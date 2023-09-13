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السعودية تستضيف اليوم العالمي للبيئة لعام 2024

9/13/2023 2:17:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، عن استضافة المملكة العربية السعودية لليوم العالمي للبيئة لعام 2024. جاء ذلك خلال لقاء المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP السيدة إنغر أندرسن، مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان، اليوم الثلاثاء، في عاصمة كينيا نيروبي.
وتأتي استضافة المملكة لليوم العالمي للبيئة للتأكيد على الدور الحيوي والفاعل لحكومة المملكة العربية السعودية في المجال البيئي، وذلك وفقا لرؤية المملكة 2030 وتوجيهات القيادة.
ويتم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة سنويًا في 5 يونيو، وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، تطور هذا اليوم ليصبح واحدًا من أكبر المنصات العالمية للتوعية البيئية.

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