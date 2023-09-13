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كتاب يكشف حقائق عن أغنى رجال العالم

9/13/2023 2:17:38 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف والتر إيزاكسون كاتب السيرة الذاتية لأغنى مليارديرات العالم إيلون ماسك عن عدد من الحقائق التي لم يكن يعرفها أحد عن رجل الأعمال الأمريكي الشهير.
وقد نشرت يوم أمس الثلاثاء السيرة الذاتية الجديدة لإيلون ماسك، وتتضمن تفاصيل ملونة عن حياة واحد من أغنى رجال العالم.
وأتاح مؤلف السيرة الذاتية الأكثر مبيعا للمؤسس المشارك لشركة "آبل" ستيف جوبز، والتر إيزاكسون، ومؤلف سلسلة الدعابات المضيئة عن ماسك إمكانية الوصول إلى كثير من الحقائق التي غابت عن متابعي وعشاق ماسك، وفقا لـRT.
لعل الحقيقة الأولى التي نتعلمها من الكتاب هي علاقة ماسك "الصعبة" بوالده، حيث ولد ماسك في جنوب إفريقيا، وعانى من علاقة مشحونة مع والده إيرول، الذي كان يعمل مهندسا. يكتب إيزاكسون أن إيرول، والد ماسك، كان شديد الضغط على ماسك، فيما يقول ماسك إن "الشدائد" هي التي شكلته، حيث أصبحت "عتبة الألم مرتفعة للغاية".
تعلم رجل الأعمال الأمريكي التنويم المغناطيسي عندما كان طفلا وأقنع أخته أنها "كلبة". وتذكر "بيزنس إنسايدر"، نقلا عن السيرة الذاتية بقلم إيزاكسون، أن ماسك "تعلم كيفية القيام بالخدع السحرية وتنويم الناس، ولم يكن طفلا مؤنسا، وكان يحب قراءة الكتب وإجراء التجارب.
كذلك يتابع الكتاب قلق ماسك الشديد بشأن الذكاء الاصطناعي، حيث أخبر ماسك إيزاكسون أن الوعي البشري يتعرض للتهديد من احتمال وجود أنظمة ذكاء اصطناعي فائقة الذكاء ولا يمكن السيطرة عليها، حيث يتساءل ماسك: "ما الذي يمكن فعله لجعل الذكاء الاصطناعي آمنا؟ أواصل الصراع مع تلك الفكرة. ما هي الإجراءات التي يمكننا اتخاذها لتقليل خطر الذكاء الاصطناعي وضمان بقاء الوعي البشري؟".
ويرصد الكتاب دور ماسك المعقد في الأزمة الأوكرانية، حيث تلعب وحدة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابعة لماسك، "ستارلينك"، دورا رئيسية في دفاع أوكرانيا، وعندما أدى هجوم إلكتروني روسي إلى شل شبكة اتصالات الأقمار الصناعية الأوكرانية قبل ساعة من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، تدخل ماسك بعد نداء للمساعدة من المسؤولين الأوكرانيين ونائب رئيس الوزراء في البلاد.
إلا أن ماسك، في الوقت نفسه، طلب من مهندسيه "إيقاف تغطية ستارلينك" التي كانت ستسهل هجوما بواسطة غواصات مسيرة على البحرية الروسية في قاعدة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم خوفا من التصعيد، وما يمكن تفسيره بأنه تواطؤ من قبل Space X في عمل كبير من أعمال الحرب وتصعيد الصراع.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف ماسك، خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي الثامن في فلاديفوستوك أقصى شرقي سوريا، بأنه "شخص متميز ورجل أعمال موهوب، والعالم كله يعترف بذلك. ويفعل الكثير، بما في ذلك بدعم من مؤسسات الدولة الأمريكية".

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