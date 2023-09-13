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الربيعة يلتقي نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والهجرة بهندوراس

9/13/2023 2:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة أمس، في تيغوسيغالبا عاصمة هندوراس، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والهجرة لجمهورية هندوراس أنطونيو غارسيا، بحضور وزير الدولة لدى جمهورية هندرواس رودولفو باستور دي ماريا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية (غير المقيم) لدى جمهورية هندوراس هيثم بن حسن المالكي.
وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.
ونوّه أنطونيو غارسيا بالدور النبيل للمملكة العربية السعودية في ميدان العمل الإنساني، مشيدًا بالصدى الدولي الإيجابي للمركز، وعمله الاحترافي لنجدة المتضررين والمحتاجين في أنحاء العالم، والاطلاع على الاحتياجات الانسانية الملحة التى تواجه جمهورية هندوراس.

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