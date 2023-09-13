Wednesday, 13 September 2023 10:54 GMT

قمة العلا المملكة رائدة في مجال التراث العالمي

9/13/2023 2:17:37 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت ((قمة العلا العالمية)) في دورتها الأولى التي تجمع أبرز رواد علم الآثار والتراث الثقافي وتتضمن أربعة محاور هي ((الهوية، ومشهد الآثار، والمرونة، وإمكانية الوصول)) وتهدف إلى تعزيز مختلف عوامل الجذب التاريخي والجغرافي والتراثي وتفعيل الشراكات مع المنظمات الدولية، مما يؤكد ريادة المملكة في مجال التراث العالمي.
تشكيل الهوية
تحدثت أستاذ التاريخ القديم - قسم التاريخ – جامعة الملك سعود، فتحية عقاب، قائلة: ((تحتضن أرض المملكة العربية السعودية عدة مواقع تاريخية وأثرية ضاربة في أعماق التاريخ، تؤكد مدى تقدم وتحضر الإنسان الذي عاش على أرضها في العصور القديمة، وتؤكد مشاركته في البناء الحضاري للحضارة الإنسانية. وتعد العلا من أهم المواقع الأثرية التي احتوت على آثار متنوعة تكشف معالمها عن مجتمع متكامل التكوين في مختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعن دوره الفعّال في محيطه الجغرافي، والمؤثر في صنع الأحداث والمتغيرات الإقليمية بين الحضارات المعاصرة والمجاورة له، مما أهلها أن تكون أول موقع سعودي يتم إدراجه على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.
تكمل ((عقاب)) وفي ظل هذه الأهمية أسس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من منطلق ورؤية 2030 الهيئة الملكية للعلا، لتكون الجهة المخولة لجعل ((العلا)) وجهة سياحية عالمية، وفي سبيل ذلك شهدت العلا حراكًا متنوعًا على المستوى الثقافي والعلمي والاقتصادي، والاجتماعي. وتعد هذه القمة العالمية للآثار المنعقدة في 13-15 سبتمبر خطوة جديدة لانطلاق العلا نحو العالمية، فهي منصة حوار وتبادل المعرفة بين علماء الآثار والتراث الثقافي، تسعى إلى عدة أهداف من أهمها:
التعريف بما نمتلكه من آثار مهمة وأثرها في تشكيل هويتنا. تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث العالمي ومناقشة السبل لتحقيق ذلك، وتعزيز الجهود لحماية التراث المادي وغير المادي وإدارته بشكل مستدام، وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات المتنوعة في الوصول إلى الماضي وجعله متاحًا للجميع.
جسور مشتركة
أكد أستاذ آثار الجزيرة العربية، خليل البراهيم، قائلا: ((إن هذه الدورة الأولى للقمة التي تعد أهم ملتقى عالمي يعنى بالآثار والتراث، ولا شك أن عقد هذه القمة وحملها اسم العلا وإقامتها في أحضان المحافظة التي تعد عاصمة من عواصم التراث الإنساني بما تحويه من مواقع أثرية وتراث طبيعي يضيف بعدًا عالميًا لهذه القمة، والتي سوف يحضرها عدد كبير من علماء الآثار والتراث والبيئة القديمة وقانونيون وإعلاميون من مختلف دول العالم)).
وعي عالمي
يضيف البراهيم ((إن أهمية عقد هذه القمة وعلى هذا المستوى العالمي يعكس اهتمام المملكة العربية السعودية بالآثار، والذي يحظى بدعم كبير من قيادة المملكة وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة الملكية لمحافظة العلا، هذا الدعم انعكس على مستوى الاهتمام بالآثار والتراث الوطني. ولا شك أن عقد مثل هذه القمة والتمثيل العريض للعلماء من مختلف دول العالم يؤكد ريادة المملكة في مجال التراث العالمي والتي تضاف لريادتها في مختلف المجالات. ونتطلع أن تسهم هذه القمة العالمية في بناء توجهات ومشاركات في توجهات العمل في مجال التراث العالمي، وسوف تصب مخرجات هذه القمة في رفع الوعي العالمي في مجال حماية التراث العالمي والمحافظة عليه، وبناء جسور مشتركة بين علماء الآثار في مناطق العالم المختلفة)).
أهداف القمة
- تأكيد حضور العلا ضمن خريطة أهم المواقع التاريخية في العالم.
- التوصل إلى رؤى مشتركة وحلولٍ مستمدة من التراث الثقافي.
تفعيل الشراكات مع المنظمات الدولية ذات الصلة بقطاع الآثار.
الارتقاء بعلم الآثار والتراث الثقافي، والنهوض به.
زيادة الاكتشافات الأثرية وتفعيلها في جميع أنحاء العالم.
تعزيز مختلف عوامل الجذب التاريخي والجغرافي والتراثي في العلا.

MENAFN13092023000089011017ID1107062277

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث