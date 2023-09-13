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تنظيم مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن

9/13/2023 2:17:38 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ25 لعام 1445هـ، بجوائز يبلغ مجموعها (7.000.000) ريال، للفائزين في أفرعها الستة.
وسيقام حفل تكريم الفائزين من البنين في 1445/09/02هـ، بحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، فيما سيقام حفل تكريم الفائزات في 1445/09/03هـ على شرف حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين.
وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في هذه الدورة تميزت بزيادة مخصص الجوائز إلى (7.000.000) سبعة ملايين ريال، توزع على المتسابقين الفائزين في أفرعها الستة، حيث سيحصل الفائز الأول في الفرع الأول على جائزة قدرها 400.000 ريال.
وبين أن المسابقة في دورتها الحالية تتكون من ستة فروع هي:
الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير ((روايةً ودرايةً)).
الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملًا.
الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد.
الفرع الرابع: حفظ عشرين جزءًا متتاليًا مع حسن الأداء والتجويد.
الفرع الخامس: حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.
الفرع السادس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.
يذكر أن التصفيات الأولية بدأت في جميع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعموم مناطق المملكة؛ استعدادًا للتصفيات النهائية في شهر شعبان القادم.

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