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وفاة الحكم الدولي البحيري

9/13/2023 2:17:38 PM
(MENAFN- Al Watan) خيّم الحزن على جنبات جامع الراجحي بالرياض، عقب تلقيهم خبر رحيل أحد أبرز العاملين فيه في تجهيز وتغسيل الموتى وإعدادهم للصلاة عليهم والإشراف على نقلهم للمقبرة..
وقالت مصادر في الجامع إن حكم كرة القدم الدولي السابق حسن بن عبدالرحمن بن حمّاد البحيري توفي اليوم الاربعاء عن 68 عاماً قضى آخر 25 عاماً منها في عمل تطوعي إنساني إيماني داخل الجامع..
ولد حسن البحيري في العام الهجري 1377هـ بمحافظة المذنب بالقصيم..
درس المراحل الإبتدائية والمتوسطه بمحافظة المذنب وأكمل المرحلة الثانوية في ثانوية عنيزة..
ثم انتقل إلى مدينة الرياض حيث التحق بجامعة الملك سعود وتخرج من كلية التربية البدنية عام 1401هـ..
رياضياً مثّل حسن البحيري فريق كرة القدم بنادي التقدم بالمذنب على مستوى الدرجة الأولى..
مارس التدريس لمادة الرياضة في التعليم العام، غير إن النقلة الرياضية الكبرى في حياة حسن البحيري عندما التحق بأحد أندية العاصمة الكبيرة حيث يقال إنه لعب لنادي النصر، ثم ما لبث أن اتجه للتحكيم الرياضي في كرة القدم..
والتحق لأجل ذلك بعدد من الدورات المؤهلة وتدرج في تحكيم كرة القدم إلى حصل على شارة الـ فيفا FIFA في تحكيم كرة القدم وأصبح حكماً دولياً..
وبعد خطأ تحكيمي في إحدى المباريات قرر حسن البحيري اعتزال التحكيم نهائياً.
وظيفياً عمل حسن البحيري معلماً لمادة التربية البدنية ثم انتقل للعمل الإداري في مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي التابع لجامعة الملك سعود بالرياض..
وكان البحيري طوال المدة التي جاءت بعد العمل الرياضي يقدم ساعات تطوعية في العمل الإنساني التطوعي دون مقابل في مغسلة الموتى بجامع الراجحي الكبير بالرياض حيث قضى فيه قرابة ربع قرن يقضي فيه معظم وقته ثم بعد تقاعده تفرغ له تفرغاً تاماً بل سخر حياته للعمل التطوعي الخيري دون مقابل في جامع الراجحي مؤدياً خدمة جليلة في التنسيق لاستقبال المتوفين وتغسيلهم وتكفينهم وتجهيزهم لكي تؤدى الصلاة عليهم ثم يتم التنسيق لنقلهم لمقبرة النسيم حتى تتم مواراتهم الثرى..
مهمته التطوعية الأخيرة سيطرت على حكم كرة القدم البحيري وأخذت كل وقته وقال عنها إنها أجمل فترات عمره كلها.. وكان يعتذر عن تلبية أي دعوات قد تحرمه أداء هذا العمل التطوعي الذي كان يستمتع فيه ويؤديه بكل إخلاص وروح عالية وأخلاق رفيعة، لدرجة أن الناس صارت تبحث عنه لمساعدتهم في تجهيز ومواراة موتاهم..

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