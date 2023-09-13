ترقية وتعيين 155 قاضيا في وزارة العدل
التاريخ
9/13/2023 2:17:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمره الكريم بترقية وتعيين 155 قاضيا في وزارة العدل بمختلف درجات السلك القضائي.
وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم، وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمرفق القضاء.
MENAFN13092023000089011017ID1107062281
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.