 44 مليار ريال سعودي، وجاء قطاع ((الكيماويات والبوليمرات)) أعلى القطاعات المصدّرة بقيمة بلغت 17.3 مليار ريال، تلاه قطاع ((مواد البناء)) بقيمة بلغت 7.9 مليارات ريال.
ويعد تنظيم ((الصادرات السعودية)) البعثة التجارية السعودية إلى أمريكا تأكيدًا لسعيها الحثيث لترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتيسير ربط المصدرين مع المشترين المحتملين؛ مما يسهم في تحفيز نمو الصادرات السعودية غير النفطية، ويقود لمزيد من الانفتاح تجاه الأسواق الدولية، لتكون رافدا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف ((الصادرات السعودية))، ويترجم لرؤية المملكة 2030 بتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني.

MENAFN13092023000089011017ID1107062286

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث