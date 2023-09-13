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ترقية وتعيين 155 قاضيا في وزارة العدل

9/13/2023 2:17:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمره الكريم بترقية وتعيين 155 قاضيا في وزارة العدل بمختلف درجات السلك القضائي.
وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم، وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمرفق القضاء.

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